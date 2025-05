Marco Rubio oznamuje vízová omezení pro cizince „podílející se na cenzuře Američanů“

28. 5. 2025

čas čtení 30 minut



Americký ministr zahraničí vydal prohlášení, které je namířeno proti prosazování regulace sociálních médií v jiných zemích

Marco Rubio oznamuje nová vízová omezení pro cizince „podílející se na cenzuře Američanů“



Americký ministr zahraničí Marco Rubio oznámil, že USA zavedou nová vízová omezení pro „zahraniční úředníky a osoby, které se podílejí na cenzuře Američanů“.



V příspěvku na Twitteru Rubio uvedl, že „Američané jsou zahraničními úřady pokutováni, obtěžováni a dokonce obviněni za to, že uplatňují své právo na svobodu projevu“, a že cizinci, kteří tato práva ‚podkopávají‘, „by neměli požívat privilegia cestovat do naší země“.



"Příliš dlouho jsou Američané pokutováni, obtěžováni a dokonce stíháni zahraničními úřady za to, že uplatňují své právo na svobodu projevu. Dnes oznamuji novou politiku vízových omezení, která se bude vztahovat na zahraniční úředníky a osoby, které se podílejí na cenzuře Američanů. Svoboda projevu je nezbytná pro americký způsob života – je to základní právo, nad kterým zahraniční vlády nemají žádnou pravomoc.



Cizinci, kteří se snaží podkopávat práva Američanů, by neměli mít privilegium cestovat do naší země. Ať už v Latinské Americe, Evropě nebo jinde, dny pasivního zacházení s těmi, kteří se snaží podkopávat práva Američanů, jsou sečteny.



Není jasné, jak by to fungovalo v praxi.



Oznámení o propuštění by měla být zaslána všem zbývajícím zaměstnancům Hlasu Amerijky tento týden



Podle serveru Politico, který cituje čtyři zaměstnance Hlasu Ameriky obeznámené se situací, by měly být tento týden zaslány výpovědi všem zbývajícím zaměstnancům Voice of America.



Tyto výpovědi, které by měly být zaslány ještě dnes, se dotknou 800 zbývajících zaměstnanců tohoto Trumpem ohroženého rozhlasu, poté co bylo na začátku tohoto měsíce Trumpovou administrativou propuštěno téměř 600 smluvních zaměstnanců VOA. Zaměstnanci byli vedením informováni, že v nejbližších dnech mohou očekávat výpovědi.



Podle zprávy Politico budou výpovědi pravděpodobně znamenat ukončení činnosti této mezinárodní rozhlasové stanice.



Americký ministr zahraničí Marco Rubio oznámil, že USA zavedou nová vízová omezení pro „zahraniční úředníky a osoby, které se podílejí na cenzuře Američanů“.V příspěvku na Twitteru Rubio uvedl, že „Američané jsou zahraničními úřady pokutováni, obtěžováni a dokonce obviněni za to, že uplatňují své právo na svobodu projevu“, a že cizinci, kteří tato práva ‚podkopávají‘, „by neměli požívat privilegia cestovat do naší země“."Příliš dlouho jsou Američané pokutováni, obtěžováni a dokonce stíháni zahraničními úřady za to, že uplatňují své právo na svobodu projevu. Dnes oznamuji novou politiku vízových omezení, která se bude vztahovat na zahraniční úředníky a osoby, které se podílejí na cenzuře Američanů. Svoboda projevu je nezbytná pro americký způsob života – je to základní právo, nad kterým zahraniční vlády nemají žádnou pravomoc.Cizinci, kteří se snaží podkopávat práva Američanů, by neměli mít privilegium cestovat do naší země. Ať už v Latinské Americe, Evropě nebo jinde, dny pasivního zacházení s těmi, kteří se snaží podkopávat práva Američanů, jsou sečteny.Není jasné, jak by to fungovalo v praxi.Podle serveru Politico, který cituje čtyři zaměstnance Hlasu Ameriky obeznámené se situací, by měly být tento týden zaslány výpovědi všem zbývajícím zaměstnancům Voice of America.Tyto výpovědi, které by měly být zaslány ještě dnes, se dotknou 800 zbývajících zaměstnanců tohoto Trumpem ohroženého rozhlasu, poté co bylo na začátku tohoto měsíce Trumpovou administrativou propuštěno téměř 600 smluvních zaměstnanců VOA. Zaměstnanci byli vedením informováni, že v nejbližších dnech mohou očekávat výpovědi.Podle zprávy Politico budou výpovědi pravděpodobně znamenat ukončení činnosti této mezinárodní rozhlasové stanice.





