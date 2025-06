Channel 4 News: 31 lidí zabito v Gaze, když šli pro potraviny. Izrael to popírá

1. 6. 2025

čas čtení 8 minut

Moderátor, Channel 4 News, neděle 1. června 2025: Nejméně 31 lidí bylo zabito v Gaze a stovky dalších zraněno po masové střelbě na lidi na cestě do centra humanitární pomoci.

Lékař: „Nikdy jsem neviděl nic, co by se byť jen přibližovalo tomu, co se tady právě děje. Je to katastrofální situace. Není tu absolutně žádná úleva.“



Moderátor: Dobrý večer. Izrael popírá, že by střílel na civilisty čekající ve frontě na potravinovou pomoc. Humanitární organizace, kterou podporuje, popírá, že by se vůbec něco stalo. Britští zdravotníci v Gaze nám říkají, že je to nesmysl, a popisují ošetřování desítek lidí se střelnými zraněními.



Poté, co americký blízkovýchodní vyslanec odmítl odpověď Hamásu na jeho návrh příměří, došlo v Gaze k dalšímu krveprolití při leteckých útocích na město Gaza, ale zprávy o tom, co se stalo poblíž distribučního centra pomoci na jihu pásma, jsou nyní předmětem sporů.



Existují čtyři distribuční centra provozovaná kontroverzní americko-izraelskou organizací Gaza Humanitarian Foundation, z nichž fungují pouze dvě. Svědci na místě zatím hlásí střelbu asi půl kilometru od tohoto nejzápadnějšího místa poblíž pobřeží, ale nadace tvrdí, že se nic nestalo, a Izrael popírá, že by střílel na civilisty. V posledních několika minutách Izrael zveřejnil záběry z dronu, které podle něj ukazují maskované ozbrojené muže, jak střílejí poblíž tohoto místa. Reportáž Jonathana Rugmana obsahuje od samého začátku znepokojivé záběry.









Reportér: Dnes brzy ráno se vydali hledat jídlo. Místo toho skončili v nemocnici se střelnými zraněními. Násirova nemocnice v jižní Gaze obvykle léčí děti zraněné při izraelských leteckých útocích, ale dnes to byli dospělí, kteří se snažili nakrmit své rodiny. Dva britští dobrovolní lékaři popsali, co viděli:

„Víme, že sem do Násiru bylo přivezeno 28 mrtvých. V současné době máme 5 pacientů v mozkové smrti a na pohotovosti máme přes 200 pacientů se zraněními, z nichž většina jsou střelné rány.“ Nejméně 31 lidí bylo zabito v Gaze a stovky dalších zraněno po masové střelbě na lidi na cestě do centra humanitární pomoci.





Lékař: „Nikdy jsem neviděl nic, co by se byť jen přibližovalo tomu, co se tady právě děje. Je to katastrofální situace. Není žádná úleva. Bombardování pokračuje neustále. Dnes ráno jsme měli další masový incident.“





Reportér: Tady se zřejmě odehrál útok. Na písku leží mrtví Palestinci. Jejich tváře zakrývají prázdné pytle od humanitární pomocí, zatímco ostatní se vrací s pytli jídla z nového a kontroverzního distribučního centra v izraelské vojenské zóně.





Muž: „U moře bylo mnoho minometné palby a zraněných. Kdo jim šel na pomoc, byl zraněn. Asi dvě hodiny jsme leželi na zemi. Kdo zvedl hlavu, byl zastřelen.“





Jiný muž: „Řekli, že nám přivezou pomoc. Šli jsme si ji vyzvednout a byli jsme překvapeni, když nás izraelská armáda začala zabíjet poté, co nás přivedla na údajně bezpečné místo.“





Reportér: Toto je záznam z bezpečnostní kamery v samotném distribučním centru, zřejmě z dnešního rána, na kterém jsou vidět Palestinci běžící po písku, aby si vyzvedli jídlo. Humanitární nadace v Gaze, kterou podporují Spojené státy a Izrael, tvrdí, že se jedná o mírovou akci a že zprávy o mrtvých a zraněných jsou vymyšlené Hamásem. Ale tento muž v nemocničním lůžku nebojuje o život bezdůvodně. Izraelská armáda tvrdí, že podle prvních zjištění nestřílela na civilisty ani v distribučním centru, ani v jeho blízkosti.





Na začátku tohoto týdne byly desítky lidí zraněny, když Izraelci vystřelili varovné výstřely, a v místě, které OSN nyní označuje za nejhladovější na Zemi, není panika při boji o jídlo nijak překvapivá. Ať se stalo cokoli, smutek je skutečný. Stejně jako pytle na mrtvé. Odpoledne byly letecké útoky obnoveny. Izrael vyhrožuje, že převezme kontrolu nad celou Gazou.





