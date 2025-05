Blažkova rezignace by měla smysl jen tehdy, kdyby premiér vysvětlil veřejnosti, co se stalo

31. 5. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 1 minuta



Rezignace ministra spravedlnosti Blažka vůbec nic neřeší, když nám premiér vůbec nevysvětlil, co se stalo, jak se to mohlo stát a kdo všechno selhal. Teprve pak by dávalo smysl, kdyby Blažek odstoupil. Předseda vlády měl okamžitě předstoupit před veřejnost a dát jí vysvětlení.

Nebo ho nemá? Proč nechal Blažka tak dlouho blábolit nesmysly o tom, že jde ze strany drogového dealera o pokání, že ty peníze by stejně byly zabaveny? Proč premiér proboha nechává iniciativu na tom, co unikne do médií? Co všechno ještě vypluje? Na drogovém účtu prý nebyly ve skutečnosti tři miliardy, ale dvanáct. Onen drogový dealer miliardář prý bydlí v oprýskaném domě na jihu Moravy. Ministerstvo spravedlnosti prý prodávalo podezřelé bitcoiny investorům, kteří neměli tušení, že jde o peníze z konta z drogového tržiště. Policie tyto peníze těchto nevinných lidí prý zmrazila.

Kdy ministerský předseda konečně vystoupí před veřejnost? Copak neví, že v době akutního ohrožení republiky a demokracie dezinformačními útoky z Ruska je naprosto zásadní držet důvěryhodnost vlády a veřejných institucí? Je možné, že o té transakci nevěděly tajné služby a policie? Kdo za tím stojí? Jak a proč se to stalo? Proč se o tom dozvídáme až nyní? Každý den odkladu vysvětlení, jasného a přesvědčivého, je pro vládu i demokracii velkým ohrožením a velkou prohrou. A odpovědnost padá přímo na předsedu vlády.

0