Generál Michael Langley, nejvyšší americký generál dohlížející na vojenskou přítomnost Spojených států v Africe, uvedl, že USA v současné době přezkoumávají budoucnost své vojenské přítomnosti na tomto kontinentu. Vyzval také africké země, aby své velvyslance ve Washingtonu požádaly, aby informovali Trumpovy úředníky, zda si přejí, aby byla přítomnost USA zachována.



Langley hovořil v úterý na výročním setkání v Nairobi, kterého se zúčastnili nejvyšší generálové afrických armád, kde řekl: „Hovořil jsem s řadou ministrů obrany a několika prezidenty a sdělil jim, že situaci vyhodnocujeme.“ Langley dodal, že pokud je pokračování vojenské role USA v Africe důležité, africké země to budou muset „sdělit a uvidíme“.



USA jsou klíčovým bezpečnostním partnerem pro mnoho afrických zemí bojujících proti džihádistickým povstáním na celém kontinentu, od Somálska po Nigérii. Oznámení následuje po zprávě zveřejněné koncem loňského roku analytiky rizik společnosti Verisk Maplecroft, která identifikovala „konfliktní koridor“ vznikající od Mali po Somálsko.



Donald Trump od svého nástupu do úřadu na začátku tohoto roku hledá způsoby, jak snížit globální vojenskou přítomnost Spojených států, a podle jeho viceprezidenta J. D. Vance se chce soustředit výhradně na „základní americké zájmy“ namísto nekonečných konfliktů nebo snah o budování demokracie jinde.



Během slyšení senátního výboru pro ozbrojené síly v březnu loňského roku se republikánský senátor Rick Scott zeptal Langleyho, proč by Afrika měla být předmětem zájmu amerických politiků. Langley výboru odpověděl, že několik afrických zemí se nachází „na pokraji toho, že budou skutečně obsazeny Ruskou federací“. Dodal, že severní Afrika tvoří jižní křídlo NATO a USA si musí udržet „přístup a vliv“ v těchto zemích.





Bílý dům pošle Kongresu malý balíček výdajů k formalizaci škrtů v programu Doge



Bílý dům hodlá příští týden poslat Kongresu malý balíček výdajů, který má formalizovat škrty provedené týmem Elona Muska v programu Doge zaměřeném na federální výdaje, informoval server Politico s odvoláním na vysoké představitele Republikánské strany.



Dva republikáni sdělili, že návrh zákona o „zrušení“ se zaměří na rozhlasové stanice NPR a PBS, stejně jako na agentury zahraniční pomoci, které již byly vyprázdněny Trumpovou administrativou prostřednictvím takzvaného „ministerstva vládní efektivity“ vedeného Muskem. Stojí však za zmínku, že „balíček, který má dorazit do Kapitolu, bude podle očekávání odrážet pouze zlomek škrtů Doge, které již zdaleka nedosahují Muskových ambicí v řádu bilionů dolarů“, píše Politico.



Předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson dříve na Twitteru uvedl, že Sněmovna „je ochotna a připravena jednat na základě zjištění Doge, abychom mohli prosadit ještě větší škrty ve velkých vládních výdajích, které si přeje prezident Trump a požaduje americký lid“. Uvedl, že Sněmovna „bude jednat rychle“ ohledně balíčku, aniž by upřesnil, kdy by mohl být předložen nebo co by mohl obsahovat.



