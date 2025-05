Trump oznámil zdvojnásobení cel na dovoz oceli na 50 %

31. 5. 2025

Donald Trump oznámil na svém shromáždění v Pittsburghu, že zvyšuje clo na dovoz oceli z 25 % na 50 %.



Americký prezident řekl ocelářům: „Zavedeme 25% zvýšení. Zvýšíme cla na ocel dováženou do Spojených států amerických z 25 % na 50 %, což ještě více zajistí ocelářský průmysl ve Spojených státech.“



Trump má pravomoc zvýšit cla na ocel



Donald Trump právě zakončil svůj projev před oceláři v Pittsburghu, který se velmi podobal volební kampani, a to navzdory skutečnosti, že již nemůže znovu kandidovat na prezidenta.



Hlavní zprávou projevu v ocelárně US Steel poblíž Pittsburghu, kde se oslavoval prodej společnosti japonské Nippon Steel, bylo Trumpovo oznámení, že zdvojnásobí cla na dovoz oceli z 25 % na 50 %.



Navzdory rozhodnutí soudu z tohoto týdne, že Trump nemá pravomoc ukládat cla podle svého uvážení, má jako prezident pravomoc jednostranně zvýšit cla na dovoz oceli na základě ustanovení o národní bezpečnosti zvaného Section 232 zákona o rozšiřování obchodu (Trade Expansion Act).



Trump propustil první ředitelku Národní portrétní galerie



Trump obvinil Sajet, která se narodila v Nigérii, vyrůstala v Austrálii a je občankou Nizozemska, že je „silnou zastánkyní DEI“ a „vysoce stranická“. Žádné důkazy pro tato tvrzení však neuvedl.



Sajet, po příjezdu do USA s rodinou v roce 1997 zastávala pozice ve Filadelfském muzeu umění, Pensylvánské akademii výtvarných umění a Pensylvánské historické společnosti, než byla v roce 2013 jmenována ředitelkou Národní portrétní galerie.



Sajet uvedla, že galerie se "velmi snaží být nestranná, když mluvíme o lidech, a to je klíčové. Každý má názor na americké prezidenty, dobrý, špatný nebo lhostejný. Slyšíme všechny, ale obecně si myslím, že si vedeme docela dobře.„



Popis Donalda Trumpa v galerii amerických prezidentů obsahuje tento text: “Dvakrát obžalován z zneužívání moci a podněcování k povstání poté, co jeho příznivci 6. ledna 2021 zaútočili na Kapitol, byl v obou procesech Senátem zproštěn viny. Po porážce Joea Bidena v roce 2020 se Trump v roce 2024 historicky vrátil na politickou scénu. Je jediným prezidentem kromě Grovera Clevelanda (1837–1908), který vyhrál druhé funkční období po přestávce."



“Srdce se mi zastavilo": zahraniční studenti v panice kvůli zrušení vízových pohovorů Trumpem



Studenti z celého světa, kteří se připravovali na studium ve Spojených státech na podzim tohoto roku, čelí rostoucí nejistotě poté, co Trumpova administrativa tento týden dočasně zastavila schůzky ohledně studentských víz.



V úterý nařídilo ministerstvo zahraničí americkým ambasádám po celém světě, aby okamžitě zastavily schůzky ohledně víz pro zahraniční studenty, zatímco se připravuje zavedení rozšířeného prověřování všech žadatelů o mezinárodní víza na sociálních sítích.



Ačkoli již naplánované schůzky mohou pokračovat, oznámení vyvolalo paniku mezi studenty, kteří si ještě schůzku nezajistili. Studenti vyjádřili obavy z prodlení při vyřizování víz, které by mohlo ohrozit stipendia, ubytování na kampusu, možnost včasného zahájení studia – a jejich akademickou budoucnost.



„Srdce se mi zastavilo,“ řekl Oliver Cropley (27), student University of East Anglia ve Velké Británii, který měl od srpna nastoupit na roční studijní pobyt na University of Kansas.



Směrnice přišla uprostřed série nedávných změn politiky zaměřených na zahraniční studenty na amerických univerzitách. Trumpova administrativa tento týden vydala nová opatření zaměřená na čínské studenty, v nichž oznámila, že se zaměří na víza studentů studujících v „kritických oborech“ a studentů s vazbami na Komunistickou stranu Číny a zavede přísnější kontroly všech budoucích uchazečů z Číny a Hongkongu.



Minulý týden ministerstvo vnitřní bezpečnosti oznámilo, že okamžitě zakáže Harvardské univerzitě přijímat zahraniční studenty, čímž donutí zahraniční studenty této univerzity buď přestoupit na jinou školu, nebo opustit zemi. Federální soudce tento krok ve čtvrtek zablokoval, ale jeho dlouhodobý výsledek zůstává nejistý.



