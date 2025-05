Čtyři lidé přišli o život poté, co hladovějící Palestinci vtrhli do skladu potravin OSN v Gaze

29. 5. 2025

čas čtení 8 minut

K úmrtím v důsledku udušení a střelných ran došlo den poté, co izraelské síly zahájily palbu na místo distribuce potravin



Čtyři lidé zahynuli, když tisíce Palestinců vtrhly do skladu Organizace spojených národů v Gaze a v zoufalé snaze najít jídlo strhávaly části kovových stěn budovy.



Dva lidé byli ušlapáni a další dva zemřeli na střelné rány poté, co dav ve středu odpoledne vtrhl do skladu Světového potravinového programu v Deir al-Balah, uvedli zdravotníci.



Není zatím jasné, zda palbu zahájily izraelské síly, soukromí najatí muži nebo někdo jiný. Polní nemocnice Červeného kříže uvedla, že mezi zraněnými jsou ženy a děti se střelnými ranami.



„Hordy hladových lidí vtrhly do skladu WFP v al-Ghafari v Deir al-Balah v centrální Gaze, kde hledaly potraviny připravené k distribuci,“ uvedla WFP v prohlášení, ve kterém varovala před „alarmujícími a zhoršujícími se podmínkami na místě“.



„Humanitární potřeby se po 80 dnech úplné blokády veškeré potravinové a jiné pomoci do Gazy vymkly kontrole,“ uvádí se v prohlášení. „Gaza potřebuje okamžité navýšení potravinové pomoci. To je jediný způsob, jak lidem zajistit, že nebudou hladovět.“



Zvláštní vyslankyně OSN přirovnala omezenou pomoc, která je do Gazy povolena, k „záchrannému člunu po potopení lodi“. Sigrid Kaag, úřadující zvláštní koordinátorka OSN pro Blízký východ, řekla v Radě bezpečnosti OSN, že lidé čelící hladomoru v Gaze „ztratili naději“.



Jedenáctitýdenní obléhání a pokračující přísná blokáda ze strany Izraele znamenají, že většina lidí v Gaze trpí zoufalým hladem. Zdravotníci a humanitární pracovníci v zdevastovaném palestinském území již měsíce varují před šířením podvýživy. Pekárny provozované Světovým potravinovým programem OSN byly uzavřeny kvůli nedostatku plynu na vaření a ceny omezeného množství potravin v obchodech a na trzích prudce stoupají.



Chaotické scény se odehrály poté, co zdravotníci v Gaze oznámili, že při samostatném incidentu v distribučním centru potravin na jihu území bylo předchozí den zabita nejméně jedna civilní osoba a 48 jich bylo zraněno. Izraelské jednotky v úterý zahájily palbu na nově zřízené místo, kde se shromáždil velký dav lidí.



Svědci incidentu uvedli, že izraelské síly začaly střílet poté, co dav Palestinců prolomil oplocení kolem centra spravovaného skupinou podporovanou USA, kterou Izrael vybral pro dodávky potravin do Gazy a která ztratila kontrolu nad distribučním místem. V dálce byl vidět izraelský vojenský vrtulník, který vypouštěl světlice, a ozývala se střelba. Na jednom videu je vidět velký dav panikařících civilistů, včetně žen a dětí, kteří utíkají a šlapou po oplocení.



Záběry ukazují stovky Palestinců stojících v řadě podél ostnatého plotu krátce před incidentem. Jakmile začala distribuce potravin, tisíce hladovějících Palestinců se vrhly do areálu, což způsobilo rychlé zhroucení alespoň dvou plotů u vchodu. Pozdější záběry ukazují, že v panice, která následovala, se zhroutily všechny ploty u vchodu.



Ajith Sunghay, vedoucí kanceláře OSN pro lidská práva na palestinských územích, uvedl, že většina zraněných byla zasažena střelbou. Ministerstvo zdravotnictví v Gaze uvedlo, že nejméně jedna osoba byla zabita.



Izraelská armáda uvedla, že v blízkosti areálu vystřelila „varovné výstřely“, aby obnovila kontrolu, ale popřela, že by střílela na lidi.



