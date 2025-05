Fantazie Donalda Trumpa o stíhačce F-55 nedává příliš smysl

19. 5. 2025

Návrh prezidenta Trumpa z 15. května v Kataru na vývoj "F-55" – dvoumotorového "supermodernizovaného" jednomotorového F-35, protože "nemá rád jednomotorové F-35" – je příliš zjednodušující a nepraktický koncept, píše Michael Peck. Návrh prezidenta Trumpa z 15. května v Kataru na vývoj "F-55" – dvoumotorového "supermodernizovaného" jednomotorového F-35, protože "nemá rád jednomotorové F-35" – je příliš zjednodušující a nepraktický koncept,

Konstrukce letadla vyžaduje složité kompromisy mezi hmotností, tahem, utajením a cenou. Jednoduché přidání druhého motoru k F-35 by vyžadovalo kompletní přepracování draku letadla, což by v podstatě vytvořilo nové, nákladné letadlo a negovalo výhody F-35.

Tato myšlenka, spolu se souběžnými rozhovory o "F-22 Super" a stávajícím programu F-47 NGAD, vyvolává vážné otázky o proveditelnosti, financování a strategické soudržnosti v budoucím vývoji amerických stíhaček.

Trumpova myšlenka stíhačky F-55 se nezakládá na realitě

Ať už jsou problémy stíhačky F-35 jakékoli – a je jich mnoho – jedna věc se zdá být jasná: Přidání druhého motoru je nevyřeší.

Což je důvod, proč jsou řeči prezidenta Donalda Trumpa o dvoumotorové verzi F-35 – kterou nazval F-55 – tak bizarní.

"Provádíme upgrade," řekl Trump během projevu v Kataru. "Jednoduchá modernizace, ale také děláme F-55, budu tomu říkat F-55, a to bude podstatné vylepšení, ale bude to také se dvěma motory, protože F-35 má jeden motor, nemám rád jednotlivé motory."

Otázkou není, zda se fyzikální zákony a aerodynamika zajímají o Trumpovy preference. Ani to nejsou přednosti jednomotorových versus dvoumotorových stíhaček. Oba typy mají své výhody i nevýhody: Jednomotorové stíhačky jsou menší, levnější a obratnější. Zatímco dvoumotorové konstrukce jsou těžší, ale mohou nést více zbraní a paliva, mají delší dolet a teoreticky mohou pokračovat v letu, pokud jeden motor zhasne.

Srovnávat dvoumotorový šestnáctitunový F-15 s jednomotorovým desetitunovým F-16 je zbytečné: Jsou optimalizovány pro různé mise a odrážejí různé filozofie vzdušného výkonu.

Jednomotorový letoun F-35

Je pravda, že F-35 je něco jako menšina ve volbě jednoho motoru. Mnoho současných stíhaček má dva motory, včetně amerického F-18 E/F Super Hornet, francouzského Rafale, Eurofighteru Typhoon, ruského Su-30 a čínského J-20. Existuje však také spousta jednomotorových konstrukcí, včetně F-16, švédského Gripenu a čínského J-10.

Jak by se dalo očekávat od politika a podnikatele, který věří, že více je lépe, není překvapivé, že Trump věří, že více motorů znamená lepší stíhačku. Je to úroveň myšlení satirizovaná v klasickém románu George Orwella "Farma zvířat", kde se zvířata bouřící se proti svým lidským pánům učí opakovat "Čtyři nohy dobré, dvě nohy špatné".

Kolik motorů by měla mít F-35? Přesně ten počet, který potřebuje. Letadla, stejně jako tanky a válečné lodě, jsou rovnováhou konkurenčních faktorů, jako je hmotnost, požadavky na tah, manévrovatelnost a užitečné zatížení.

F-35 byl původně koncipován před více než 30 lety jako stealth útočný letoun, nikoli jako stíhací letoun pro vzdušnou převahu jako F-15 nebo F-22. Existuje dostatek důvodů ke zpochybnění aspektů filozofie F-35, v neposlední řadě muselo být učiněno rozhodnutí, aby se vytvořil společný design, který by mohl sloužit jako pozemní stíhačka letectva, stíhačka na letadlových lodích námořnictva a proudová podpora námořní pěchoty s vertikálním startem. Vzhledem k těmto omezením by druhý motor přidal na velikosti, hmotnosti a zkomplikoval již tak příliš komplikované letadlo.

Druhý motor?

Co by to bylo za F-35 s druhým motorem?

Odpověď zní, že by to nebyla F-35.

Drak by musel být přepracován tak, aby obsahoval větší pohonnou jednotku a zároveň si zachoval nenápadný tvar. A byl by tento F-55 běžným letadlem jako jeho předchůdce? Vývoj původního F-35 byl dost obtížný, když se přizpůsobil rozdílným potřebám letectva, námořnictva a námořní pěchoty, a zejména požadavkům námořní pěchoty na letoun s kolmým startem. Při pomyšlení, že by musel tento proces podstoupit znovu – tentokrát se dvěma motory – by každý letecký konstruktér zbledl.

Trump chce přirozeně slevu na super F-35. "Pokud dostaneme správnou cenu, musíme dostat správnou cenu, to budou dva motory a super upgrade na F-35," řekl. Vzhledem k historii amerických stíhacích projektů by F-55, který by přišel včas a pod rozpočtem, byl zázrak.

Jako by nestačilo přepracovat to, co se rýsuje jako hlavní stíhací letoun USA a Evropy, chce Trump také přepracovat F-22, která poprvé vzlétla v roce 1997. "Myslím, že nejkrásnější stíhací letoun na světě je F-22, ale chystáme se udělat F-22 Super a bude to velmi moderní verze stíhačky F-22," řekl.

Ve skutečnosti letectvo koupilo pouze 187 F-22, které nakonec stály kolem 350 milionů dolarů za kus (F-35 stojí méně než 100 milionů dolarů za kus). Vzhledem k tomu, že původní F-22 je téměř 30 let starý, přepracování by pravděpodobně bylo natolik podstatné, že výsledkem by bylo zcela nové letadlo. Trump se také chlubil, že Amerika postaví F-47, stíhací letoun nové generace, který zní hodně jako F-22 (včetně cenovky, která se již odhaduje na 300 milionů dolarů za letadlo).

Zda se všechny tyto bojové projekty uskuteční, je nepravděpodobné. Rozpočtová omezení a četné změny podnájemníků v Bílém domě nevyhnutelně změní priority. Kolik motorů bude mít stíhačka, bude nejmenší z těchto otázek.

Zdroj v angličtině: ZDE