Tyto změny způsobily zmatek a nejistotu mnoha zahraničním studentům, kteří plánují přijet do USA na akademický rok 2025–2026.



Cropley uvedl, že minulý týden zaplatil všechny poplatky za žádost o americké vízum, včetně posledního administrativního poplatku, aby si mohl domluvit pohovor, ale nepodařilo se mu domluvit termín ani se spojit s nikým na americkém velvyslanectví.



„Demoralizovalo mě to,“ řekl Cropley. „Je to dost stresující proces, a pak v této fázi dostat takovou ránu... Měl jsem tam být 4. srpna.“





Hlavní body z tiskové konference Trumpa a Muska



Navzdory krátkým odbočkám o modřinách pod očima, zlatých stropech a automatických perech se tato schůzka v podstatě skládala z toho, že Trump Muska zahrnoval chválou, protože jeho bouřlivé působení v Doge končí, alespoň oficiálně. „Elonovy služby Americe nemají v moderní historii obdoby,“ řekl Trump zpoza stolu Resolute Desk, aby demonstroval jednotu s nejbohatším člověkem světa, který stál po jeho pravici v černé čepici Doge a tričku ‚Dogefather‘. „Elon neúnavně pracoval na vedení nejrozsáhlejšího a nejdůležitějšího programu vládních reforem za několik generací,“ řekl Trump a dodal, že Musk přinesl „kolosální změnu“ v tom, jak Washington funguje.



Ale navzdory fanfárám oba muži řekli, že Musk nikam neodchází. Bude i nadále „přítelem a poradcem“ prezidenta a bude i nadále „chodit sem a tam“ do Bílého domu, řekl Musk, přičemž „většina“ zaměstnanců Doge ‚zůstane‘ a bude pokračovat v práci na snižování „plýtvání“ federálních výdajů. Jako by to někdo potřeboval připomínat, za posledních 130 dní Doge pod Muskovým vedením způsobil chaos, když nahodile zrušil tisíce pracovních míst a kontrakty v hodnotě miliard dolarů – a to vše bez toho, aby zemi ve skutečnosti nějak výrazně ušetřil. Musk uznal, že Doge nesplnil slibovanou úsporu 2 bilionů dolarů, ale obhájil své úsilí a trval na tom, že je přesvědčen, že tohoto čísla „časem“ dosáhnou.



Oba zamlčeli otázky týkající se Muskovy kritiky Trumpova „velkého a krásného“ daňového zákona, který výrazně zvýší státní deficit a podkopá misi Doge snížit výdaje (ačkoli Trump řekl, že chce v zákoně vidět větší daňové škrty), a Muskovy údajné intenzivní užívání drog během jeho chaotického působení v Bílém domě. Místo toho se zaměřili na již dříve vyvrácená tvrzení o „úspěších“ Doge, přičemž prezident uvedl, že jeho vláda plánuje mnoho škrtů Dogeho učinit trvalými, zatímco miliardář prohlásil: „Toto není konec Doge, je to spíše začátek... Je to způsob života.“





Elon Musk se vyhnul otázce týkající se článku New York Times o jeho údajném užívání drog během působení jako jeden z nejbližších poradců Trumpa.



Podle článku Musk užíval drogy mnohem intenzivněji, než bylo dosud známo, a během svého vzestupu k politické slávě pravidelně konzumoval ketamin, extázi a halucinogenní houby.



Jeho užívání ketaminu bylo tak intenzivní, že lidem říkal, že mu způsobuje problémy s močovým měchýřem, uvádí zpráva. Zdroje deníku sdělily, že měl vážnou závislost na ketaminu a tento silný anestetikum užíval někdy denně, nikoli „malé množství“ „asi jednou za dva týdny“, jak tvrdil v rozhovorech.





Trump říká, že Vladimir Putin i Volodymyr Zelenskyj jsou tvrdohlaví, zatímco se snaží vyjednat konec války na Ukrajině.



Na otázku, zda věří, že Putin je tvrdohlavý, Trump odpověděl, že byl překvapen a zklamán ruským bombardováním Ukrajiny, zatímco se snažil domluvit příměří.



Ověření faktů: Trump tvrdí, že Muskův Doge odhalil, že Bidenova administrativa „utratila 8 milionů dolarů na přeměnu myší na transsexuály“.



Trump toto tvrzení pronesl během svého projevu před Kongresem v březnu a není jasné, odkud tuto částku vzal.



Několik médií naznačilo, že se Trump odkazoval na zdravotní studie, které zahrnují „transgenní“ myši, což jsou laboratorní výzkumné myši, které byly geneticky modifikovány, aby lépe modelovaly reakce lidského organismu na nemoci.





Bílý dům vydal po Trumpových prvních komentářích v březnu prohlášení, které odkazovalo na studie o účincích hormonální terapie. Žádná z uvedených studií se konkrétně nezabývala „přeměnou myší na transsexuály“.





