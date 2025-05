Channel 4 News: Evropská unie se rozhodla revidovat své obchodní vztahy s Izraelem kvůli porušování lidských práv

20. 5. 2025

Foto: Hračka Izraelci zavražděného dítěte



Moderátor, Channel 4 News, úterý 20. května 2025, 19 hodin: V Gaze se hromadí mrtvoly. Hrozí hladomor a izraelské tanky se valí do města, kde by mohlo dojít k úplné okupaci. Rozhněval Izrael nyní i ty své nejspolehlivější přátele?

David Lammy: „To, co se děje, je morálně špatné. Neospravedlnitelné. A musí to přestat.“

Moderátor: Palestinský protest proti Hamásu. Tenhle je vzácný, protože se odehrává uvnitř Gazy.

Dobrý večer, po 11 týdnech blokády se situace v pásmu Gazy mění a hlad se mění v možný masový hladomor. OSN varovala, že během 48 hodin by mohly zemřít tisíce dětí na podvýživu. Ale i mimo Gazu dnes večer EU hlasovala o přezkoumání svých obchodních vztahů s Izraelem kvůli porušování lidských práv a Velká Británie zastavila obchodní jednání s Izraelem.

Mohou Británie a další země EU následovat Španělsko, Irsko a Norsko a uznat palestinský národní stát? Pod tlakem Izrael povolil vjezd 100 nákladních vozů do Gazy, ale OSN dnes večer oznámila, že dosud nebyla distribuována žádná pomoc.





Velká Británie pozastavila obchodní jednání s Izraelem a povolala izraelskou velvyslankyni kvůli pokračující blokádě pomoci Gazy. Izraelská vláda reagovala obviněním Velké Británie z protiizraelské posedlosti a prohlášením, že vnější tlak Izrael neodvrátí od jeho cesty k obraně své existence a bezpečnosti před nepřáteli, kteří usilují o jeho zničení.

Ale i minulý týden dal prezident Trump Izraeli během své cesty po Blízkém východě najevo svou chladnou reakci. Pojďme nyní živě k naší mezinárodní redaktorce Lindsey Hilsumové, která je v Tel Avivu. Lindsey, máte slovo.

Reportérka: Matte, tohle by mohl být týden, kdy izraelští spojenci řeknou dost. V posledních dnech se proti Izraeli postavila EU, Kanada, Británie. Dnes EU oznámila, že z důvodu porušování lidských práv přezkoumá svou obchodní dohodu. To je významný krok. EU je největším obchodním partnerem Izraele.





Mnoho lidí se teď možná ptá, proč až teď, nebylo násilí dosud dost? Nebylo v Gaze dost zabíjení, aby se ozvali už dříve?





Myslím si, že od října 2023 měli spojenci Izraele pocit, že musí stát na jeho straně kvůli útokům Hamásu. Ne nutně se jim líbily použité taktiky, ale měli pocit, že nemohou nic udělat, aby Izrael zastavili, protože to v jistém smyslu považovali za oprávněné.





Ale teď Izrael vyslal do Gazy dalších pět divizí bez zjevného vojenského důvodu, kromě toho, že chce rozdělit pásmo, aby byli civilisté na různých místech. A v podstatě neexistuje žádná naděje na jakoukoli palestinskou vládu.





A myslím si, že spojenci Izraele v tuto chvíli cítí, že nemohou nečinně přihlížet, jak stále více obyvatel Gazy čelí hladomoru, protože se jim nedostává dostatečné pomoci. Nemohou nečinně přihlížet, jak jsou další strážci a děti zabíjeni bombami, kulkami a hladem.













Včera v noci Izrael zaútočil na školu v Gaze, kde se lidé ukrývali, a podle očitých svědků zabil nejméně osm dětí.









Muž: „Civilní děti, civilní mládež a ženy. Co jsme udělali, že si to zasloužíme? Je to vina dětí nebo žen, které jsme našli na schodech s roztrhanými a spálenými vlasy a šaty?“

Reportérka: V hlavních městech po celém světě se dnes ozývají i ti, kteří se rádi nazývají přáteli Izraele. Británie pozastavila jednání o volném obchodu s Izraelem, povolala izraelskou velvyslankyni a oznámila další sankce proti extremistickým osadníkům na Západním břehu.