Následuje dlouhý vnitřní boj o to, jak formalizovat škrty, které provedl Doge. Politico píše: „Republikáni na Kapitolu jsou stále netrpělivější, protože čekají na žádost Bílého domu poté, co Trumpova administrativa před více než šesti týdny potvrdila, že hodlá předložit balíček navrhovaných škrtů v hodnotě více než 9 miliard dolarů. Není jasné, zda nadcházející návrh splní tento cíl, který je sám o sobě jen zlomkem z 1,6 bilionu dolarů ročních diskrečních výdajů.“



Robert F. Kennedy Jr. pohrozil, že zakáže vládním vědcům publikovat v předních světových lékařských časopisech, které označil za „zkorumpované“, a místo toho vytvoří alternativní publikace provozované státem.



Americký ministr zdravotnictví v podcastu Ultimate Human řekl:



Pravděpodobně přestaneme publikovat v časopisech Lancet, New England Journal of Medicine, Jama a dalších, protože jsou všechny zkorumpované.



Obvinil tyto publikace, že jsou ovládány farmaceutickými společnostmi. Místo toho Kennedy nastínil plány na založení vládních časopisů, které by se staly „předními časopisy“, protože financování Národních institutů zdraví (NIH) by výzkumníky ‚potvrdilo‘ jako „dobré, legitimní vědce“.



Tři publikace, na které Kennedy mířil, patří mezi nejvlivnější lékařské časopisy na světě. Byly založeny v 19. století a dnes hrají klíčovou roli v šíření recenzovaných lékařských výzkumů po celém světě. Časopisy Lancet a Jama zaznamenávají více než 30 milionů návštěv ročně, zatímco New England Journal of Medicine uvádí více než 1 milion čtenářů týdně.



Kennedy podobně obvinil agentury, které nyní dohlíží – včetně NIH, Centra pro kontrolu a prevenci nemocí, Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv a Centra pro služby Medicare a Medicaid – z toho, že jsou „loutkami“ farmaceutického průmyslu.



Lawrence Summers, bývalý prezident Harvardské univerzity a bývalý ministr financí USA, vydal ostré prohlášení, v němž kritizoval útoky Donalda Trumpa na univerzitu.



"Nikdy bych si nedokázal představit, že americký prezident bude mnohem agresivnější vůči velké univerzitě než vůči ruskému diktátorovi, který se podílí na invazi spojence USA.



Proč je chytré omezovat výzkum rakoviny, studenty dostávající finanční podporu, inovace ve veřejném školství a brilantní mladé lidi, jejichž snem bylo přijet do Ameriky, a zároveň nabízet obchodní dohody Vladimíru Putinovi? Nedokážu to pochopit."



Jeho komentář přišel poté, co Trumpova administrativa nařídila federálním agenturám zrušit všechny vládní zakázky s Harvardskou univerzitou v odhadované hodnotě 100 milionů dolarů. Summers pokračoval:



"Totální snahy o zničení nejsou v Americe nikdy legální a způsobování rozsáhlých škod nad rámec jejich cíle je důvodem, proč otcové zakladatelé oddělili moci.



Soudnictví musí zastavit přehnané zásahy a podpořit rozumné vymáhání práva ve vztahu k Harvardu a mnoha dalším místům."





Republikáni z výboru pro soudnictví Sněmovny reprezentantů uvítali oznámení Marca Rubia o nové politice USA v oblasti vízových omezení a označili jej za „vynikající zprávu“.



V příspěvku na Twitteru, oficiálním účtu republikánů z výboru pro soudnictví Sněmovny reprezentantů, napsali:



"V uplynulém roce jsme odhalovali snahy o cenzuru ze zahraničí. Nyní jsou ti, kteří chtějí umlčet váš hlas, voláni k odpovědnosti."



