Hrozný nápad, který se nechce vzdát

30. 5. 2025

čas čtení 2 minuty

Vedoucí představitelé Evropské unie se opět pokoušejí zničit právo na azyl.



V médiích a politice se v poslední době ozývá mnoho křiklavých nesmyslů o azylu. Než se pustíme do detailů, ujasněme si nejprve základní fakta, píše Andrew Stroehlein.

Každý má právo požádat o azyl v jiné zemi.

To neznamená, že si každý může žít, kde se mu zlíbí. Ne. Znamená to, že máte právo požádat o azyl a úřady musí posoudit váš individuální případ. Znamená to také, že úřady s vámi musí během celého procesu zacházet humánně.



To je zakotveno v mezinárodním právu v oblasti lidských práv a uprchlickém právu a v Evropské unii v Listině základních práv EU.