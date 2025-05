Jak Jurečka reformou sociálních dávek nelidsky ždímá chudé aneb cílem je zničit demokracii

29. 5. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 3 minuty

Informuje o tom iRozhlas a dává k dispozici podrobné výpočty a srovnání. Reforma zasáhne „tvrdě“ i řadu nízkopříjmových domácností. Těžko se ubránit dojmu, že to vláda dělá záměrně, že chce zničit demokracii, místo danění bohatých je totiž lepší ždímáním chudých dosáhnout destrukce demokracie. Níže uvádím příklady. Není to strašné? A to i čistě lidsky, když pomineme fatální dopady, které to může mít na společnost a demokracii.





Je třeba zdůraznit, že stát tímto nelidským přístupem získá jen minimální prostředky, naprosto zanedbatelné ve srovnání se sto miliardami ročně, které vytékají z rozpočtu po snížení daní vysokopříjmovým v režii ANO + ODS + SPD. Tak proč se to dělá? Proč?





Samoživitelka s osmiletým dítětem v nájmu ve Zlíně: dosud jí měsíčně zůstalo na život 15 414 korun, se superdávkou 12 846 korun.





Dva rodiče a dvě děti do 6 let, oba dospělí pracují, v nájmu v Liberci: dosud jim měsíčně zůstalo na život 30 893 korun, se superdávkou 26 687 korun.





Pracovník/ice na úřadu práce, nájem v Hradci Králové: dosud mu měsíčně zůstalo na život 14 464 korun, se superdávkou 9058 korun.





Pracovník/ice na úřadu práce s exekucemi, nájem v Hradci Králové: dosud mu měsíčně zůstalo na život 9374 korun, se superdávkou 3968 korun.“









Zdroj k Jurečkově superdávce

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/superdavka-socialni-davky-bydleni-seniori-deti_2505291137_jab

Daň z nemovitostí dopadá na chudé:

https://www.paqresearch.cz/post/zvyseni-dane-z-nemovitosti-dopadne-predevsim-na-chude-domacnosti/

Zvýšení odvodů OSVČ dopadlo na nízkopříjmové:

https://www.paqresearch.cz/post/reforma-osvc/































0

518

p { margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; line-height: 115%; text-align: left; orphans: 2; widows: 2; background: transparent }a:link { color: #0563c1; text-decoration: underline }