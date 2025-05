Hyeny a tchoři český ráj nám boří

16. 5. 2025 / Petr Haraším

čas čtení 11 minut

Chvíli jsem váhal. Nikterak se mi nechce komentovat zvrhlé články fanatické, ultrapravicové, a především nenávistné, madam Hovorkové. Která v zápalu boje za fialovou budoucnost nezná slitování. Ani dobré mravy. Nicméně, zlu se neustupuje, a takovému zvlášť ne. Chvíli jsem váhal. Nikterak se mi nechce komentovat zvrhlé články fanatické, ultrapravicové, a především nenávistné, madam Hovorkové. Která v zápalu boje za fialovou budoucnost nezná slitování. Ani dobré mravy. Nicméně, zlu se neustupuje, a takovému zvlášť ne.

Jde o text. Ohavný, za hranicí slušnosti a značně problematický. Plný moralizující rétoriky. Ideologických nálepek. Dělení společnosti na nás, ty správné, a na vás, ty druhé, což ovšem zrcadlí rétoriku těch, které se právě Hovorková snaží kritizovat.





Samé obvinění, žádné argumenty. Hysterický text plný aktivistického fanatismu. Kolaborace s nacistickým režimem, nevkusné. Hraničí to s bagatelizací holocaustu, neboť srovnávat projevy opozičních voličů s udáváním židů je minimálně zhovadilé.





Spát v cizích peřinách znamená přímé materiální obohacení kolaborací, konfiskací, – pokus o kolektivní vinu opozičních voličů. Extrémní, neadekvátní.





Srovnávat voliče opozice s lidmi, již za války udávali, mnohdy s vědomím, že sousedé půjdou na smrt? Odpudivá, nestoudná paralela.





Snaha o diskreditaci voličů opozice, jejich morální odsudek, pokus o morální stigma.





Text splývá s ryzí demagogií, dehonestací a dehumanizací. Nemá nic společného s novinářskou etikou a zodpovědností. Což je ovšem narativní rámec, ve kterém se Fórum 24 drahnou dobu pohybuje. Rádo a zásadně.





Ani jedna zmínka o Izraeli, genocidě a válečných zločinech. Nic o neutuchající podpoře pro výše uvedené izraelské zločiny naším prezidentem, premiérem, ministrem zahraničí a vlády jako celku (výjimečně v Evropě!) , což dokonale ničí jakoukoli důvěryhodnost morálního rozhořčení Hovorkové.





Selektivní etika.





Morální selhání při podpoře Ruska, morální norma při podpoře Izraele. Redukční a pokrytecké. Falešné dilema – jsi dobrý, když podporuješ Ukrajinu a Izrael, jsi tchoř, udavač, ruský šváb či špinavec, pokud nekritizuješ Rusko, nebo si dovolíš kritizovat zločiny Izraele.





Morální dvojí metr hodnotové politiky, morální dvojí metr autorky. Dokonce i projekce jejich vlastních postojů a chování, které v textu odsuzuje u jiných.





Pokrytectví. Angažovaná žurnalistika. Morální delegitimizace politických oponentů ODS, potažmo celé koaliční vlády. Slepá morální argumentace.





Jestliže médium systematicky publikuje pouze kritiku opozice a vládní strany chrání či přímo podporuje, tak není objektivní. Není hlídacím psem demokracie, nýbrž jen vzteklým trhanem jedné části politického spektra.





Spolupráce s Pravým břehem Institutu Petra Fialy a dalšími členy ODS pak zbavuje Fórum 24 jakýchkoli známek nezávislosti. Ukázkový střet zájmů. Politicky profilovaný projekt. Není nestranné, nemá morální autoritu. Nepatří mezi nezávislá, objektivní média. Směle Fórum 24 smíme zařadit mezi takové velikány, jako jsou Haló noviny, Deník.to či Parlamentní listy.





