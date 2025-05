BBC: O "dodávkách potravin" do Gazy a o zavražděné, výjimečné, jedenáctileté dívce

28. 5. 2025



Moderátorka, pořad World art One, BBC Radio Four, středa 18. května 2025, 13 hodin: Nový papež Lev znovu vyzval k příměří v Gaze. Výzvu pronesl při své týdenní audienci v bazilice svatého Petra. (italština)



Říká, že v pásmu Gazy se k nebi stále více ozývají intenzivní výkřiky matek a otců, kteří pevně svírají těla svých mrtvých dětí.

Každý den se dozvídáme o mnoha mrtvých a uvádíme jejich počty. Málokdy však uvádíme jména nebo se zaměřujeme na jednotlivce, ale u jedné z obětí posledních dnů jsme se rozhodli, že to stojí za to. Jmenovala se Yakeen Hamad a přestože jí bylo pouhých 11 let, na Instagramu měla přes 100 000 sledujících. Tady je jeden z jejích typických videopříspěvků: Nový papež Lev znovu vyzval k příměří v Gaze. Výzvu pronesl při své týdenní audienci v bazilice svatého Petra.





„Dnes budeme rozdávat ledovou tříšť dívkám ve škole a dětem v Gaze. Navzdory válce, navzdory genocidě jsme šťastní.“





Izraelská vláda samozřejmě zcela odmítá, že by se jednalo o genocidu.





Yaqeen Hammadová byla členkou neziskové organizace Oena Collective, která se věnuje humanitární pomoci, a my jsme byli v kontaktu s někým, kdo s ní spolupracoval jako fotograf. Ten nám vyprávěl o jejím vlivu.





"Yaqeen Hammadovou jsem znal z naší společné práce. Byl jsem její osobní fotograf a člen týmu nadace Ouena v Gaze.





Spolupracovali jsme na několika projektech a ona vždy přinášela jedinečnou energii a upřímný hlas. Nebyla jen svědkem utrpení Gazy. Viděla také její krásu a odolnost.





Setkali jsme se v okamžiku, kdy jsme oba věřili v upřímné vyprávění příběhu našeho lidu s srdcem plným života. Yaqeenin úsměv byl jako teplý vánek v zimním chladu, čistý, upřímný a dotýkal se srdce ještě před očima. Její smích naplňoval prostor životem. I v nejtěžších chvílích se smála tak, že dávala naději lidem kolem sebe, jako by úsměvem odolávala smutku a světlem své osobnosti vzdorovala bolesti."









"Yakim byla lidem blízká, protože byla jednou z nich. Mluvila jejich jazykem, cítila jejich bolest a sdílela jejich sny. Nikdy nepředstírala, nikdy si nenasazovala masku. Každé její slovo bylo upřímné. Mluvila každou fotkou, kterou pořídila, a každým okamžikem, který prožila. Proto ji lidé milovali. Viděli v ní sestru, přítelkyni, dceru své země. Stala se symbolem, protože vyjadřovala to, co mnozí nedokázali slovy vyjádřit. Její hlas se stal hlasem celé generace, která uprostřed trosek hledá život."





Agentura Reuters informuje, že distribuce pomoci v Gaze byla dočasně zastavena kvůli nepokojům. O tom jsme samozřejmě informovali v posledních několika dnech a dozvěděli jsme se to těsně před začátkem vysílání. Včera došlo k chaotickým scénám. Úřad OSN pro lidská práva odhaduje, že při včerejší chaotické distribuci potravin bylo zraněno 47 lidí. Yolland Nell je naše korespondentka na Blízkém východě. Je s námi v Jeruzalémě. Yoland, slyšeli jsme, že dnes byla dočasně zastavena. Je to tak?





Reportérka: Existují protichůdné zprávy o tom, co se přesně stalo po otevření prvních distribučních míst kontroverzní nově vytvořenou organizací Gaza Humanitarian Foundation. Viděli jsme včerejší scény, kdy lidé zaplavili místo. Ozbrojení američtí vojáci, kteří byli přítomni, se stáhli a izraelské jednotky zahájily varovné výstřely. Podle lékařů bylo podle OSN zraněno asi 50 lidí a podle lékařských zdrojů dokonce jedna osoba zemřela. Ale od nezávislého novináře, který s námi spolupracuje, jsme se dozvěděli, že bylo otevřeno druhé místo Gazy Humanitarian Foundation, které se nachází severně od Rafahu, a lidé tam dostávají krabice s jídlem.





Moderátorka: A OSN o tom podle mých informací informovala. Co říkali?





Reportérka: Slyšeli jsme od vysokého představitele OSN, který právě odjel z Gazy a vede místní úřad pro humanitární záležitosti, že tento nový systém distribuce pomoci, který Izrael ve skutečnosti využívá k obcházení OSN, velmi kritizuje. Řekl, že se v podstatě jedná o uměle vyvolaný nedostatek, protože v tuto chvíli plánuje otevření těchto čtyř distribučních míst pouze Gaza Humanitarian Foundation, bezpečná místa, která se podle něj nacházejí na jihu pásma Gazy, zatímco většina obyvatel žije na severu. Říká, že rozdávají minimální množství zásob, které nemohou uspokojit potřeby lidí, a poukazuje na to, že potraviny, které jsme viděli, a krabice s rýží a těstovinami vyžadují alespoň minimální přípravu, a proto budou lidé potřebovat čistou vodu, která je velmi nedostatkovým zbožím, nebo plyn na vaření, aby mohli jídlo ohřát.





V současné době není do Gazy povoleno dovážet žádné palivo ani plyn na vaření, a to navzdory tomu, že Izrael uvolnil svou jedenáctitýdenní úplnou blokádu. Říkal také, že samotná OSN má nová omezení. Pokud jde o to, co může přijímat, dostává pokyny. Například může dovážet mouku pouze do pekáren, nemůže ji distribuovat v potravinových balíčcích nebo přímo do domácností, a proto pekárny, se kterými spolupracují agentury OSN, nemají kde mouku skladovat, což vede k velkému chaosu, řekl. Nemají žádnou bezpečnostní ochranu a existují i další omezení, která lidem velmi ztěžují přístup k potravinám, které mají řidiči nákladních vozidel vyzvednout při průjezdu hraničním přechodem kontrolovaným Izraelem. Po projití izraelskými bezpečnostními kontrolami podle něj dochází k rabování zoufalých a hladových lidí. Ačkoli obecně říká, že neviděli, že by Hamás zabavil pomoc, kterou OSN během příměří ve velkém množství dovezla, podle něj samozřejmě stále existuje velká hrozba ozbrojených zločineckých gangů, kterým bylo povoleno působit v blízkosti hlavního izraelského přechodu do Gazy.

Její příspěvky na sociálních sítích jsou velmi veselé, řekl nám. Proč ji mladí lidé v Gaze měli rádi: