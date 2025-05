Dnešní Británie: Sir Enoch Starmer slibuje utopit imigrantská nemluvňata, aby si získal voliče strany Reform UK

16. 5. 2025

Voliči Reform UK říkají, že je to začátek, ale nestačí to



(Ironický komentář britské autorky Laury K., který je vždy děsivě blízko faktům. Pozn. red. Enoch Powell byl britský rasista, který v šedesátých letech dvacátého století varioval před imigranty, jejich přijímání podle něho povede k "řekám krve" v Británii. Sir Keir Starmer je dnešním šéfem vládnoucí Labouristické strany, který tento týden citoval z tohoto Powellova projevu, když varoval, že se Británie stává "zemí cizinců", i když vedení jeho strany tvrdí, že prý necitoval z projevu Enocha Powella.)

Po konzultaci s fokusní skupinou reakcionářských idiotů se sir Keir Starmer rozhodl, že bude rasističtější než kdy jindy, aby si vás získal! Není to vzrušující?



Jak asi víte, popularita premiéra je ještě nižší než popularita šéfky konzervativců, jejíž jméno si asi už ani nepamatujete: Kemi jak-že--se-jmenuje? Ehm, Badenochová, myslím. Upřímně řečeno, je těžké to sledovat, protože konzervativci mění lídry častěji než Boris Johnson manželky.



Sir Keiru Starmerovi samozřejmě velmi záleží na vítězství v příštích volbách, a proto nedělá nic, co by vám zlepšilo život. Premiér potřebuje plán, který vám život nezlepší, ale dá vám pocit, že se zlepšil.







Zoufalé časy vyžadují zoufalé činy a Starmer zjistil, že to, co chcete, není řádně financovaná zdravotní péče, znárodnění vodáren a energetických firem nebo přístup k zubaři. (Pozn. red. To všechno podle průzkumů veřejného mínění britští voliči chtějí především.) Rozhodně to nejsou vyšší mzdy nebo dostupné bydlení. Ne, vy chcete obviňovat cizince, že vám kradou práci, berou vám sociální dávky a jsou atraktivnější pro všechny ženy, které vás odmítají.



Naštěstí máme premiéra, který je tak v kontaktu s veřejností, že stojí před spermatem potřísněnou britskou vlajkou a snaží se každou řeč proměnit ve vlasteneckou masturbační show, ale daří se mu jen vytvořit účinný lék na nespavost.



Určitě jste nezmeškali Starmerovu palčivou řeč o „řekách krve“, která způsobila, že ho opustila celá jeho voličská základna a žádný volič Reform UK neřekl, že by přešel k Labouristům. Naštěstí nebyly reakce voličů Reform UKúplně špatné, mnozí byli rádi, že mají opět druhou stranu, teď když se konzervativci probudili a zvolili si čern... tedy levicového lídra.



Kemi Badenoch bohužel není schopna získat voliče Reform UK, bez ohledu na to, jak trapně se jim podbízí, protože nemá správné pigmentové zabarvení, aby mohla být v jejich týmu. Reform UK je prostor bez melaninu.



Kemi Badenochová je možná vyřízená, ale naštěstí je tu jiskřička naděje pro Sira Keira Starmera. Zatímco levičáci tvrdili, že nic, co kdy udělal, nemůže být pro voliče Reform UK dostatečně rasistické, jeho fokusní skupina mu řekla, že to vlastně není pravda. Musí jen zdvojnásobit vše, co ho učinilo nepopulárním, a bude v pohodě.



Starmer proto slíbil, že utopí nemluvňata všech imigrantů, kteří nepřispějí jeho straně, a to za zpěvu národní hymny. Starmerův zpěv je jediný způsob, jak zastavit příliv imigrantů. Doufá se, že to povede k úbytku 20 000 lékařů ve státním zdravotnictví, 100 000 zdravotních sester a 150 000 pečovatelů.



Starmerův zpěv je nejméně humánní způsob, jak dát cizincům lekci za to, že sem přišli a zatěžují naše veřejné služby, ale není to jeho jediný plán. Ne, také legalizuje křik „Vrať se do prdele tam, odkud jsi přišel!“ na kohokoli, kdo mluví jazykem, kterému nerozumíte, jako je arabština nebo velština. Nezáleží na tom, zda se daná osoba narodila v Londýně, Timbuktu nebo v tom vymyšleném místě zvaném „Cardiff“, jde o to, že lidé, kteří nemluví anglicky, tu nejsou vítáni. Lidé, kteří dostali pětku z angličtiny při maturitě a sní o přestěhování se do Benidormu, aby tam mohli anglicky křičet na místní obyvatele, hlasitě a pomalu, s tím vším souhlasí.



Topení dětí je chytrý strategický tah, protože to znamená, že žádní neběloši nebudou volit labouristy a žádní nepsychopati také ne. Ani voliči Reform UK nebudou volit labouristy, protože Nigel Farage jim dovolí kopat do koulí všechny s tmavou pletí, včetně vašeho bratra, který má podivnou zálibu v soláriích.



Zpanikařený Starmer svolal nouzovou schůzku se svým šéfem pro komunikace Morganem McSweeneym, který mu navrhl změnu jména na Enoch a tetování britské vlajky na pravý prsní sval. Sir Enoch Starmer bez trička naplánoval na zítřejší ráno tiskovou konferenci, na které oznámí své nejnovější politické kroky.

