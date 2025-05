New York Times odhalují Muskovo intenzivní užívání drog

30. 5. 2025 / Fabiano Golgo

čas čtení 4 minuty





Článeks názvem „Při volební kampani Elon Musk balancoval mezi drogami a rodinným dramatem“ od Kirsten Grind a Megan Twohey nabízí podrobný a znepokojivý pohled na osobní život Elona Muska a jeho politické zapojení během prezidentské kampaně Donalda Trumpa v roce 2024. Jakmile se Musk začal více přibližovat Trumpovi, daroval přibližně 275 milionů dolarů na podporu jeho kandidatury a účastnil se vysoce sledovaných shromáždění, jeho soukromý život se stal stále chaotičtějším. Reportáž, založená na soukromé korespondenci, rozhovorech a právních dokumentech, odhaluje vzorce intenzivního užívání drog, nestálého chování a složitých rodinných vztahů, které vyvolávají otázky o jeho způsobilosti pro role, které zastává jak ve vládě, tak v průmyslu. On the Campaign Trail, Elon Musk Juggled Drugs and Family Drama - The New York Times