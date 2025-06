Palestinci zastřeleni při pokusu dostat se k místu rozdávání potravinové pomoci v Gaze, sděluje nemocnice

1. 6. 2025

čas čtení 8 minut



Svědci uvádějí, že izraelské síly zahájily palbu na lidi poblíž distribučního místa provozovaného nadací podporovanou Izraelem

Israeli forces kill 30 Palestinians seeking aid in Gaza, over 150 injured https://t.co/pakt72OyDT via @YouTube — Jan Čulík, University of Glasgow (@CulikOf) June 1, 2025

Více než 30 Palestinců bylo v neděli zabito izraelskou palbou, když se vydali pro potraviny do distribučního centra zřízeného nadací podporovanou Izraelem v Gaze, uvádějí svědci. Nemocnice provozovaná Červeným křížem potvrdila, že ošetřuje mnoho zraněných.



Svědci agentuře Associated Press řekli, že izraelské síly zahájily palbu, když se lidé vydali k distribučnímu místu v Rafahu provozovanému Humanitární nadací pro Gazu (GHF).



„Bylo mnoho mrtvých, včetně žen,“ řekl agentuře Associated Press 40letý Ibrahim Abu Saoud. “Byli jsme asi 300 metrů od vojáků.“



Saoud řekl, že viděl mnoho lidí se střelnými zraněními, včetně mladého muže, který podle něj zemřel na místě. „Nemohli jsme mu pomoci,“ řekl.

Při největším masakru od zavedení nového mechanismu pomoci v Gaze bylo zabito nebo zraněno téměř 230 lidí. Nearly 230 killed or wounded as Israel carries out largest massacre since new aid mechanism was enforced in #Gazahttps://t.co/UZXW5yz7cy — Euro-Med Monitor (@EuroMedHR) June 1, 2025 Izrael a Humanitární nadace pro Gazu tyto útoky a tato zranění a úmrtí popřely.

Více než 30 Palestinců bylo v neděli zabito izraelskou palbou, když se vydali pro potraviny do distribučního centra zřízeného nadací podporovanou Izraelem v Gaze, uvádějí svědci. Nemocnice provozovaná Červeným křížem potvrdila, že ošetřuje mnoho zraněných.Svědci agentuře Associated Press řekli, že izraelské síly zahájily palbu, když se lidé vydali k distribučnímu místu v Rafahu provozovanému Humanitární nadací pro Gazu (GHF).„Bylo mnoho mrtvých, včetně žen,“ řekl agentuře Associated Press 40letý Ibrahim Abu Saoud. “Byli jsme asi 300 metrů od vojáků.“





Média informovala, že po nejnovějším incidentu na kontroverzním místě v Rafahu byly v nemocnici ošetřeny desítky lidí. Úředníci v polní nemocnici neřekli, kdo zahájil palbu, ale dodali, že dalších 175 lidí bylo zraněno. Reportér Associated Press viděl v nemocnici desítky lidí, kteří byli ošetřováni.



Místní palestinský Červený půlměsíc, přidružený k mezinárodnímu Červenému kříži, uvedl, že jeho zdravotnické týmy vyzvedly těla 23 Palestinců a ošetřily dalších 23 zraněných poblíž místa sběru pomoci v Rafahu. Místní zdravotnické úřady uvedly, že do Násirovy nemocnice zatím dorazilo nejméně 31 těl.



Červený půlměsíc také oznámil, že dalších 14 Palestinců bylo zraněno poblíž jiného místa distribuce pomoci v centru Gazy.



Izraelské obranné síly uvedly, že „v současné době nemají informace“ o zraněních způsobených jejich palbou na místo distribuce pomoci, ale že to vyšetřují. Nadace ve svém prohlášení tvrdí, že v neděli brzy ráno dodala pomoc „bez incidentů“ a popřela předchozí zprávy o chaosu a střelbě v okolí svých míst, která se nacházejí v izraelských vojenských zónách, kde je omezen přístup nezávislých osob.

USA se distancují od skupiny dodávající potraviny do Gazy kvůli otázkám ohledně vedení a financování.



Tisíce lidí se několik hodin před svítáním vydaly k distribučnímu místu. Když se přiblížily, izraelské síly jim nařídily, aby se rozešly a vrátily se později, uvedli svědci. Když dav dorazil k kruhovému objezdu Flag Roundabout, asi 1 km daleko, kolem 3:00 ráno, izraelské síly zahájily palbu, uvedli svědci.



Mohammed Abu Teaima (33) řekl, že viděl, jak izraelské síly zahájily palbu a zabily jeho bratrance a další ženu, když se vydali k distribučnímu místu. Řekl, že jeho bratranec byl zasažen do hrudníku a zemřel na místě. Mnoho dalších bylo zraněno, včetně jeho švagra, uvedl.