Hamas odmítá propustit další rukojmí, pokud se Izrael nestáhne. Patová situace tedy pokračuje uprostřed dalšího zabíjení a zmatku v mlze války.





Moderátor: To byl Jonathan Rugman. Před chvílí jsem hovořil s dr. Grahamem Groomem, britským chirurgem, který v současné době pracuje v Násirově nemocnici v Gaze. Pracoval po boku doktora Hamdiho al-Najjara, který dnes podlehl zraněním utrpěným při leteckém útoku minulý týden, při kterém zahynulo devět z jeho deseti dětí. Zeptal jsem se dr. Grooma, jak vnímá situaci po údajných izraelských útocích na civilisty v blízkosti centra pro distribuci humanitární pomoci.





Dr. Groom: Z toho, co jsme slyšeli, je zcela jasné, že lidé byli pozváni, aby se dostavili na místa, kde se rozdávala potravinová pomoc, a když se tam vydali, byli někde mezi pláží a pobřežní silnicí napadeni drony. Slyšeli jsme palbu z námořních zbraní. Slyšeli jsme tanky.



Moderátor: Izraelské síly, samozřejmě?





Dr. Groom: Izraelské síly, ne gangy nebo jiné ozbrojené skupiny.





Moderátor: Dovolte mi, abych vám něco přečetl. Přečtu vám přímou citaci z Izraelem podporované Humanitární nadace pro Gazu, která říká, cituji: „Jsme si vědomi fám šířených Hamásem, které naznačují, že dnes došlo k úmrtím a zraněním. Jsou nepravdivé a vymyšlené.“ Jaká je vaše reakce na to?





Dr. Groom: To je nesmysl. Je to prostě nesmysl. Pokud tomu opravdu věří, měli by přijít a podívat se na naše pohotovostní oddělení, které bylo plné zraněných. Přiváželi mrtvé a většina z nich byla zraněna střelbou. Je naprosto nesmyslné tvrdit, že se dnes ráno nic nestalo.





Moderátor: A to je zásadní bod, protože nám to něco říká o povaze skutečnosti, že většina zranění, která jste dnes ráno ve svém týmu ošetřili, byla způsobena střelbou, nikoli výbuchem a střepinami.





Dr. Groom: Ano.





Moderátor: O čem to svědčí?





Dr. Groom: No, říká mi to, že šlo o cílené a úmyslné útoky. Kdyby šlo o palbu z námořních děl nebo tanků, byla by tam další zranění způsobená střepinami.





Moderátor: V širším kontextu nyní přichází nějaká pomoc od různých organizací, nejen od izraelské Humanitární nadace pro Gazu. Pokud jde o to, kde se nacházíte a co vaše nemocnice potřebuje, dostáváte kromě potravinové pomoci také lékařskou pomoc?





Dr. Groom: Absolutně ne. Nevidíme žádnou potravinovou pomoc, žádnou lékařskou pomoc, žádnou pomoc vůbec. Ve skutečnosti dostáváme varování, že pokud se sem vrátíme, nemáme s sebou nic přivážet. Slyšíme zvěsti, že pomoc možná přijde. Slyšíme také zvěsti, že je povolena z druhé strany plotu. Ale aby ji OSN mohla vyzvednout, potřebuje povolení, a pokud vím, povolení pro jeden z prvních konvojů bylo zpožděno.





Moderátor: Na operačním stole v Gaze musíte činit strašná rozhodnutí.









Moderátor: Musím se zeptat na vašeho kolegu, dr al Najjara.





Dr. Groom: Špatná zpráva je, že včera zemřel. Byl tedy desátým členem té rodiny a jeho ubohá žena, dr. Alla, která je pediatrička, zůstala sama s jedním malým chlapcem, který je v naší péči, malým Adamem.





Moderátor: Co teď potřebujete z hlediska vybavení?





Dr. Groom: Všechno. Myslím, že není absolutně nic, čeho by byl nedostatek.





Moderátor: Je to váš názor, že vzhledem k neuvěřitelnému nedostatku, jak říkáte, všeho, jsou to Izraelci, kteří nyní ztěžují dovoz zdravotnického vybavení více než kdy jindy?





Dr. Groom: Ano, myslím, že to jsou oni, kdo kontrolují dovoz a vývoz. Jsem příliš daleko od toho konce dodavatelského řetězce, abych to věděl. Vím jen to, že humanitární pomoc je stejně omezená jako jídlo, palivo, voda a všechno ostatní.





1

337

Ano, to ano. Je velmi těžké léčit lidi tak, jak jsme zvyklí, i za těchto nepříznivých okolností.To je strašné. Moc děkujeme za váš čas. Vážíme si toho.