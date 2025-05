Nemocné svědomí Ameriky

29. 5. 2025 / Milan Mundier

Kam se poděla lidskost? Tato otázka se vtírá na mysl pokaždé, když čte člověk americké zpravodajství a pak ještě sleduje reakce druhých. Prezident Donald Trump sliboval, že nastolí éru americké prosperity a během pouhých čtyřiadvaceti hodin ukončí válku na Ukrajině. Od jeho návratu do Bílého domu uběhlo sto dní a zůstalo jen u slibů. Zaváděná a posléze rušená cla už stihla poškodit americkou ekonomiku, NATO čelí existenční krizi a válka na Ukrajině stále pokračuje. A Trump si ze svého prezidentství mezitím udělal výnosný byznys. A nejhorší na tom všem je, že mu za to spousta lidí tleská! Takového Richarda Nixona stála jeho aféra s odposlechy prezidentský úřad a tentýž osud málem stihl Billa Clintona kvůli milostnému románku se stážistkou. Jinými slovy, Donald může všechno!

A pokud by se v tom někdo chtěl šťourat, podstrčí se mu kniha Original Sin, která pojednává o mentálním úpadku Joea Bidena. A ještě se opráší výroky George Clooneyho, jehož se očividně dotklo, když ho Biden na jedné benefiční akci nepoznal. Některé hollywoodské hvězdy asi nemají nejmenší tušení o tom, co prezidentský úřad obnáší. Je mimo jakoukoliv diskuzi, že Joe Biden se stal prezidentem ve velmi pokročilém věku. A že už nebyl zrovna v nejlepší kondici. Většina voličů to věděla a svůj hlas mu stejně odevzdala. Stejně tak nikdo nepochyboval o tom, že pobyt v Bílém domě Bidenovo chřadnutí pouze urychlí. Přesto byl Biden mimořádně úspěšným prezidentem, dokonce jedním z nejúspěšnějších v novodobých amerických dějinách (odkaz viz níže). Jediná chyba, které se Biden dopustil, byla ta, že se ve svých jednaosmdesáti letech rozhodl prezidentský úřad obhajovat. Na druhou stranu, "jeho" demokraté zrovna nepůsobili dojmem, že by jim na tom něco vadilo.



Praní špinavého prádla

Voliče obecně nemají rádi, když se na veřejnosti pere stranické špinavé prádlo. A přesně to teď někteří demokraté dělají. Možná by místo toho měli začít hledat nového prezidentského kandidáta a plně se soustředit na nadcházející kongresové volby, které by z Trumpa mohly udělat chromého kačera. A propos, není snad vůbec nejdůležitější to, co Biden jako prezident dokázal prosadit? To, že svému nástupci předal Ameriku ve výborné kondici? Smutné také je, že se někam vytratila obyčejná úcta. Franklin D. Roosevelt byl v důsledku dětské obrny odkázán na invalidní vozík. John F. Kennedy se potýkal se zákeřnou Addisonovou chorobou a chronickými bolestmi zad. Ronald Reagan už na konci svého prezidentství vykazoval příznaky počínající Alzheimerovy choroby. A nikdo neměl potřebu to veřejně ventilovat.

Bidenův tragický životní příběh je všeobecně známý. A před pár dny se začala psát jeho další kapitola. Světová veřejnost byla obeznámena se zprávou, že Joe Biden trpí rakovinou prostaty s metastází v kosti. Jedná se o agresivní formu tohoto onemocnění. V některých lidech to vyvolalo pochybnosti o kvalitách lékařské péče, jež byla bývalému prezidentovi poskytována. Pravdou ale je, že Biden opakovaně prodělal nákazu onemocněním covid-19, kterého je všude stále hodně. A právě covid mohl v Bidenově případě sehrát roli jakéhosi "spouštěče". Trump uvedl, že ho zpráva o Bidenově rakovině zarmoutila. "Přejeme Joeovi rychlé a úspěšné uzdravení," dodal současný prezident. Chytit za nos by se měli ovšem také ti, kteří si Bidena tak rádi dobírali kvůli jeho věku a vytrvale zpochybňovali jeho mentální zdraví.

Trochu jako Carter

Začátkem letošního roku byl Biden – ještě coby prezident – jedním z hlavních řečníků na pohřbu exprezidenta Jimmyho Cartera, který se dožil požehnaného věku 100 let. Ty dva spojovalo dlouholeté přátelství. I Carter strávil v Bílém domě pouze jedno funkční období a potýkal se v pokročilém věku s rakovinou. Miliony Američanů si ho ale zamilovaly. Díky své charitativní činnosti a častým projevům nefalšované pokory se Carter nakonec stal morální autoritou, svědomím Ameriky. Biden se mu v mnohém podobá. "Michelle a já myslíme na celou Bidenovu rodinu. Nikdo neudělal pro nalezení průlomové léčby rakoviny ve všech jejích formách tolik jako Joe a jsem si jistý, že se s touto výzvou popere se svým typickým odhodláním a grácií. Modlíme se za jeho rychlé a úplné uzdravení," napsal na síti X Barack Obama.

Právě ve funkci Obamova viceprezidenta se Biden silně angažoval v boji proti této zákeřné nemoci. Ta ostatně připravila o život i jeho prvorozeného syna Beaua. Jak ale správně řekla Kamala Harrisová, Joe Biden byl vždycky bojovník. Nyní má před sebou další mimořádně vyčerpávající bitvu. Ale vzhledem k jeho osobní odvaze a možnostem moderní medicíny by bylo pošetilé vzdávat se jakékoliv naděje. Biden je jednou z nejinspirativnějších osobností naší doby. A dokud bude statečně čelit nástrahám osudu – což dělá už řadu let –, neměli bychom ztrácet víru ani my.

