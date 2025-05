Portugalská krajně pravicová strana Chega se stala druhou nejsilnější v parlamentu

30. 5. 2025

čas čtení 4 minuty

Portugalská krajně pravicová strana Chega se stala největší opoziční stranou, podle konečných výsledků předčasných parlamentních voleb v Portugalsku, které byly zveřejněny ve středu. Podpora Chegy rostla v každých všeobecných volbách od jejího založení v roce 2019 bývalým televizním fotbalovým komentátorem Andre Venturou. Portugalská krajně pravicová strana Chega se stala největší opoziční stranou, podle konečných výsledků předčasných parlamentních voleb v Portugalsku, které byly zveřejněny ve středu. Podpora Chegy rostla v každých všeobecných volbách od jejího založení v roce 2019 bývalým televizním fotbalovým komentátorem Andre Venturou.





Chega, což v překladu znamená "Dost", a levicová Socialistická strana (PS) si po předběžných výsledcích voleb z 18. května udržely 58 křesel.

Krajně pravicová strana však vyhrála ve dvou z dříve neoznámených čtyř zámořských volebních obvodů, čímž se její výsledek zvýšil na 60.

Středopravicová Demokratická aliance (AD) získala další dvě zahraniční křesla, čímž se její celkový počet zvýšil na 91, což je stále daleko od 116 křesel potřebných k vytvoření většinové vlády. Sociálně demokratická strana odstupujícího premiéra Luise Montenegra je hlavní stranou aliance.

"Je to velké vítězství," řekl zakladatel a vůdce Chegy André Ventura a prohlásil, že to "znamená hlubokou změnu v portugalském politickém systému".

Očekává se, že Montenegro se po posledních volbách pokusí vytvořit menšinovou vládu a řekl, že s Čegou jednat nebude. Ventura však vyzval Montenegra, aby se "rozešel" se socialisty.

"Portugalsko se pohybuje v souladu s evropským trendem "protestních hlasů" a "anti-establishmentových nálad", řekla Paula Espirito Santo z Vyššího institutu sociálních a politických věd Lisabonské univerzity.

"Božské poslání"

Podpora Chegy rostla v každých všeobecných volbách od roku 2019, kdy stranu založil Ventura, bývalý ministrant, který se později stal televizním fotbalovým komentátorem.

Ve všeobecných volbách v roce, kdy byla založena, získala 1,3 procenta hlasů, což jí zajistilo křeslo v parlamentu – bylo to poprvé, co krajně pravicová strana získala zastoupení v portugalském zákonodárném sboru od převratu v roce 1974, který svrhl desítky let trvající pravicovou diktaturu.

Chega se v příštích všeobecných volbách v roce 2022 stala třetí největší silou v parlamentu a v loňském roce zečtyřnásobila počet svých parlamentních křesel na 50, čímž si upevnila své místo na portugalské politické scéně a odráží zisky podobných stran v celé Evropě.

Politika Chegy zahrnuje chemickou kastraci pedofilů, omezování přístupu nově příchozích k sociálním dávkám a přísnější kontroly migrace, kterou spojuje s kriminalitou a vyššími výdaji na důchody.

Ventura se v lednu zúčastnil inaugurace amerického prezidenta Donalda Trumpa a získal podporu bývalého brazilského krajně pravicového prezidenta Jaira Bolsonara.

Hovoří o obnovení respektu k policii a protestoval v ulicích s Hnutím nula, skupinou nespokojených policistů s podezřením na extremistické vazby, kteří požadují lepší platy a podmínky.

"V politice musíte být jiní. A chtěl jsem být jiný," řekl o sobě kdysi Ventura, než dodal, že jeho cesta byla vedena "božským posláním".

"Zásadní posun"

Když byly minulý týden zveřejněny předběžné výsledky voleb, Ventura řekl, že je přesvědčen, že jeho strana nakonec skončí před PS.

"Nic už nikdy nebude jako dřív," řekl Ventura svým příznivcům, kteří skandovali "Portugalsko je naše a vždy bude".

"To je skutečně zásadní posun," řekla analytička Espirito Santo.

"Nemůžeme říci, že Chega v příštích letech ztratí půdu pod nohama... Vypadá to, že Chega tu na chvíli zůstane."

Mnoho voličů "jistě podporuje radikální a antiestablishmentová řešení, která Chega navrhuje", ale jiní si možná vybrali stranu "kvůli erozi schopnosti tradičních stran naplnit očekávání," řekla.

Budoucnost Socialistické strany mezitím zůstává "nepředvídatelná", řekla Espirito Santo.

Vůdce strany Pedro Nuno Santos, osmačtyřicetiletý ekonom, řekl, že odstoupí po oznámení prvních výsledků voleb.

Za předchozí vlády PS se Portugalsko stalo jednou z nejotevřenějších zemí Evropy pro přistěhovalce. Mezi lety 2017 a 2024 se počet cizinců žijících v Portugalsku zečtyřnásobil a dosáhl přibližně 15 % celkové populace.

Prezident Marcelo Rebelo de Sousa má ve čtvrtek vést nové rozhovory s lídry tří hlavních stran a během dne by mohl jmenovat nového premiéra.

Zdroj v angličtině: ZDE