„Zahájili intenzivní palbu přímo na nás,“ řekl, když čekal před polní nemocnicí Červeného kříže na zprávy o svém zraněném příbuzném. “



„Střílelo se ze všech směrů, z válečných lodí, tanků a dronů,“ řekl Amr Abu Teiba, který byl v davu.



Řekl, že viděl nejméně 10 těl se střelnými ranami a několik dalších zraněných, včetně žen. Lidé používali vozíky k přepravě mrtvých a zraněných do polní nemocnice. ‚Scéna byla hrozná,‘ řekl.



Záběry agentury Reuters ukázaly sanitky převážející zraněné do Násirovy nemocnice.



Toto centrum je součástí kontroverzního nového systému pomoci. Izraelská armáda se k incidentu zatím nevyjádřila, zatímco GHF uvedla, že soukromí bezpečnostní pracovníci střežící její zařízení na dav nestříleli.



28. května Hamás obvinil Izrael ze zabití nejméně tří Palestinců a zranění 46 dalších v blízkosti jednoho z distribučních center GHF, což Izrael popřel. Izraelská armáda uvedla, že její vojáci vystřelili varovné výstřely v oblasti mimo areál, aby obnovili kontrolu, když se tisíce Palestinců vrhly k distribučnímu místu pomoci.



Izrael v březnu uvalil blokádu na všechny dodávky s tím, že Hamás zabavuje dodávky pro své bojovníky, což skupina popírá. Na začátku tohoto měsíce globální monitor hladu uvedl, že půl milionu lidí v pásmu čelí hladomoru.



IPC odhaduje, že téměř 71 000 dětí do pěti let bude trpět „akutní podvýživou“ a 14 100 případů bude v příštích 11 měsících závažných.



OSN a další humanitární organizace nový systém distribuce potravin odmítly s tím, že nebude schopen uspokojit potřeby 2,3 milionu obyvatel Gazy a umožní Izraeli používat potraviny jako zbraň k ovládání obyvatelstva. Uvedly také, že existuje riziko střetů mezi izraelskými vojáky a hladovými lidmi, kteří se budou snažit získat zásoby.



Organizace dodaly, že nově vytvořená skupina nemá žádné zkušenosti, a proto nebude schopna zvládnout logistiku zásobování více než 2 milionů lidí v zdevastované bojové zóně, což podle všeho potvrzují nebezpečné scény z posledních dnů.



Šéf agentury OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA) Philippe Lazzarini ve středu uvedl, že nový model distribuce podporovaný USA je plýtváním zdroji a odvádí pozornost od „zvěrstev“.



K incidentu došlo poté, co Hamas v sobotu oznámil, že předložil zprostředkovatelům svou odpověď obsahující některé pozměňovací návrhy k návrhu předloženému zvláštním vyslancem Donalda Trumpa pro Blízký východ Stevem Witkoffem, což je nejkonkrétnější známka pokroku směrem k příměří od března.



Palestinská skupina v prohlášení uvedla, že podle dohody propustí 10 živých rukojmí a 18 těl výměnou za propuštění palestinských vězňů Izraelem – což je změna oproti poslednímu návrhu USA, která Izraeli ztíží obnovení bojů, pokud nebudou do konce příměří dokončena jednání o trvalém příměří.



Aktualizovaný návrh obsahuje požadavek na ukončení války, který byl dosud pro Izrael nepřijatelný, a počítá s propuštěním Izraelců zadržovaných v Gaze v průběhu 60denního příměří, nikoli ve dvou skupinách v první a sedmý den, jak navrhovaly USA.



Witkoff v sobotu večer reagoval tím, že odpověď Hamásu je „zcela nepřijatelná a vede nás pouze zpět“.



„Hamas by měl přijmout rámcový návrh, který jsme předložili jako základ pro nepřímá jednání, která můžeme zahájit okamžitě v příštím týdnu,“ uvedl. “To je jediný způsob, jak můžeme v příštích dnech uzavřít dohodu o 60denním příměří, v jejímž rámci se polovina živých rukojmí a polovina těch, kteří zemřeli, vrátí domů ke svým rodinám a v jehož rámci budeme moci v rámci nepřímých jednání vést v dobré víře podstatná jednání s cílem dosáhnout trvalého příměří.“



Kancelář izraelského premiéra uvedla: „Zatímco Izrael souhlasil s aktualizovaným návrhem Witkoffa na propuštění našich rukojmích, Hamas nadále trvá na svém odmítnutí... Izrael bude pokračovat ve svých akcích za návrat našich rukojmích a porážku Hamasu.“





Vysoký představitel Hamásu odpověděl, že skupina „nezamítla“ návrh na propuštění rukojmích a že Witkoffova reakce na jejich odpověď je „nespravedlivá“ a projevuje „naprostou zaujatost“ ve prospěch Izraele.





Zdroj v angličtině ZDE

0