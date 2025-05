Channel 4 News: Přiběh jedné desetieté holčičky

29. 5. 2025

Moderátor, Channel 4 News, středa 28. května 2025, 19 hodin: Zoufalý boj o jídlo ve skladu humanitární pomoci v Gaze po 600 dnech války. Dobrý večer.

Izrael kdysi vyhrál válku za šest dní. V Gaze trvá již 600 dní od útoku Hamásu 7. října, od té doby podle zpráv zahynulo 54 000 lidí, byla zavedena blokáda dodávek potravin a stále se nedaří dosáhnout cíle, kterým je zničení Hamásu a osvobození rukojmí. Protestující rodiny rukojmích v Izraeli se domnívají, že vojenská kampaň tyto cíle jen vzdaluje. A zatímco Netanjahuovi příznivci ho vybízejí k dalším krokům, čelí rostoucí zuřivosti politických oponentů uvnitř Izraele i mezinárodních spojenců v zahraničí. Ale jak by řekl Trump, klíčový spojenec Izraele, všechny karty v ruce drží Amerika. A prezidentův vyslanec naznačuje, že dnes večer je průlom na dosah. Je důvod k optimismu?

Donald Trump říká, že je to velmi ošklivá situace. Prezident v Bílém domě prohlásil, že jeho administrativa pracuje na urychlení dodávek potravin Palestincům v Gaze. Humanitární nadace pro Gazu, podporovaná USA a Izraelem, uvedla, že se jí podařilo otevřít další distribuční centrum poté, co bylo první centrum včera převálcováno množstvím lidí. V Gaze se však odehrály další chaotické scény, když zoufalí lidé vtrhli do skladu OSN, kde byla uložena mouka. Reportáž připravil Harry Fawcett:





Reportér: Muž, který tuto scénu natáčí, cituje z Koránu a zmiňuje apokalypsu. Lidé dole si možná myslí, že ji po téměř třech měsících izraelské blokády odvrátili.

Konečně, sklad plný mouky v centru Gazy, který patří Světovému potravinovému programu. Podle něj pracovníci OSN prostě zmizeli, když se dav vrhl dovnitř. Z mnoha zpráv se hovoří o zraněných a mrtvých v tlačenici. Následuje to po včerejším chaosu na jihu země v distribučním centru kontroverzní organizace Gaza Humanitarian Foundation, kterou podporují USA a Izrael. GHF dnes označila incident za krátkodobé a úmyslné uvolnění bezpečnostních protokolů a dodala, že na Palestince nebylo vystřeleno a nejsou žádné oběti.





Náš tým však byl svědkem toho, jak se řada zraněných lidí vydala na sever. OSN uvádí, že bylo zraněno 47 lidí, a dnes opět odsoudila postup GHF. Izrael naopak zopakoval svou kritiku OSN a uvedl, že se dnes prý připojila k mafiánské organizaci Hamás v pokusu zablokovat GHF. Izrael uvedl, že během dvou dnů rozdala téměř 15 000 krabic s potravinami, aby zmírnila chaos tohoto týdne.





Abychom si udělali představu o realitě v Gaze, možná je lepší vydat se po těchto stopách. Kolem shnilých trosek. Pod kroužícími izraelskými drony patří 10leté Jaře. Stala se živitelkou své matky a sedmi sourozenců. Toto je její cíl. Improvizovaná polévková kuchyně na severu.





"Ustupte. Chci vám naplnit hrnce, ale musíte ustoupit," říká muž. Jara stojí vzadu. V sázce je hodně, ale čeká, až přijde na řadu. Jara říká, že tyto dlouhé cesty ji děsí. Bojí se ostřelování, že ji tady venku zasáhne střepina, ale ještě víc se bojí, že její sourozenci budou hladovět.





Jejich otec je na Západním břehu. Odjel tam před válkou na léčení. Uvízl tam. Jeho žena a děti nemají žádný zdroj příjmů.





Když ji potkáváme příště, byla rodina donucena odejít dále na jih, do ulic města Gaza. Drží se dětství a vzpomínek, které nyní nazývá krásnými – snídaně, balení školní tašky, pomoc s úklidem domu, který je už dávno zničený.





Jara před dvěma lety dokončila poslední ročník školy s nejlepšími známkami. Chce být učitelkou, ale zatím je tohle její práce. A tentokrát se vrátila z ulic příliš pozdě. Vrací se s prázdným hrncem. Je zdrcená, říká její matka. Další dítě v Gaze, které nese mnohem větší břemeno, než unese.













Moderátor: Naše mezinárodní redaktorka Lindsay Hilsum je v Izraeli, kde se slaví 600 dní od 7. října, a připojuje se k nám z Hostage Square v Tel Avivu.





Reportérka: Krishnane, samozřejmě jsou i další oběti této války. 58 rukojmích. Izraelští rukojmí unesení před 600 dny, z nichž pouze 20 je podle odhadů stále naživu.