V této fázi je vše velmi nejasné, ale víme, že Trumpova administrativa podrobila evropskou legislativu regulující digitální služby přísné kontrole a zvyšuje tlak, tvrdíc, že se jedná o druh digitální cenzury.



Evropský zákon o digitálních službách (DSA) stanoví nová pravidla pro online platformy, usiluje o posílení práv uživatelů a zamýšlí zavést odpovědnost technologických společností. V rámci jednání o clech se Trumpova administrativa snaží přimět EU, aby zrušila klíčové digitální předpisy na obranu amerických technologických gigantů (z nichž mnozí, abychom nezapomněli, jsou Trumpovými podporovateli), přičemž řada amerických úředníků označuje tuto legislativu za „neslučitelnou“ s americkou svobodou projevu.



EU je odhodlána tento zákon prosadit a Rubio ve svém příspěvku na Twitteru zmínil Evropu.







V prohlášení oznámujícím novou politiku omezení víz pro cizí státní příslušníky, kteří „cenzurují“ Američany, Marco Rubio uvedl:

Trump nemá žádný plán, kdo bude pěstovat potraviny pro USA: „Prostě není nikdo, kdo by pracoval“

Zemědělci souhlasí se zemědělskými pracovníky, jako je Mendez. Říkají, že na venkovské pole nedokážou přilákat jiné pracovníky.





Prezident Trump, který musel vyvinout tlak na několik váhajících republikánských zákonodárců, aby si zajistil jejich podporu, označil zákon za „pravděpodobně nejvýznamnější zákon, který kdy byl v historii naší země podepsán“.





Donald Trump se chystá omilostnit hvězdy reality show Todda a Julie Chrisleyovy odsouzené za podvod a daňové úniky. Margo Martinová, zvláštní asistentka Trumpa, zveřejnila na Twitteru video, na kterém prezident volá Savannah Chrisleyové, aby jí oznámil omilostnění jejích rodičů. V roce 2019 byli Chrisleyovi federální velkou porotou obviněni z 12 případů bankovního a telegrafického podvodu, daňových úniků a spiknutí, což vše popřeli.





Trumpova administrativa požádala Nejvyšší soud, aby zastavil příkaz umožňující migrantům napadnout jejich deportaci do Jižního Súdánu. Odvolání přišlo několik hodin poté, co soudce naznačil, že Trumpova administrativa „vytváří“ chaos, a vyjádřil naději, že „rozum zvítězí nad rétorikou“. Soudce Brian Murphy v Bostonu shledal, že Bílý dům porušil soudní příkaz deportačním letem do chaotické africké země, který přepravoval osoby z jiných zemí, které byly odsouzeny za trestné činy v USA. Uvedl, že tito migranti musí dostat skutečnou šanci být vyslechnuti, pokud se obávají, že jejich odeslání do této země by je mohlo vystavit nebezpečí.