Ve svém prohlášení zveřejněném ve středu Gaza Humanitarian Foundation (GHF), která byla Izraelem pověřena převzetím distribuce potravin, aby se obešly mechanismy pomoci OSN na palestinské území, uvedla: „Na palestinský dav nebyly vypáleny žádné výstřely a nedošlo k žádným obětem.“



Zprávy o událostech z úterý přišly v době, kdy izraelský premiér Benjamin Netanjahu oznámil, že při leteckém úderu na začátku tohoto měsíce byl zabit Mohammed Sinwar, šéf Hamásu v Gaze, který se ujal této funkce po loňské smrti svého staršího bratra Jahji. Oba byli strůjci útoku na jižní Izrael z 7. října 2023. Úterý bylo také 600. dnem zajetí izraelských rukojmích unesených toho dne.



Satelitní snímky distribučního centra potravin v Gaze naznačují, že k incidentu došlo v oblasti, kterou izraelská armáda ještě v neděli označila jako evakuační zónu.



Snímky a videa, které izraelská armáda zveřejnila v rámci příprav na distribuci potravin, ukazují velké volné místo obklopené opevněním uprostřed vybombardovaných ruin jižní Gazy. Pro vstup a výstup byly zřízeny dvě cesty s oplocením, přičemž vstupní cesty měly pět úzkých oplocených řad, do kterých se tísnil dav lidí.



Nedávné snímky ukazují stoly seřazené v řadách uvnitř tohoto místa, kde bylo vidět několik obrněných vozidel IDF a nejméně osm nákladních vozů s humanitární pomocí. Fotografie z vnitřku nákladních vozů ukazují hromady hnědých krabic, které byly nedbale zabaleny a opatřeny nálepkami s nápisem „GHF“.



V davu uvízly děti a ženy a z tlačenice byl vidět velký oblak prachu. Některým Palestincům se podařilo zmocnit se krabic s jídlem a utéct, zatímco ostatní popadli, co se dalo, a odešli.



Dvě z otevřených krabic obsahovaly olej, těstoviny, fazole, nudle, sušenky, mouku, konzervy, cukr a tahini. Některá videa ukazují lidi, jak odnášejí kousky dřeva pěšky a na oslích povozech.



Izrael v březnu uvalil blokádu na všechny dodávky s tím, že prý Hamás zabavuje dodávky pro své bojovníky, což skupina popírá. Na začátku tohoto měsíce globální monitor hladu uvedl, že půl milionu lidí v pásmu čelí hladomoru.



IPC odhaduje, že téměř 71 000 dětí do pěti let bude trpět „akutní podvýživou“ a 14 100 případů bude v příštích 11 měsících závažných.



OSN a další humanitární organizace nový systém distribuce potravin odmítly s tím, že nebude schopen uspokojit potřeby 2,3 milionu obyvatel Gazy a umožní Izraeli používat potraviny jako zbraň k ovládání obyvatelstva. Uvedly také, že existuje riziko střetů mezi izraelskými vojáky a hladovými lidmi, kteří se snaží získat zásoby.



Organizace dodaly, že nově vytvořená skupina nemá žádné zkušenosti, a proto nebude schopna zvládnout logistiku zásobování více než 2 milionů lidí v zdevastované bojové zóně, což se podle nebezpečných scén z úterý zdá být potvrzeno.



Šéf agentury OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA) Philippe Lazzarini ve středu uvedl, že nový distribuční model podporovaný USA je plýtváním zdrojů a odvádí pozornost od „zvěrstev“.



„Již máme systém distribuce pomoci, který je pro tento účel vhodný,“ řekl Lazzarini. „Humanitární společenství v Gaze, včetně UNRWA, je připraveno. Máme zkušenosti a odborné znalosti, abychom se dostali k lidem v nouzi. Mezitím však čas neúprosně ubíhá a hrozí hladomor, takže humanitární [práce] musí být nyní umožněna, aby mohla zachraňovat životy.“



GHF ve středu uvedla, že existuje „mnoho stran“, které si přejí, aby selhala. Americký prezident Donald Trump řekl, že jeho administrativa pracuje na urychlení dodávek potravin do Gazy.





Skupina nevládních organizací, včetně ActionAid, tento měsíc uvedla: „Pomoc, která slouží k zakrytí pokračujícího násilí, není pomoc, ale ve skutečnosti humanitární zástěrka pro vojenskou strategii kontroly a vyvlastňování.“





Zdroj v angličtině ZDE