Text Hovorkové jsem mírně rozsekal





Putinovo vraždění trvá už víc než tři roky. Někteří občané jsou unaveni. Je drzé a směšné pronášet slova o únavě z války, když lidé… umírají, ztrácejí blízké, přicházejí o domovy a jsou bombardováni. A ještě děsivější je, že na podzim mohou vyhrát strany, které ohavné vraždění nejen bagatelizují, ale přímo podporují. Je strašné vědět. Že se v lidech probouzí. Co židé zažívali během holocaustu, komunistického puče, v 50. létech. To nejhorší, co se nachází v každém národě. Teď získává sílu, hlas. Ovládnout a vládnout. Od covidu. Je frustrující. Vědět, že mezi námi žijí osoby s volebním právem. S možností ovlivnit, co se bude dít a kam bude naše země směřovat. Jsou schopné. Šířit lži, věřit nesmyslům, Bojovat za ně a nenávidět. Takoví chudáci pak v mailech píší nadávky. Hovorkové. Nemají totiž o víkendu co dělat. Čemuž musíme zabránit. Jaký smutný příběh tito lidé mají. Lítost žádná. Neb neboť na jejich frustraci, hloupost, zlobu, nenávist doplácíme my všichni. Jak doplácíme, se raději nezmínila. Ale pozor! Jsou to titíž, kteří za války udávali židy, vyháněli Němce, pak sedláky. Spali v peřinách okradených, ukradených. Vítali sovětskou okupaci 1968. Normalizační udavači. Převlékali kabáty. Ve velkém. Má na mysli snad ODS? Jenomže poté zjistili, že je nutné, aby se každý také staral sám o sebe. Což se jim nechce. Je hrozné. Že mezi námi. Žije. Takové procento lidí, kteří jsou schopni neodsuzovat vraždění ukrajinských dětí. Tleskají, když Putin hází bomby na dětská hřiště. Nedokáže to pochopit, smířit se.





Práce novináře, politického komentátora. Kdo se s těmito věcmi setkává denně. Nutnost míry odstupu, aby se jeden nezbláznil. Stejně jako si lékaři zvyknou. Na bolest, utrpení. Tak si zvyknete také. Na frustráty. Píšou zlé maily. Sledovat projevy Kateřiny, Andreje. Víte, že jste si už také zvykli. Za pár korun.





Ale někdy. Když si člověk uvědomí. Skutečnost. Že více než 40 % občanů je schopno. Volit. Strany, které nechtějí pomáhat. Napadené zemi a umírajícím lidem. Strašný pocit. Je hrozné, že vám někdo řekne. Nižší daně. Zrušit WFT. Přidat peníze. Zvýšit mateřskou. Navýšit důchody. To je hlavní, podle čeho se rozhoduje. Koho volit. Je strašné, když vám někdo. Na chvíli zdražil benzín. Laškovně dodá, mimochodem nejlevnější za dlouhá léta, v článku o umírajících lidech na Ukrajině se reklama na vládu ODS. Hodí, vždy. Zásadnější než umírající lidé. Pár kilometrů od nás. Že existuje tak velké procento. Lidí. Všechno je jim jedno. Zajímá je jenom vlastní pohodlí. Ne. Pohodlí ne. Ale pomsta. Těm, kterým to jedno není. Protože v tom to je. Nenávist těch tamtěch. Vůči Praze. Vůči lidem, kteří jsou. Schopní. Mají více peněz. Lepší život. Pracují na tom, aby se jim dařilo. A nečekají jenom s nataženou rukou. Jak to dělají někteří jiní.





Ano, dozvím se v reakci. Že. Někteří v naší zemi se mají strašně. Ale nemají. Strašně se mají. Ti, kterým vzal Putin domovy. Tereza Boučková Johaně Hovorkové připomněla. Pocit smutku. Kolik lidí – lhostejných frustrátů – kolem nás žije. Kolik lidí jsou stejní. Jako ti. Kteří přecházeli na druhý chodník, když se ubližovalo židům. Nejen přecházeli. Kolik se na tom přímo podílelo. Titíž, co dnes píší maily. Děsivé, smutné a my musíme doufat, že to ve volbách dopadne. Protože až tato klika. Převezme. Vládu. Tak to bude vláda, která tuhle zemi zničila. Znemožnila, aby tenhle skvělý stát měl budoucnost jako Německo nebo Švýcarsko. Která způsobila. Jizvy. Nezhojitelné, jež tu najdeme. A ty ji ničí a hyzdí a hyzdit budou.