1

444

Je nepřijatelné, aby zahraniční úředníci vydávali nebo vyhrožovali zatýkacími rozkazy americkým občanům nebo obyvatelům USA za příspěvky na sociálních médiích na amerických platformách, zatímco se fyzicky nacházejí na území USA.Uvedl, že je „stejně nepřijatelné“, aby zahraniční úředníci požadovali od amerických technologických platforem moderování obsahu.Loni na jaře Carmelo Mendez stříhal broskvoně v Coloradu na základě dočasného víza, stýskalo se mu po dětech a manželce doma, ale byl nadšený, jak jeho hodinová mzda 17,70 dolarů zlepší jejich život. Letos na jaře je zpět v mexickém státě Tlaxcala a zoufale hledá na Facebooku práci na jedné z tisíců farem po celých Spojených státech, které zaměstnávají především sezónní pracovníky, jako je on.Mendez je jedním z více než 300 000 zahraničních zemědělských pracovníků, kteří každoročně přijíždějí do USA na vízum H-2A, které jim umožňuje dočasně pracovat na orání polí, prořezávání stromů a sklizni úrody ve státech od Washingtonu po Georgii, Floridu, New York, Texas a Kalifornii. Vzhledem k rychlým změnám federální imigrační politiky však mají zemědělci i pracovníci nejistou budoucnost.„Bez [tohoto programu pro zahraniční pracovníky] by podle mě zemědělství v USA hodně upadlo, protože tamní lidé tuto práci dělat nechtějí,“ řekl Mendez.Vzhledem k tomu, že osud stovek tisíc nelegálních zemědělských pracovníků zůstává nejistý kvůli hrozbám hromadného vyhoštění ze strany Donalda Trumpa a že politika administrativy ohledně víz H-2A není ještě rozhodnuta, budoucnost těchto hostujících pracovníků zůstává nejasná. Jejich počet každým rokem roste a stávají se stále důležitější pro odvětví, které je historicky ovládáno nelegálními pracovníky. Odvětví navíc nevytváří nová pracovní místa.Trump nemá plán, kdo bude pěstovat potraviny pro USA: „Prostě není nikdo, kdo by pracoval.“Řídící rada kalifornského středoškolského sportu mění pravidla soutěží na víkendových státních atletických mistrovstvích, aby umožnila účast více dívkám uprostřed kontroverze ohledně účasti transsexuálního studenta.Kalifornská mezistátní federace (CIF) uvedla, že rozšiřuje přístup k účasti na mistrovství pro více „biologických žen“. Skupina oznámila změnu v úterý poté, co Donald Trump zveřejnil na svém sociálním médiu příspěvek o účasti transsexuálního sportovce v soutěži.Federace nespecifikovala, zda se změna týká všech disciplín, nebo pouze těch, ve kterých se transsexuální sportovec kvalifikoval do finále. Změna se týká pouze soutěže tohoto víkendu. Organizace okamžitě neodpověděla na otázku, kolik studentů bude touto změnou podle jejích odhadů dotčeno.Změna pravidel může být prvním pokusem sportovní organizace na střední škole v USA o rozšíření soutěží, kterých se účastní trans sportovci, i když se zatím jedná pouze o jedinou soutěž.V příspěvku na sociálních sítích včera ráno Trump pohrozil, že Kalifornii odebere federální financování, pokud stát nezakáže trans studentům účast v dívčích sportech. Příspěvek odkazoval na AB Hernandezovou, trans atletku, která soutěží v dívčím atletickém trojboji. O víkendu má soutěžit ve státním finále v trojskoku, skoku do výšky a skoku do dálky.„TO NENÍ FAIR A JE TO ÚPLNĚ PONIŽUJÍCÍ PRO ŽENY A DÍVKY,“ napsal Trump na Truth Social.Trumpovy komentáře přišly několik měsíců poté, co kalifornský guvernér Gavin Newsom ve svém podcastu řekl, že účast transsexuálních dívek ve sportu pro dívky je „hluboce nespravedlivá“. Charlie Kirk, konzervativní komentátor, který byl hostem podcastu, se při dotazu na Newsoma na tuto otázku konkrétně zmínil o Hernandezové.Trump uvedl, že o této otázce plánuje v úterý hovořit s Newsomem. Kancelář guvernéra tento hovor nepotvrdila, ale vyjádřila se k změně pravidel CIF.