Studio Družina vytvořilo spot k zákazu tělesných trestů na dětech. Minulost patří do muzea – budoucnost je na nás

31. 5. 2025

čas čtení 3 minuty

Pražské kreativní studio Družina (součást produkční a postprodukční společnosti NICE!), které se zaměřuje na etické a veřejně prospěšné kampaně, vytvořilo spot v rámci kampaně Dětství bez násilí, kterou studio spolurealizuje na podporu dlouholetého úsilí o zákaz tělesných trestů na dětech. Studio Družina tak podporuje téma, jehož nositelkou je zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Laurenčíková. Spot, zasazený do fiktivního Muzea tělesných trestů, přináší jasné poselství: násilí vůči dětem patří minulosti. https://www.facebook.com/share/v/198JZeUbS5/ Dne 28. května 2025 schválila Poslanecká sněmovna ve třetím čtení návrh zákona, který jasně říká, že fyzické tresty a ponižující zacházení s dětmi do naší společnosti nepatří. Spot studia Družina pomohl otevřít veřejnou debatu a dostat téma blíž k lidem – v médiích i na sociálních sítích.



Spot se natáčel v Orlickém muzeu v Chocni za účasti dětí z rodin blízkých Družině, které tak vyjádřily podporu tomuto tématu. Za kreativou stojí Michaela Klakurková a Natálie Kratochvíle, režie spotu se ujal Jakub Forman, kamery Patrik Jelínek za podpory TMRW Agency a odbornou konzultaci zaštítilo Centrum Locika.

„Dnešek je důvodem ke společné radosti. Ale teď je třeba udělat další krok – změnit nejen zákony, ale i každodenní realitu dětí,“ uvedla Klára Laurenčíková.

Přijetím zákona změna teprve začíná. Nyní je potřeba, aby se nové hodnoty propsaly do praxe – do škol, rodin i institucí. Studio Družina dlouhodobě vytváří obsah s přesahem. Věří, že kreativní práce má moc měnit realitu – a v tomto případě to platí doslova.

Studio Družina, s.r.o.

Družinu založili v roce 2014 tři přátelé Michaela Klakurková, Jan Látal a Jan Žaloudek. Od začátku se studio profilovalo jako etické se zaměřením na sektor NGOs, sociálně-lidskoprávní témata, ekologii, aktivismus ve veřejném prostoru a kulturní projekty. Za dobu svého fungování si Družina získala věhlas nejen na tuzemském poli, ale i v zahraničí. I tam se studiu povedlo vytvořit kampaně s milionovými impakty. Mezi největší projekty Družiny patří např. kampaň “Change your shoes” s Annou Polívkovou v hlavní roli. Toto virální video dodnes koluje po sítích po celém světě. Studio v minulosti spolupracovalo například také s OSN, HateFree Culture, Evropskou komisí nebo na největších demonstracích Milionu chvilek pro demokracii na podzim roku 2019. V posledních dvou letech již ve spolupráci s agenturou NICE! vytvořilo např. komplexní kampaň “Naši krajané” pro Jihomoravský kraj, virální videospot projektu Začít společně, který zachycuje 50 mrazivých vteřin ukrajinské doktorky Aliny z Charkova, která musela kvůli válce opustit svou zemi a začít znovu v České republice. Videospot pro nadační fond Eduzměna, který byl součástí kampaně jejímž cílem bylo zvýšit povědomí o systematických nedostatcích českého školství a upozornit na aktuální problémy, nebo komplexní kampaň pro projekt Díky pěstounství, který má za cíl dostat děti z kojeneckých ústavů a dětských domovů tam, kam patří. Do milující rodiny.

https://studiodruzina.cz/

https://www.facebook.com/jsmedruzina

https://www.instagram.com/studiodruzina/