Keir Starmer v parlamentě: „Vážený pane předsedo, nejprve bych se rád vyjádřil k hrůzné situaci v Gaze, kde je úroveň utrpení nevinných dětí, které jsou opět bombardovány, naprosto nepřijatelná. Vážený pane předsedo, o víkendu jsme koordinovali reakci s našimi spojenci. Jak jsem uvedl ve svém včerejším prohlášení s prezidentem Macronem a premiérem Carneyem, chci dnes oficiálně prohlásit, že jsme zděšeni eskalací ze strany Izraele.“





David Lammy v parlamentě: „Paní místopředsedkyně, vstupujeme nyní do nové temné fáze tohoto konfliktu. Netanjahuova vláda plánuje vyhnat obyvatele Gazy z jejich domovů do jižní části pásma a poskytnout jim jen zlomek pomoci, kterou potřebují. Včera ministr Smotrich dokonce hovořil o očištění Gazy izraelskými silami. Musíme tomu říkat pravým jménem. Je to extremismus. Je to nebezpečné. Je to monstrózní a já to co nejdůrazněji odsuzuji.“









Katarský šejk: „V zásadě jsme viděli, že pokračování této kampaně tímto způsobem a toto chování, a to nejen v Gaze, ale i na Západním břehu, v Libanonu a Sýrii, se stává nesnesitelným.“





Reportérka: Pět izraelských divizí se vrátilo do Gazy, ale i Trumpova administrativa klade otázky. Vyjednala propuštění jediného zbývajícího amerického rukojmího, aniž by o tom informovali Izrael. Jeho rodiče tvrdí, že izraelská vláda by mohla získat zbývající izraelské rukojmí, pokud by opravdu chtěla.





"Kdo byl politickým poradcem prezidenta Trumpa? Věděl přesně, co je třeba udělat, aby se stisklo tlačítko „stop“ a stejná zpráva byla předána izraelské vládě? Postavit se nad politiku, upřednostnit lidský život, okamžitě se vrátit k jednacímu stolu a dotáhnout to do konce."





Reportérka: V Gaze lidé zoufale potřebují jídlo. Izrael stále povoluje průjezd pouze několika nákladním vozům s humanitární pomocí, což zdaleka nestačí. Izraelský ministr zahraničí však dnes na Světovém židovském kongresu odmítl veškerou kritiku.





"Chci to říct všem zemím, zejména těm, které mají koloniální minulost. Jsme hrdý národ, nezávislý národ bojující o svou existenci, a nebudeme si nechat diktovat zvenčí, jak máme zajistit svou národní bezpečnost. To by mělo být zcela jasné.“





Dnes, stejně jako včera, se premiér Netanjahu objevil v telavivské soudní síni, kde čelí obvinění z korupce. Mnozí zde věří, že válku prodlužuje, aby uspokojil krajní pravici ve své koalici a zabránil pádu své vlády.









Pro premiéra Netanjahua je nejdůležitější jeho vztah s prezidentem Donaldem Trumpem, a jak víte, ten není zrovna nejlepší. Prezident Trump má sice velmi podobné názory jako premiér Netanjahu, ale Trump řekl, že chce, aby tento konflikt skončil. Takže se vyjádřil jasně. Nelíbí se mu, že tento konflikt pokračuje tak, jak ho vede Izrael. Ale jsou tu i další problémy. Nyní seTrump rozhodl jednat s Íránem o jeho jaderném programu a íránská a americká delegace již vedou rozhovory v Ománu. Netanjahu je proti tomu naprosto proti. Pokud chce s Íránem něčeho dosáhnout, chce bombardovat jejich jaderný program. A pak je tu ještě problém Húsíů v Jemenu. Prezident Trump uzavřel s Húsíi dohodu, aby přestali útočit na lodě v Rudém moři. Ale Húsíové a Izraelci jsou stále ve válce. Vidíte tedy všechny tyto způsoby, jakými se prezident Trump, který minulý týden absolvoval velkou cestu do zemí Perského zálivu, snaží být velkým mírotvůrcem, což se neslučuje s premiérem Netanjahuem, který tento konflikt v Gaze stále více eskaluje. Ocitá se tedy ve velmi obtížné situaci, protože pokud ztratí krajní pravici a ztratí vládu, bude soudní proces kvůli korupci ještě důležitější. Pokud však ztratí Američany, prezidenta Trumpa, ztratí svého největšího mezinárodního podporovatele. Premiér Netanjahu se tedy dnes večer nachází v opravdovém dilematu.

V Kataru nedošlo k žádnému pokroku v jednáních mezi Hamásem a Izraelem a Katar obviňuje Izrael z nestability v celém regionu.V Gaze v posledních dnech lidé demonstrují proti Hamásu, který mnozí viní za utrpení, které prožívají. Palestinci v Gaze, kteří jsou nyní zřejmě podporováni některými spojenci Izraele, potřebují, aby tento konflikt skončil, protože pokud ne teď, tak kdy?