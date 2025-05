Deep State? Trump hledá, ale nenachází

30. 5. 2025 / Fabiano Golgo

Místo toho se dočkali dílu Scooby-Doo. Po odtajnění 63 000 stran dokumentů o atentátu na JFK (varování: Lee Harvey Oswald jednal sám a Jack Ruby opravdu miloval klobouky) přišlo velké odhalení… no, Patel a Bongino pokrčili rameny ve Fox News. Tento měsíc šéf FBI Kash Patel a jeho zástupce Dan Bongino (konspirační podcaster) rozmetali dva ústřední mýty Trumpovy base:



1) Jeffrey Epstein: „Spáchal sebevraždu. Stoprocentně.“



2) Atentát na Trumpa: „Byl to osamělý střelec. A navíc mizerný střelec.“



Konzervativci reagovali jako fanoušci čekající 10 let na Avengers: Endgame a místo toho dostali powerpointovou přednášku o daních. Tucker Carlson (kontroverzní ex-moderátor Fox News) naříkal: „Záznamy o Epsteinovi zůstávají utajeny!“, zatímco Todd Starnes z Newsmax (pravicová kabelová televizní stanice) tweetoval: „Co se to sakra děje na ministerstvu spravedlnosti?!“ (Spoiler: Papírování).



Trump, který nenechá realitou pokazit dobrou historku, se vrhl na novou teorii: Bidenův autopen (robotické zařízení na podepisování dokumentů). Trump tvrdí, že jeho použití je důkazem vlastizrady, a žádá zatčení operátorů za „uzurpaci prezidentské moci!“ Jeho základna však ztrácí trpělivost. Jeden uživatel Truth Social (Trumpova sociální síť) odsekl: „KDYŽ JE TO TAK JEDNODUCHÉ, PROČ JEŠTĚ NENAŠLI TY ZLOČINCE?!“



Mezitím v říši konspirací... Trump dál rozdmýchává oheň. Sdílel video spojující Clintonovy se „záhadnými úmrtími“ a postoval mem vyzývající k „VOJENSKÝM TRIBUNÁLŮM“ pro Obamu. Jeho vlastní ministerstvo spravedlnosti však znovu otevírá případy: Trubkové bomby u sídla Republikánů (2021), Únik návrhu rozhodnutí soudu o potratech (2022), Kokain v Bílém domě (2023). Odezva základny? Cokoliv, jen aby se odvedli pozornost od Epsteinových spisů!



Ironie: Deep State je… jeho vlastní vláda? Trump vytvořil „fiktivní vesmír“, kde každý úspěch je jeho zásluha a každé selhání zavinil Deep State. Jenže teď je u moci on. Jeho lidé - Patel, Bongino, ministryně spravedlnosti Pam Bondi - vyvracejí jeho vlastní teorie. I loajalisté reptají. Pravicový influencer Philip Anderson (účastník útoku na Kapitol) prohlásil: „Deep State porazí jen Bůh. Patel a Bongino jsou k ničemu.“



Velkolepé finále? Hon na Deep State se změnil v trapný kolotoč: zuřivý tweet o padouchovi (Clintonová! Obama! Autopen!). Fanoušci žádají zatýkání. Jeho tým odpoví: „Nic jsme nenašli… ale tady máte 63 000 stran o JFK!“ Opakovat.



Jak jeden příznivec na Twitteru si povzdechl: „Lidi jsou unavení z nevědění.“ Překlad: Slíbili jim film z Marvelu. Dostali C-SPAN (americký kanál přenášející jednání vlády - proslulý nudou).



Takže, pane prezidente, Deep State naposledy viděli u švédských stolů v Mar-a-Lagu. Jděte po stopách krevetových koktejlů. A radši nechoďte na Truth Social před snídaní.