„Pilotní projekt CIF je rozumný a respektující způsob, jak řešit složitou otázku bez ohrožení spravedlivé soutěže – je to model, který stojí za to sledovat,“ uvedla mluvčí Newsoma Izzy Gardon. „Guvernér je tímto promyšleným přístupem povzbuzen.“Během napjaté schůzky v sídle ICE ve Washingtonu DC minulý týden požadovali zástupce šéfa štábu Bílého domu Stephen Miller a ministryně pro vnitřní bezpečnost Kristi Noem, aby imigrační agenti zatýkali 3 000 lidí denně, sdělily Axios dva zdroje obeznámené se schůzkou.„Nový cíl je trojnásobkem počtu denních zatčení, které agenti prováděli na začátku Trumpova funkčního období,“ píše Axios, „a naznačuje, že nejvyšší imigrační úředníci prezidenta se plnou parou vrhli do prosazování masových deportací.“Čtyři lidé obeznámení s jednáním z 21. května sdělili zpravodajské agentuře, že Miller, hlavní architekt Trumpovy stále agresivnější imigrační politiky, „se pustil do“ imigračních úředníků a „požadoval, aby ředitelé terénních kanceláří a speciální agenti zodpovědní za zatýkání a deportace co nejvíce zvýšili počet zatčení a deportací".Noemová zaujala mírnější přístup k prosazování většího počtu zatčení a požádala vedoucí pracovníky ICE o zpětnou vazbu, zatímco Millerova "směrnice a tón vyvolaly u účastníků schůzky pocit, že pokud nebudou nové cíle splněny, mohou přijít o práci, uvedly dva ze zdrojů. Třetí osoba uvedla, že se snažil motivovat lidi tvrdým tónem. Není to však poprvé, co Miller křičel na vysoké úředníky DHS, aby zvýšili počet zatčení a deportací, uvedly zdroje.Bílý dům ruší 400 milionů dolarů na modernizaci systémů pojištění v nezaměstnanosti, informuje Axios.Když během pandemie covidu prudce vzrostla nezaměstnanost, tyto systémy se zhroutily, což vedlo k rozsáhlým podvodům a zpožděním výplat dávek, uvádí Axios. „Bez modernizace by se podobné problémy mohly opakovat při příští recesi.“Kongres schválil tyto prostředky v rámci zákona o pomoci v souvislosti s koronavirem v hodnotě 1,9 bilionu dolarů, který byl přijat v roce 2021, a na tyto účely vyčlenil 2 miliardy dolarů, které později snížil na polovinu.Ministerstvo práce minulý týden zaslalo Kongresu oznámení, ve kterém informovalo zákonodárce, že „tyto dotace budou zrušeny“. Tvrdí, že peníze byly ‚promrhány‘ na rovnost – tj. podle Axios „na snahy o zjednodušení systému pojištění v nezaměstnanosti a zlepšení přístupu k němu, což možná není to, co se obvykle považuje za DEI“, na které bylo konkrétně použito asi 219 milionů dolarů.Úsilí o podporu spravedlivého přístupu k pojištění v nezaměstnanosti „zahrnuje odstranění administrativních překážek při podávání žádostí o dávky, snížení zátěže státních úřadů, zlepšení včasnosti výplaty dávek nezaměstnanosti oprávněným osobám a zajištění rovnosti při prevenci podvodů, jejich odhalování a vymáhání“, uvádí se ve zprávě ministerstva práce.204 milionů dolarů bylo přiděleno na modernizaci IT, 134 milionů dolarů na odhalování podvodů a 93 milionů dolarů na integritu systému, jako je boj proti podvodům a posílení ověřování totožnosti. Andrew Stettner, který vedl modernizační úsilí během Bidenovy administrativy, řekl Axios, že 18 států pracuje na aktualizacích svých systémů a teprve začalo čerpat prostředky přidělené na IT.Zastavení této pomoci bude pro státy, které s těmito projekty teprve začínají, devastující. „Státy byly uprostřed plánování a zadávání zakázek. Nyní jsou to ony, kdo musí dokončit práci,“ řekl Stettner.