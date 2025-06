Británie obnoví "bojovou připravenost"

2. 6. 2025

Britský premiér Keir Starmer v neděli řekl, že "obnoví bojovou připravenost Británie", když jeho vláda před zásadní revizí obranné strategie varovala před "rostoucí" ruskou agresí. Britský premiér Keir Starmer v neděli řekl, že "obnoví bojovou připravenost Británie", když jeho vláda před zásadní revizí obranné strategie varovala před "rostoucí" ruskou agresí.

"Obnovíme bojovou připravenost Británie jako hlavní účel našich ozbrojených sil," napsal Starmer v deníku The Sun, včetně navýšení kapacity výroby zbraní.

Strategická obranná zpráva jeho vlády, která má být zveřejněna v pondělí, posoudí hrozby, kterým čelí Spojené království uprostřed pokračující ruské války na Ukrajině a tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby spojenci v NATO posílili svou vlastní obranu.

Starmer napsal, že bude sloužit jako "plán síly a bezpečnosti pro nadcházející desetiletí".

Ministr obrany John Healey varoval před "rostoucí ruskou agresí", a to i prostřednictvím "každodenních" kybernetických útoků na britský "obranný systém".

"Jsme ve světě, který se nyní mění... a je to svět rostoucích hrozeb," řekl Healey v neděli BBC.

"Je to rostoucí ruská agrese. Jsou to každodenní kybernetické útoky, jsou to nová jaderná rizika a zvyšuje to napětí i v jiných částech světa."

Dokument Strategic Defense Review doporučí "vytvoření kapacity výroby munice ve Velké Británii", která by v případě potřeby umožnila zvýšení výroby zbraní, uvádí ministerstvo obrany.

Dokument také naléhá na vládu, aby vytvořila podmínky v průmyslu pro zvýšení zásob munice.

V únoru se Starmer zavázal zvýšit výdaje na obranu na 2,5 % HDP do roku 2027 ze současných 2,3 % a dále je zvýšit na 3 % kolem roku 2029.

Jeho labouristická vláda uvedla, že omezí britskou zahraniční pomoc, aby pomohla financovat výdaje.

Nové technologie

V sobotu vláda oznámila 1,5 miliardy liber na vybudování "nejméně šesti muničních továren a továren na střeliviny" a také na pořízení 7 000 zbraní dlouhého doletu domácí výroby.

Tato investice – která povede k tomu, že za současného parlamentu bude vynaloženo 6 miliard liber na munici – by vytvořila a podpořila 1 800 pracovních míst.

"Posilujeme britskou průmyslovou základnu, abychom lépe odstrašili naše protivníky a učinili Spojené království bezpečným doma a silným v zahraničí," řekl Healey.

Ministerstvo obrany také přislíbilo 1 miliardu liber na vytvoření "kybernetického velitelství" pro pomoc na bojišti.

Obranná reorganizace "znamená spojení všech schopností, které máme, od bezpilotních letounů, přes dělostřelectvo, až po lidské instinkty a inteligenci, do jednoho impozantního, integrovaného bojového stroje," řekl Starmer.

Zpráva vedená bývalým generálním tajemníkem NATO Georgem Robertsonem, varuje, že Británie vstupuje do "nové éry hrozeb", protože bezpilotní letouny a umělá inteligence transformují moderní válčení, informovaly v sobotu noviny The Guardian.

Dokument bude popisovat "bezprostřední a naléhavé" nebezpečí, které představuje Rusko, a zaměří se také na Čínu, Írán a Severní Koreu.

Robertson popsal tyto čtyři země jako "smrtící kvarteto", které "stále více spolupracuje".