Možná se budou někteří z nich stydět. Udavači. Frustráti. Obdivovatelé vraždění civilistů a dětí. Asi. A možná ne. Protože v některých lidech je hodně. Zla. Možná, ale. Že pár z nich dojde. K názoru. Že je důležité zastat se nevinných. Než se starat. Jestli mi někdo pošle o dvě stovky navíc. Naivní. Oni k tomu nedojdou. Oni budou psát. Hloupé maily a komentáře. Pod články. Mimochodem, kde na to berou volný čas? Protože nemají. Co na práci. I když je krásný jarní víkendový den. Nemají jít s kým ven. Možná proto musí šířit zlo. Nenávist. Nadávky. Řešit svůj život, který je na nic. Jenomže si za něj mohou sami. Na rozdíl od Ukrajinců. Nedovolme. Aby tu vládli. Zlí a zákeřní. Vidláci. Nedovolme. Aby převzali otěže. Následovníci těch, kteří psali dopisy. Požadující zavraždění Milady Horákové. Spali v cizích peřinách vyhnaných a zavražděných. Kteří zničili dědictví. Domova mnoha národů. A byla díky tomu skvělá. Sláva Ukrajině zde





Johana @JohanaHovorkova o voličích, kteří chtějí na podzim poslat ČR na Východ: "Jsou to titíž lidé, kteří udávali Židy... vyháněli Němce...okrádali sedláky...spali v peřinách okradených. Jsou to ti samí lidé, kteří vítali sovětskou okupaci..."https://t.co/WpSWVLiOAL — Alexandr Mitrofanov (@AlexandrMitrofa) May 10, 2025 Nepřekvapivě se nad tímto zvráceným, odporným a neetickým článkem morálně rozplývají na síti X stejné novinářské modly nahnědlého, ultrapravicového standardu. Mitrofanov nadšeně sdílí:

a Šafr hovoří o zásadním textu:





Tento článek patří mezi zásadní texty, kvůli kterým jsem založil @FORUM_24 Je strašné vědět, že se v lidech opět probouzí to, co zažívali Židé během holocaustu, co zažívali lidé v době, kdy proběhl komunistický puč v roce 1948, co zažívali v 50. letech. https://t.co/RLHFcQK3Qq — Pavel Šafr (@pavelsafr) May 10, 2025

z jiného textu:





Fakt napsala. Vraždil Hitler, vraždil Stalin, vraždí Putin – a nedodala, že vraždí, likviduje a čistí Netanjahu. Civilisty a hlavně děti. V civilizované zemi nikdo totiž nesmí podporovat vrahy. Přesně tak. Podpora zločinů není názor, to je zločin. A znovu, přesně tak. Čímž se prořekla a označila za zločince premiéra Fialu i celou koaliční vládu zde . Přesně takové, jako je onen pachatel, jenž pobíhal oděn do symbolu ruské agrese „Z“. Byl stižen a zadržen. Správně. A to nejednal s masovým vrahem, pachatelem genocidy a válečným zločincem. Jako někteří. Pokud ovšem spolu s ním nevzali na vyšetřovnu výše uvedené politiky, jedná se o pošlapání právního státu, ohrožení svobody projevu a možnou cenzuru. Určitě však o dvojí aplikaci práva. A morálky. Pošlapání rovnosti před zákonem. A rozpor s principy právního státu. Který musí být neutrální a nestranný. Jinak se jedná o etickou neudržitelnost a výběr morálních hodnot. Manipulace s právem. Kým? Můžeme hádat. Dvakrát. Selhání vlády, politiků, Poslanecké sněmovny, Senátu a prezidenta. Ohrožení důvěry v právní stát.





Závislý novinář Pavel Šafr také umí. Potěšit. Řekl: „Kéž by více lidí cítilo zodpovědnost za stát. Za společné věci. Méně se jen dívalo do svého talíře. Navíc tu vážně nikdo nehladoví. Jde jen o množství mastnoty.“ ( zde





A jak se vyjadřují ti, jenž jsou morální, slušní a odpovědní za stát? K těm, kteří dle nich nejsou?





Špinavci, dezoláti, lůza, tchoři, hyeny, pátá kolona, ruští švábi, ruská žumpa, lidé s narušeným myšlením, lidé s posunutým vnímáním reality, odporné bytosti, klauni, kejklíři, udavači, kolaboranti, lháři, prodavači strachu, burani, hovada, fašisti, vlastizrádci atd.





Haraším Petr Orlau





Komentář ze země, která mohla být, ale není…

0