„Závěrem je,“ píše Axios, „že v rámci boje proti podvodům ministerstvo práce stáhl ze států peníze, které měly pomoci v boji proti podvodům“.Natalie Phelpsová, která trpí kolorektálním karcinomem ve 4. stadiu, se veřejně vyjádřila a varovala před zhoršením péče o sebe a další osoby, které se účastní klinických studií prováděných touto agenturou. Její příběh se dostal až do kongresových slyšení a vyvolal spor mezi demokratickým senátorem a americkým ministrem zdravotnictví Robertem F. Kennedym Jr. V zákulisí se ona a další lidé zasazují o to, aby její léčba mohla začít dříve.Zatím bylo Phelpsové sděleno, že její léčba, která měla začít kolem poloviny června, bude zahájena až po polovině července.„Udělala jsem všechno, co jsem mohla,“ řekla Phelpsová, která žije ve státě Washington, deníku Guardian. „Už nemůžu nic dělat. Opravdu nemám žádné možnosti. Léčba rakoviny tlustého střeva je velmi omezená.“Phelpsová je jednou z mnoha Američanů, jejichž životy byly narušeny nebo změněny pokračujícími škrty ve vládních službách, které provádí takzvané „ministerstvo vládní efektivity“ (Doge) Trumpovy administrativy. Někteří vědci z NIH přišli o práci, jiným byly zrušeny granty. Vědci agentuře Associated Press sdělili, že škrty v agentuře a jejích programech povedou k ukončení léčby pacientů s rakovinou a zpoždění objevů nových léků a léčebných metod.Reagoval tak na Trumpovo prohlášení, že Vladimir Putin „hraje s ohněm“, když odmítá jednat s Kyjevem o příměří.Prezident Donald Trump v úterý požádal nejvyšší soud, aby jeho administrativě usnadnil deportace lidí do zemí, které nejsou jejich domovinou nebo kde nemají legální status, jako je například Jižní Súdán.Žádost je součástí širšího úsilí o prosazení kontroverzní imigrační politiky před soudem s konzervativní většinou, informovala CNN.Napadená politika, která byla přijata na začátku Trumpova funkčního období, umožňuje ministerstvu vnitra deportovat osoby do třetích zemí bez předchozího upozornění a bez možnosti argumentovat, že by tam čelily pronásledování nebo újmě.Odvolání přichází krátce po vlně kritiky za pokus o přesun zadržených osob do válkou zmítaného Jižního Súdánu bez smysluplné možnosti bránit se proti svému vyhoštění.poté, co Trump varoval prezidenta Vladimira Putina, že si s Ukrajinou „hraje s ohněm“.Trump v příspěvku na Truth Social uvedl, že Putin si hraje s ohněm, a varoval, že kdyby nebylo Trumpa, Rusku by se již staly „OPRAVDU ŠPATNÉ“ věci.„Vladimir Putin si neuvědomuje, že kdyby nebylo mě, v Rusku by se už staly opravdu špatné věci, a tím myslím OPRAVDU ŠPATNÉ. Hraje si s ohněm,“ napsal Trump v úterý na Truth Social.Vysoký ruský bezpečnostní úředník Dmitrij Medveděv, bývalý prezident, Trumpovu kritiku odmítl.uvedli studenti a agentury, které je podporují.To vyvolalo obavy rodičů studentů, kteří studují nebo plánují studovat v USA. Jihokorejští studenti jsou třetí nejpočetnější skupinou zahraničních studentů v USA, hned po studentech z Indie a Číny., ministerstvo zahraničí se chystá rozšířit prověřování zahraničních studentů na sociálních sítích.Trumpova administrativa se v rámci rozsáhlých snah o prosazení své tvrdé imigrační politiky snaží zintenzivnit deportace a rušit studentská víza.„Moji klienti, rodiče, mi dnes neustále volají, aby zjistili, co se děje,“ řekl Park Hyuntae, ředitel agentury Worldnet US Overseas Edu Center v Soulu, která pomáhá jihokorejským studentům.„Ti, kteří již měli domluvené pohovory a budou o víza žádat, jsou znepokojení a nervózní, ale pokud vím, dosud nedošlo k žádnému zrušení stávajících pohovorů.