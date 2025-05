Hamás sděluje, že plán příměří podporovaný Izraelem a USA nesplňuje požadavky, ale je předmětem jednání

30. 5. 2025

čas čtení 8 minut

Foto: Adam Al-Najjar (11)

Itálie nabídla léčbu palestinskému dítěti, které přežilo izraelský útok v Gaze, při kterém zahynulo devět jeho sourozenců. Proč ne Česko?



Adam Al-Najjar (11) je po útoku z minulého týdne v kritickém stavu v Násirově nemocnici jedné z mála zdravotnických zařízení, která v jižní Gaze stále fungují.



Jeho matka, Dr. Alaa al-Najjar, je dětská lékařka v nemocnici al-Tahrir v komplexu Nasser, kde ošetřovala oběti pokračujících izraelských útoků, když jí přivezli těla devíti jejích dětí upálených Izraelem při útoku v Khan Younis. Nejstaršímu z jejích dětí bylo 12 let.



Graeme Groom, britský chirurg pracující v nemocnici, že operoval jejího přeživšího syna Adama. „Je to nepředstavitelné,“ řekl.



Otec [manžel al-Najjarové] je lékařem zde v nemocnici Nasser. Ptali jsme se na něj a nemá žádné politické ani vojenské kontakty... Je to obzvláště smutný den.



Strýc dítěte, Ali Al-Najjar, řekl italskému deníku La Repubblica, že má popáleniny na těle, poranění hlavy, zlomenou levou ruku a nemůže chodit, a že Násirova nemocnice není vybavena pro jeho léčbu. Řekl:



Musí být okamžitě převezen do skutečné nemocnice mimo pásmo Gazy. Prosím italskou vládu, aby něco udělala, aby ho odvezla, Italové, zachraňte ho.



Ve čtvrtek italské ministerstvo zahraničí vydalo prohlášení, které citovala agentura Reuters:



Italská vláda vyjádřila ochotu převézt těžce zraněného chlapce do Itálie.

Izraelský letecký útok na dům v centru Gazy zabil podle nemocničních zdrojů 22 lidí.



Mezi mrtvými je devět žen a dětí, uvedla agentura AP s odvoláním na nemocniční záznamy.







Letecký útok zasáhl rodinný dům v Bureij, městském uprchlickém táboře v centru Gazy, uvedli představitelé nemocnice.



Útoky v severní Gaze ve středu pozdě večer a ve čtvrtek brzy ráno zasáhly dům, přičemž zahynulo osm lidí, včetně dvou žen a tří dětí, a auto v Gaze, přičemž zahynuli čtyři lidé, uvedly místní nemocnice.



Bílý dům říká, že diskuse o návrhu USA na příměří „pokračují“



Bílý dům uvedl, že diskuse o novém návrhu zvláštního vyslance USA Steva Witkoffa na příměří v Gaze „pokračují“.



Tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová během briefingu s novináři uvedla, že Witkoff a Donald Trump předložili Hamásu návrh příměří, který „podpořil a schválil“ Izrael.



„Izrael tento návrh podepsal předtím, než byl zaslán Hamásu,“ uvedla.



Mohu také potvrdit, že tyto diskuse pokračují a doufáme, že v Gaze dojde k příměří, abychom mohli všechny rukojmí vrátit domů.



Nový návrh, který předložil zvláštní vyslanec Donalda Trumpa pro Blízký východ Steve Witkoff, zahrnuje 60denní příměří, které lze prodloužit na 70 dní, informuje agentura Agence-France-Presse s odvoláním na zdroje blízké jednání.



Zahrnuje také propuštění 10 živých rukojmí a devíti těl výměnou za palestinské vězně během prvního týdne, následované druhou výměnou stejného počtu živých a mrtvých rukojmí během druhého týdne, informuje AFP.



Hamas minulý týden souhlasil se dvěma výměnami za stejných podmínek, ale jedna měla proběhnout během prvního týdne příměří a druhá během posledního týdne, sdělily agentuře zdroje.



Hamas považuje nejnovější návrh za „ustoupení od Witkoffova návrhu..., který byl Hamasu předložen před několika dny a který Hamas přijal“, uvedl zdroj blízký militantní skupině.



Předchozí návrh „zahrnoval americký závazek ohledně jednání o trvalém příměří“, uvedl zdroj a dodal:



Pro Hamás je obtížné návrh přijmout, pokud neobsahuje americké záruky jednání o trvalém příměří během dočasného příměří.





