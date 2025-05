K oblíbenému tématu českých xenofobů

Jak je to se statistikami kriminality a jak to deformuje reálný obraz bezpečnosti v různých zemích Evropy

29. 5. 2025 / Jiří Hlavenka

A máme tu jednu hezkou statističku, ze které přece jednoznačně vyplývá, jak strašlivý je život v Západní Evropě, no a kdo za to může, všichni víme, akorát se to nesmí říkat! Tak se na to koukneme... A máme tu jednu hezkou statističku, ze které přece jednoznačně vyplývá, jak strašlivý je život v Západní Evropě, no a kdo za to může, všichni víme, akorát se to nesmí říkat! Tak se na to koukneme...

Jak "vzniká" krádež v policejní databázi? Rozdíly mezi jednotlivými zeměmi jsou propastné.







1) V zemích západní Evropy je obvyklé, že pokud někdo nahlásí krádež, je to zaneseno do databáze. Bez ohledu na to, zda to policie dále vyšetřuje (např. škoda může být malá, tak to neřeší), zda ověří, že šlo skutečně o krádež a ne o ztrátu, nebo že dokonce chytí viníka.





2) V České republice jsou v databázích zaznamenány pouze takové případy, kdy jde o TRESTNÝ ČIN, což znamená, že byla jednak způsobena škoda přesahující 10 000 Kč a dále, že policie zjistí dostatek důkazů, aby zahájila úkon trestního řízení. (Což se jí obvykle moc nechce, papírování a vůbec).





Toto ještě není všechno: policejní analýzy ukazují daleko nižší ochotu nahlašovat krádeže u nás než se děje v západní Evropě (důvody ostatně vyplývají i z výše uvedeného - proč nahlašovat a trávit hodiny na policejní stanici, když to k ničemu nevede?)





Děkuji za pozornost, a prosím i nad moc pěknými grafy a mapičkami přemýšlet a zkoumat víc do hloubky.









