Další bublina Trumpových lží, na kterou naskočí odborníci, analytici, novináři

20. 5. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 1 minuta

Trump se konečně naštval, žádné nové sankce proti Rusku nebudou. Jednání Rusko-Ukrajina začnou okamžitě. Okamžitě! A obě země se dohodnou na míru. Jen Putin o tom neví, ačkoli to je podle Trumpa rezultát jejich včerejšího dvouhodinového rozhovoru.

Co na tom? Trumpovým cílem je vyvolávat mediální senzace bez reálného základu. Prostě bublina lží. Novináři a experti se okamžitě rozběhnou, aby ji chytili, aby ji komentovali, obdivovali, hledali hlubší logiku… až pak praskne a hledá se nová bublina. Mají ji. Okamžitě! To je přece paráda, už bude mír.

Putin tvrdí, že je třeba teprve připravit memorandum, na základě kterého jednání mohou začít. Požadavkem je kapitulace Ukrajiny. Trump asi čeká na to, až se konečně Ukrajina na té kapitulaci s Ruskem dohodne. Začne někdy dodávat zbraně a poskytovat ekonomickou pomoc aspoň v rozsahu Bidenovy administrativy? Ptá se na to někdo? Opakuje někdo v médiích tu otázku? Kdy Trump obnoví pomoc ve výši, kterou poskytoval Biden? Kdy? Dokud to neudělá, je už jen z toho jasné, že chce Ukrajinu zničit. Vše ostatní je jen lživá mlha. Za ní umírají lidé a hroutí se těžce zkoušená, nevinná země vydaná napospas zločinnému vraždění.





Nejvíce mě ale ohromil Alexandr Vondra, který tvrdil, že Trump na Ukrajinu tlačil právem, prý měla přemrštěné požadavky. Takže právem odmítl označit Rusko za agresora? Právem zastavil vyšetřování válečných zločinů Ruska? Právem řekl, že si Ukrajina neměla začínat se silnějším? Tohle všechno měla být promyšlená strategie, jak dostat Ukrajinu k mírovým jednáním? Opravdu? Neuvěřitelné.