Lidé za mnou na náměstí Hostage Square, jak se mu nyní říká, se snaží udržet je v centru pozornosti veřejnosti, protože lidé zde, příbuzní, přátelé a příznivci rukojmích, si myslí, že jejich vláda, izraelská vláda, se o ně prostě nezajímá. Dnes ráno se konaly protesty po celém Tel Avivu, dokonce i na jiných místech, a jejich poselství bylo jednoduché. Vláda má přestat bojovat a začít jednat.





Zdá se, že Američané tomu věnují větší pozornost než Izraelci, protože Američané dostali svého posledního rukojmího. Získali ho díky dohodě s Hamásem a stále jednají, dokonce i před několika hodinami. Steve Witkoff, vyslanec prezidenta Trumpa, vystoupil a zdá se, že vyjadřuje určitý optimismus.





„Myslím, že jsme na pokraji vydání nového návrhu, který snad bude doručen ještě dnes. Prezident ho přezkoumá a já mám velmi dobrý pocit, že se podaří dosáhnout dlouhodobého řešení, dočasného příměří a dlouhodobého mírového urovnání tohoto konfliktu.“





Není však jasné, jaký postoj zaujímá izraelská vláda, protože jednání zastavila a stáhla své vyjednavače z Kataru. Premiér Benjamin Netanjahu se obává, že pokud bude vyjednávat, jeho vláda padne, protože krajní pravice, která ji drží u moci, chce pokračovat v boji. Potřebuje však podporu prezidenta Trumpa a Američanů. Víte, začátkem tohoto týdne jsem byla na levicové demonstraci, kde protestovali proti válce, proti zabíjení dětí v Gaze, a viděla jsem muže v tričku, které bych na levicové demonstraci nikdy nečekaal, s nápisem „Věříme v Trumpa“.





Moderátor: To byla Lindsey Hilsumová z Tel Avivu. Mluvil jsem s Amjadem Al Shawou, ředitelem sítě palestinských nevládních organizací v Gaze, který se ke mně připojil přes internet z města Gaza, a požádala jsem ho, aby popsal, co se dnes děje.





Amjad Al Shawa: Procházíme strašnou situací. Ano, desítky tisíc lidí můžete vidět v těch nejhorších oblastech. To není v Gaze, do Gazy se nedostala žádná pomoc. Je to už asi tři měsíce. V Gaze a na severu jsme nedostali nic, lidé museli jít asi dvě a půl hodiny, aby se dostali do této oblasti, kde se rozdává jídlo.





Moderátor: A myslíte si, že to bude fungovat jako systém, který nakrmí obyvatelstvo?





Amjad Al Shawa: Nic nemůže nahradit humanitární systém, který máme po celém světě. Tohle je něco, co porušuje humanitární principy a zároveň uráží lidskou důstojnost.





Moderátor: Takže když říkáte, že k vám nedorazila žádná pomoc, jak to zvládáte, z čeho žijete?





Amjad Al Shawa: V takovéhle situaci se snažíme přežít s polovičními dávkami jídla, musím si představovat, že je to jídlo. Někdy jsme závislí na komunitních kuchyních, abychom dostali trochu rýže. Vše, co kupujeme, je drahé. Pokud se nám podaří něco koupit. Pro obyvatele Gazy je tedy život zde velkým problémem.





Moderátor: Hovoří se o možných jednáních o další dohodě zprostředkované Američany. Myslíte si, že lidé chtějí, aby Hamás tuto dohodu nyní uzavřel? Pokud to znamená, že Hamas odejde a vzdá se moci, chtějí to lidé?





Amjad Al Shawa: Nejsem mluvčí Hamásu, ale už máme ten egyptský plán, který je schválen všemi politickými stranami a podle něj bude ustaven nový vládní orgán. Egypťané ho vydali před několika měsíci a schválili ho všichni palestinští aktéři. Problém je teď v tom, aby to schválil Izrael a souhlasil s tím.





Moderátor: A jaký bude podle vás další krok?





Amjad Al Shawa: Jak řekl Netanjahu, zřídí koncentrační tábory pro obyvatele Gazy, v jižní oblasti a v Rafáhu, která je nyní téměř zničená, a znovu okupuje Gazu.

Moderátor: Jsme nyní v 600. dni této války. Představoval jste si někdy, že to bude trvat tak dlouho?

Amjad Al Shawa: Ne. Nikdy. Nikdy. A nejhorší noční můry? Nedokázal jsem si představit, že se nám jako Palestincům stane něco takového, že budou zabity desítky tisíc lidí, 90 % Gazy bude zničeno. A že bude taková nerovnost. Bylo zabito 17 000 dětí a kojenců. Ženy, starší lidé. Většina zabitých a zraněných byli civilisté.