Izrael nařídil evakuaci velké části severní Gazy



Izraelské obranné síly (IDF) vydaly nové varování před evakuací velké části severní Gazy.



Varování, které zveřejnil arabsky mluvící mluvčí IDF Avichay Adraee, vyzývá Palestince žijící v Al-Atatra, Jabalia a čtvrtích Shujaiya a Al-Zaytun v Gaze, aby se vydali na západ.



„Od této chvíle budou uvedené oblasti považovány za nebezpečné bojové zóny,“ uvedl v prohlášení na Twitteru.





Čtyři lidé zemřeli poté, co ve středu tisíce Palestinců vtrhly do skladu OSN v Gaze a v zoufalé snaze najít jídlo strhly části kovových stěn budovy.



Dva lidé byli smrtelně zraněni a další dva zemřeli na následky střelného zranění poté, co dav vtrhl do skladu Světového potravinového programu v Deir al-Balah, uvedli zdravotníci poté, co do palestinského území, které je na pokraji hladomoru, dorazila první pomoc.



Jedenáctitýdenní obléhání a pokračující přísná izraelská blokáda znamenají, že většina lidí v Gaze zoufale trpí hladem.



Zdravotníci a humanitární pracovníci již měsíce varují před šířením podvýživy. Pekárny provozované Světovým potravinovým programem OSN byly uzavřeny kvůli nedostatku plynu na vaření a ceny omezeného množství potravin v obchodech a na trzích prudce stoupají.



Ve čtvrtek se v centru Londýna konala vigilie na památku tisíců dětí zabitých v Gaze za posledních 19 měsíců.



Jména více než 16 000 dětí byla přečtena před Westminsterským palácem v rámci kampaně „Choose Love“ (Zvolte lásku), jejímž cílem je „uctít“ památku těch, kteří zahynuli při izraelských útocích v Gaze.



Podle organizátorů je v Gaze pohřešováno až 20 000 dětí. Na transparentu na akci byla uvedena jména 1 700 dětí ve věku do jednoho roku, jejichž smrt byla potvrzena.



Mezi řečníky byli herci Steve Coogan, Juliet Stevenson, Toby Jones, Emily Watson, Andrea Riseborough a India Amarteifio, stejně jako moderátorky Dawn O'Porter a Nadia Sawalha.





OSN kritizovala oznámení Izraele, že na okupovaném Západním břehu zřídí 22 nových osad, a označila toto rozhodnutí za krok „špatným směrem“.



„Jsme proti jakémukoli“ rozšiřování osad, řekl ve čtvrtek novinářům mluvčí OSN Stéphane Dujarric.



Zopakoval výzvy generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese, aby Izrael „ukončil veškeré osadnické aktivity na okupovaném palestinském území... jsou překážkou míru a hospodářského a sociálního rozvoje“.



Izraelská bezpečnostní rada minulý týden hlasovala pro návrh, který údajně předložili krajně pravicový ministr obrany Israel Katz a ministr financí Bezalel Smotrich, který žije v osadě Kedumim na Západním břehu, která je podle mezinárodního práva považována za nelegální.



Izraelské síly provádějí „nucenou evakuaci“ nemocnice v severní Gaze



Izrael nařídil evakuaci nemocnice Al-Awda v Jabalii v severní Gaze, podle ministerstva zdravotnictví tohoto území.



Podle prohlášení nemocnice:



Izraelské okupační síly v současné době provádějí nucenou evakuaci pacientů a zdravotnického personálu z nemocnice Al-Awda v Tel al-Zaatar – jediné nemocnice, která dosud fungovala v severní části pásma Gazy.



Dříve ve čtvrtek nemocnice uvedla, že „v nemocnici je stále 97 lidí, včetně 13 pacientů a zraněných osob a 84 členů zdravotnického personálu“, informovala agentura Agence-France-Presse.



Humanitární agentura OSN OCHA uvedla, že „pokračují snahy o evakuaci pacientů a zdravotnického personálu“ z nemocnice. Uvedla:





Zařízení je v současné době přetíženo zraněnými a má kriticky nedostatek zásob ... Nepřetržité boje v posledních dvou týdnech poškodily nemocnici, narušily přístup a vyvolaly paniku, která odrazuje lidi od vyhledání lékařské péče.





Zdroj v angličtině ZDE

