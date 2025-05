Channel 4 News: Hlad, chaos a další zabíjení rodičů a dětí v Gaze

29. 5. 2025



Další hrůzy. Sledujte video:

Moderátorka, Channel 4 News, čtvrtek 19. května 2025, 19 hodin: Izraelský premiér Benjamin Netanjahu dnes rodinám rukojmích sdělil, že Izrael přijal nejnovější návrh příměří předložený USA. Hamás tento návrh zvažuje, ale v Gaze dnes nedošlo k žádnému uklidnění situace. Hrůza a zoufalství z hladu stále více ženou lidi k násilí, zatímco do pásma přichází jen nepatrná pomoc a izraelské útoky pokračují a od časných ranních hodin si vyžádaly již 64 životů. Harry Fawcett podává zprávu.







Reportér: Život v Gaze v těchto dnech ovládají dvě hrozby, letecké údery a hlad, který se stále více mění v násilí. Velká skupina mužů se dnes pohybuje po městě Gaza, kde rabují trhy a bojují s obchodníky o nedostupné jídlo, až se na tomto trhu obě hrozby spojí.

O chvíli později na stejném místě izraelský letecký úder zasáhl bezpečnostní síly Hamásu, které byly vyslány, aby zastavily rabování. To, co bylo nejprve porušením pořádku, se nyní změnilo v krvavou řež, jejíž další záběry jsou příliš drsné na to, aby mohly být vysílány.

Daleko od města Gaza pokračoval již třetí den nový program pomoci podporovaný USA a Izraelem. Humanitární nadace pro Gazu (GHF) uvedla, že na jihu rozdala téměř 10 000 krabic s potravinami. Hladoví lidé dnes museli urazit několik kilometrů do izraelské palebné zóny, kde podle jejich slov panoval ještě větší chaos.





Muž: „Pokaždé, když vezmu krabici, obklopí mě sto lidí. Nemohl jsem si nic vzít. Kdo je silný, dostane pomoc. Kdo není silný, nedostane nic.“





V centru Gazy otevřela GHF další místo, kde podle jejích údajů bylo dnes rozdáno více než 7000 krabic. Ale i zde si lidé brali, co mohli. Jakmile byly stoly prázdné, odnesli i ty.





Tento muž řekl, že přišel na základě informace, že budou prováděny kontroly totožnosti a distribuce bude probíhat podle potřeb. Kdo to má na starosti? Ptá se.





A stále, paralelně s postupujícím hladem došlo k náhlému násilí v podobě leteckého útoku. Bylo to v táboře Al Buresh, poblíž nového centra GHF. Dnes ráno izraelský premiér možná přijal nejnovější návrh USA na příměří a Hamas ho možná zvažuje, ale Gaza zažila už tolik falešných úsvitů, že tady je stejně už pozdě.





Jedno dítě nějakým způsobem bylo vytaženo z trosek. Ten chlapec má zlomené nohy, ale je naživu a o několik minut později je v nemocnici. Říká, že byl uvězněn pod skříní a čeká na záchranu svých rodičů a sourozenců. Jeho sestra Wisan je poblíž. Ostatní sourozenci se také dostali ven, ale jeho matka a otec jsou mezi mrtvými.





Venku je další syn, který se již nachází v prvních fázích nevíry a smutku. „Proč jsi zemřel?“ ptá se svého otce. „Všechno jsi mě naučil. Byl jsi tak něžný.“





Na místě tak znetvořeném nedostatkem se zdá, že je vždy dostatek čerstvé beznaděje a ztráty.





Moderátorka: Izraelská vláda oznámila významné rozšíření osad na okupovaném Západním břehu. Podle plánů bude postaveno 22 nových židovských osad, což je největší rozšíření za poslední desetiletí, a to navzdory tomu, že jsou podle mezinárodního práva nelegální. Izrael uvedl, že osady budou podle izraelského práva uznány jako legální, zatímco palestinská prezidentura tento krok označila za nebezpečnou eskalaci.

„Cílí na konkrétní osoby. To je v pořádku, ale zabíjejí děti. Ničí domy, lidi, všechno. Nikdo není v bezpečí. Ty rakety dopadají na děti. Všechny ty rakety, které jste poslal do Izraele, míří na děti, to říkám Trumpovi.“