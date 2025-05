Izrael potvrdil plány na vybudování 22 nových osad na okupovaném Západním břehu

29. 5. 2025

čas čtení 5 minut

Foto: Smotrich

Ministr obrany tvrdí, že tento krok „zabrání vzniku palestinského státu, který by ohrozil Izrael“



Izrael oznámil, že po tajném hlasování bezpečnostní rady, které se konalo minulý týden, vybuduje 22 nových osad na okupovaném Západním břehu, včetně legalizace již postavených osad, které nebyly schváleny vládou.



Izrael obsadil Západní břeh Jordánu, který předtím patřil Jordánsku, během šestidenní války v roce 1967. Od té doby se postupně všechny vlády snažily trvale upevnit izraelskou kontrolu nad tímto územím, mimo jiné tím, že jeho části prohlásily za „státní pozemky“, což brání soukromému vlastnictví Palestinců.



Katz uvedl, že rozhodnutí o osadách „posiluje naši kontrolu nad Judeou a Samaří“ (biblický název pro Západní břeh), „ukotvuje naše historické právo na zemi Izrael a představuje drtivou odpověď na palestinský terorismus“.



Dodal, že se jedná také o „strategický krok, který zabrání vzniku palestinského státu, který by ohrozil Izrael“.



Mluvčí izraelské lidskoprávní organizace B'Tselem uvedl: „Izrael pokračuje v prosazování židovské nadvlády prostřednictvím krádeží palestinské půdy a etnických čistek na Západním břehu. Izraelská vláda otevřeně a bezostyšně pracuje na zničení palestinského lidu a jakékoli šance na normální budoucnost pro lidi žijící mezi řekou Jordán a mořem.“



Mluvčí dodal: „Mezinárodní společenství umožňuje Izraeli páchat zločiny tím, že nečinně přihlíží, zatímco miliony Palestinců jsou vystaveny rasistickému a brutálnímu režimu izraelské vlády.“



Vláda hodlá využít 22 osad k posílení izraelské přítomnosti kolem silnice 443, která spojuje Jeruzalém a Tel Aviv přes Modiin a kterou Izrael Ganz, předseda zastřešující organizace židovských obcí na Západním břehu Yesha, označil za „nejdůležitější rozhodnutí od roku 1967“.



Ministr na Twitteru napsal: „Učinili jsme historické rozhodnutí pro rozvoj osad: 22 nových komunit v Judeji a Samaří, obnovení osídlení severu Samaří a posílení východní osy státu Izrael.“



V červenci loňského roku Izrael schválil největší zabavení půdy na okupovaném Západním břehu za více než tři desetiletí, podle zprávy zveřejněné izraelskou organizací Peace Now, která sleduje osídlování.



Izraelská vláda tehdy schválila zabavení 12,7 km² půdy v Jordánském údolí s tím, že se jedná o „největší jednotlivé zabavení schválené od osudových dohod z Osla v roce 1993“, čímž narážela na zahájení mírového procesu.



V nahrávce, kterou loni získala organizace Peace Now, Smotrich během konference své Národní náboženské strany – Náboženského sionismu prozradil, že zabavení půdy v roce 2024 překročí průměr předchozích let přibližně desetinásobně.



Řekl: „Je to mega strategická věc a hodně do toho investujeme. Je to něco, co dramaticky změní mapu.“



V květnu 2023 Smotrich, který prohlásil, že „posláním jeho života je zabránit vzniku palestinského státu“, nařídil izraelským ministerstvům, aby se připravily na přesun dalších 500 000 izraelských osadníků na okupovaný Západní břeh.



Izraelská armáda potichu předala významné právní pravomoci na Západním břehu pro-osadnickým úředníkům pracujícím pro Smotriche.



Rozkaz zveřejněný izraelskými obrannými silami na svých webových stránkách v květnu 2024 převádí odpovědnost za desítky vyhlášek civilní správy – izraelského orgánu spravujícího Západní břeh – z armády na úředníky vedené Smotrichem na ministerstvu obrany.



V březnu organizace Peace Now vydala prohlášení, že mezi 1. lednem a 19. březnem bylo schváleno 10 503 bytových jednotek, což překročilo počet 9 971 jednotek schválených za celý rok 2024.



Schválení nových osad krajně pravicovou vládou Benjamina Netanjahua představuje další krok k naplnění jejího dlouhodobého cíle anektovat okupovaná palestinská území – cíle, který podporuje i administrativa Donalda Trumpa.



Mike Huckabee, nominovaný na nového velvyslance Trumpa v Izraeli, v loňském rozhovoru vyjádřil podporu izraelským nárokům na Západní břeh. Řekl: „Když lidé používají termín ‚okupovaný‘, říkám: ‚Ano, Izrael tuto zemi okupuje, ale je to okupace země, kterou jim Bůh dal před 3 500 lety. Je to jejich země.‘“





Pravicoví osadníci popsali vysoké úředníky v nové Trumpově administrativě, která zrušila sankce uvalené na násilné izraelské osadnické skupiny, jako „tým snů“, který nabídne „jedinečnou příležitost“ k trvalému ukončení jakékoli perspektivy palestinského státu.