“Park uvedl, že pozastavení vízových pohovorů by mohlo způsobit zpoždění začátku školního roku a že klientům radí, aby byli opatrní v tom, co zveřejňují na internetu.Prezident Donald Trump údajně sdělil Kanadě, že účast v jeho programu Golden Dome ji bude stát 61 miliard dolarů – pokud se nestane 51. státem USA.Prezident tvrdí, že „nabídku zvažují“, což však vzhledem k opakovaným odmítnutím Kanady připojit se k USA, které byly veřejně vyjádřeny, nezní příliš věrohodně.Trump napsal:Řekl jsem Kanadě, která se velmi chce připojit k našemu báječnému systému Golden Dome, že pokud zůstane samostatným, ale nerovnoprávným státem, bude to stát 61 miliard dolarů, ale pokud se stane naším milovaným 51. státem, nebude to stát ani dolar. Zvažují tuto nabídku!Tzv. protiraketový systém „Golden Dome“ bude chránit Spojené státy před možnými útoky ze zahraničí pomocí pozemních a vesmírných zbraní.Jak přesně bude Zlatá kopule vypadat, však zatím není jasné. Trump se ještě nerozhodl, kterou ze tří možností navržených ministerstvem obrany zvolí.Americké ministerstvo zahraničí v úterý nařídilo pozastavení zpracování studentských víz, protože administrativa prezidenta Donalda Trumpa usiluje o bezprecedentní kontrolu nad americkými univerzitami prostřednictvím drastického snížení financování a omezení přijímání zahraničních studentů.Jedná se o nejnovější eskalaci represí Bílého domu vůči zahraničním studentům, v rámci nichž byly zrušeny víza a deportováni někteří účastníci protestů proti válce v Gaze, informovala agentura AFP.Telegram podepsaný ministrem zahraničí Marcem Rubiem, který viděla agentura AFP, nařizuje velvyslanectvím a konzulátům, aby „do vydání dalších pokynů neumožňovaly žádné další schůzky ohledně studentských nebo výměnných víz“.Vláda plánuje zintenzivnit prověřování profilů zahraničních uchazečů o studium na amerických univerzitách na sociálních sítích, uvádí se v telegramu. New York Times informoval, že pozastavení pohovorů s žadateli o víza je dočasné.Rubio již dříve zrušil stovky víz a Trumpova administrativa přistoupila k zákazu přijímání neamerických studentů na Harvardskou univerzitu. Japonsko a Hongkong vyzvaly místní univerzity, aby přijímaly zahraniční studenty z amerických univerzit s ohledem na tento tvrdý postup.Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Mao Ning ve středu uvedl, že Peking vyzval Washington, aby „chránil legitimní práva a zájmy zahraničních studentů, včetně těch z Číny“.Stovky tisíc čínských studentů studují na amerických univerzitách, které jsou v Číně dlouho považovány za symbol akademické svobody a přísnosti.Jeho komentáře mohou prohloubit rozkol mezi miliardářským podnikatelem a prezidentem, kterého finančně podporoval během posledního volebního cyklu.V úterý večer zveřejněném náhledu na rozhovor pro CBS Sunday Morning vyjádřil generální ředitel Tesly frustraci nad tím, co nazval „masivním výdajovým zákonem“, který zvyšuje federální deficit a podle jeho názoru neguje úspěchy Ministerstva pro efektivitu vlády, které kdysi vedl.Zákon, který Trump označil za svůj „velký krásný zákon“, prošel minulý týden Sněmovnou reprezentantů těsným rozdílem jednoho hlasu, což představuje klíčové legislativní vítězství v jeho druhém funkčním období. Zákon nyní čeká na hlasování v Senátu.WilmerHale je bývalým působištěm Roberta Muellera, zvláštního poradce jmenovaného republikány, který vedl vyšetřování ruského vměšování do prezidentských voleb v roce 2016 a vazeb Trumpovy kampaně na Moskvu. Trump vyšetřování označil za politickou „honbu na čarodějnice“.Zdroj v angluičtině ZDE