Austrálie žádá Čínu, aby vysvětlila "mimořádné" hromadění vojenských sil

2. 6. 2025

Australský ministr obrany Richard Marles vyzval Čínu, aby vysvětlila, proč potřebuje "tak mimořádné vojenské posilování", píše Tessa Wong. Australský ministr obrany Richard Marles vyzval Čínu, aby vysvětlila, proč potřebuje "tak mimořádné vojenské posilování",

Řekl, že Peking musí poskytnout větší transparentnost a ujištění, protože je to "základní problém" pro region.

Mezitím filipínský ministr obrany Gilberto Teodoro Jr. označil Čínu za "absolutně nezodpovědnou a bezohlednou" v jejích akcích v Jihočínském moři.

Ministři odděleně promluvili k novinářům na okraj asijského obranného summitu, který se konal v Singapuru.

Čína zatím nereagovala ani na Marlese, ani na Teodora.

Dialog Shangri-la, který organizuje think-tank International Institute for Strategic Studies, je tradičně zakotven v USA a Číně, které se přetahují o moc v regionu.

Letos Čína vyslala delegaci na nižší úrovni a svůj projev zrušila. Při absenci silné čínské přítomnosti dominuje dialogu kritika a otázky směrem k Pekingu ze strany USA a jejich spojenců.

V neděli ráno Marles prohlásil, že "to, co jsme viděli z Číny, je největší nárůst vojenského potenciálu a budování v konvenčním smyslu, jakoukoli zemí od konce 2. světové války".

Není to jen velikost vojenského posilování, co znepokojuje další země, řekl novinářům.

"Je to skutečnost, že se to děje bez strategického ujištění. Děje se to bez jasného strategického záměru ze strany Číny... to, co chceme, je, aby Čína poskytovala strategickou transparentnost a strategickou jistotu, a pochopení toho, proč je potřeba mít tak mimořádné vojenské posilování."

Jako příklad takové transparentnosti uvedl Austrálii a poznamenal, že Canberra zveřejňuje svou národní obrannou strategii a obranné přezkumy a dává "naprosto jasně" najevo, že když buduje svou obranu, je to pro bezpečnost Austrálie a Asie.

"Takže existuje naprostá strategická jasnost a jistota, kterou Austrálie poskytuje našim sousedům, regionu, světu. To je to, co bychom rádi viděli," řekl.

V odpovědi na otázku týkající se vysoce sledovaného čínského vojenského cvičení, které se konalo v únoru poblíž vod Austrálie a Nového Zélandu, Marles řekl, že i když to bylo "rušivé a věříme, že to mohlo být provedeno lepším způsobem", nakonec "Čína jednala v souladu s mezinárodním právem".

"Vůdčím světlem, základem, musí být soulad s mezinárodním právem. To je to, o čem stále mluvíme, je to řád založený na pravidlech."

Marles byl také dotázán na Hegsethovu výzvu indo-pacifickým partnerům, aby zvýšili výdaje na obranu jako hráz proti hrozbě Číny.

Marles řekl: "Ve skutečnosti podnikáme kroky na této cestě... Chápeme to, děláme na tom." Americký prezident Donald Trump vyzval Austrálii, aby zvýšila své výdaje na 3 %, ale Canberra se k tomuto číslu ještě veřejně nezavázala.

Marles dodal, že část těchto výdajů bude spadat pod AUKUS, pakt mezi Austrálií, Spojeným královstvím a USA o vybudování flotily ponorek s jaderným pohonem.

Řekl, že projekty v rámci paktu jsou "na dobré cestě" a je "velmi optimistický" ohledně pokroku, včetně dalších návštěv amerických ponorek v Austrálii a rotací přes námořní základnu v Perthu.

V jiném rozhovoru s bezpečnostním korespondentem BBC Frankem Gardnerem filipínský ministr obrany Teodoro řekl, že Čína byla "absolutně nezodpovědná a bezohledná, když si přivlastnila většinu, ne-li celé Jihočínské moře a svět to nemůže tolerovat".

Obě země se opakovaně střetávaly kvůli konkurenčním nárokům v Jihočínském moři a Filipíny si stěžovaly na agresivní a násilné taktiky čínské pobřežní stráže.

Zopakoval výzvu k zachování mezinárodního řádu a řekl, že "ponaučení mnoha ministrů obrany je, že Evropa a USA musí v tomto ohledu nadále vést".

"To byla výzva Filipín. To je výzva Litvy, Lotyšska, menších zemí, jejichž způsob života oceňuje svobodu a důstojnost lidské bytosti."

"A se způsobem života, který nechceme, aby se nám hluboký stát díval přes rameno nebo se bál toho, co říkáme," řekl s odkazem na Čínu.

V sobotu americký ministr obrany Pete Hegseth varoval před "bezprostřední" hrozbou Číny vůči Tchaj-wanu a obvinil Peking, že se stává "hegemonickou mocností" v regionu.

Čína na Hegsetha energicky zaútočila ve dvou samostatných prohlášeních, přičemž to poslední bylo zveřejněno na webových stránkách jejího ministerstva zahraničí v neděli ráno.

Uvádí se, že Hegseth "očernil Čínu pomlouvačnými obviněními a nepravdivě nazval Čínu 'hrozbou'.

"Žádná země na světě si nezaslouží být nazývána hegemonickou mocností, kromě samotných USA, které jsou také primárním faktorem podkopávajícím mír a stabilitu v Asii a Pacifiku."

Dříve na obranném summitu francouzský prezident Emmanuel Macron navrhl, aby se Evropa stala novým spojencem Asie.

Čína také reagovala na Macrona, který přirovnal obranu Tchaj-wanu k obraně Ukrajiny a řekl, že toto srovnání je "nepřijatelné", protože "tchajwanská otázka je zcela čínskou záležitostí".

Čína si nárokuje Tchaj-wan, samosprávný ostrov, jako své území a nevyloučila použití síly k případnému "sjednocení" s ním.

Zdroj v angličtině: ZDE

