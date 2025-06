Lékař z Gazy, jemuž Izraelci nesmyslně upálili devět dětí, zemřel na následky zranění utrpěných při stejném útoku

1. 6. 2025

Palestinský otec a lékař, který při izraelském leteckém útoku přišel o devět ze svých deseti dětí, zemřel na následky zranění utrpěných při stejném útoku, uvedli místní zdravotníci.Hamdi al-Najjar (40), lékař v Násirově nemocnici, byl těžce zraněn, když izraelské síly 23. května bombardovaly rodinný dům v městě Khan Younis v Gaze a zabily devět jeho dětí. Právě se vrátil domů poté, co doprovodil svou ženu Alaa, dětiskou lékařku v lékařském komplexu Násirovy nemocnice, do práce, když byla budova zasažena. Původně přežil spolu se svým synem Adamem (11), který je stále v nemocnici. Jeho otec Hamdi al-Najjar se vůbec nezabýval politikou a neměl žádné vazby na žádné organizace, natož na Hamás.I na poměry strašlivého konfliktu v Gaze upálení jejich devíti dětí šokovalo mezinárodní společenství.Záběry, které zveřejnil ředitel ministerstva zdravotnictví v Gaze ukazují ohořelá, rozčtvrcená těla Najjarových dětí, které byly vytaženy z trosek jejich domu poblíž čerpací stanice, zatímco plameny pohltily to, co zbylo z rodinného domova.