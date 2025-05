Lékaři bez hranic odsuzují „směšně nedostatečnou“ pomoc. Při izraelských úderech zahynulo dalších více než 80 lidí, včetně týdenního kojence

21. 5. 2025

Při nejnovějších útocích útocích zahynulo více než 80 lidí, dodávky pomoci jsou odsuzovány jako „směšně nedostatečné“



Lékaři bez hranic konstatuijí, že dodávky jsou jen “kouřová clona, která má předstírat, že obléhání skončilo“



Izrael stále blokuje pomoc pro Gazu navzdory slibu, že obléhání zruší, sděluje OSN



Počet obětí posledních izraelských útoků na Gazu dosáhl 82



Izraelské útoky na pásmo Gazy pokračovaly i ve středu, navzdory mezinárodnímu rozhořčení nad rozšiřující se ofenzívou Izraele.



Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze a místních nemocnic při útocích zahynulo nejméně 82 lidí, včetně několika žen a týdenního kojence. Dříve byl počet obětí odhadován na 45.



Podle palestinské samosprávy se skupina diplomatů dostala pod palbu při návštěvě Dženinu, města na Izraelem okupovaném Západním břehu.



Diplomaté byli na oficiální misi, aby pozorovali humanitární situaci v Dženinu, když zazněly výstřely.



AP uvedla, že zatím nejsou k dispozici žádné informace o tom, zda byl někdo zraněn, a izraelská armáda se k střelbě zatím nevyjádřila.



Pracovnice humanitární organizace, která se z obavy před odvetou nechtěla jmenovat, uvedla, že delegace asi 20 diplomatů byla palestinskou samosprávou informována o situaci v Dženinu.



Skupina regionálních, evropských a západních diplomatů stála poblíž vchodu do uprchlického tábora v Dženinu, když těsně před 14:00 zaslechla výstřely, jejichž původ však nebyl jasný, uvedla.



Dženin je od začátku tohoto roku dějištěm rozsáhlých izraelských represí proti militantům na Západním břehu.



Šéfka zahraniční politiky EU Kaja Kallasová vyzvala Izrael, aby potrestal osoby odpovědné za varovné výstřely během středeční návštěvy zahraničních diplomatů na okupovaném Západním břehu. K incidentu došlo poblíž města Dženin, které je baštou palestinských ozbrojených skupin a častým cílem izraelských razií.



Palestinské ministerstvo zahraničí obvinilo Izrael, že „úmyslně vystřelil ostrými náboji na akreditovanou diplomatickou delegaci“.



Izraelská armáda uvedla, že „delegace se odchýlila od schválené trasy“, což přimělo vojáky vystřelit „varovné výstřely“, aby je udrželi mimo „oblast, kde neměli povolení být“.



V prohlášení armáda uvedla, že „lituje nepříjemností způsobených“ střelbou, při které nebyl nikdo zraněn, informovala agentura AFP.



Španělsko „důrazně odsuzuje“ střelbu izraelské armády na diplomatickou delegaci, která ve středu navštívila město Dženin na okupovaném Západním břehu, uvedly zdroje ministerstva zahraničí agentuře AFP.

„Ve skupině diplomatů byl jeden Španěl, který je v pořádku. Jsme v kontaktu s dalšími postiženými zeměmi, abychom společně koordinovali reakci na to, co se stalo, a co důrazně odsuzujeme,“ uvedly zdroje.







Izraelští demonstranti se shromáždili poblíž hraničního přechodu Kerem Shalom, aby zablokovali nákladní vozy s humanitární pomocí do Gazy, zatímco mezinárodní experti varují před hrozícím hladomorem.





Skotský premiér John Swinney uvítal mezinárodní odsouzení izraelské vojenské ofenzívy v pásmu Gazy.



V úterý britský ministr zahraničí David Lammy ostře kritizoval novou ofenzívu a izraelská omezení pomoci a označil situaci za „monstrózní“. Velvyslankyně Tzipi Hotovely byla předvolána na ministerstvo zahraničí a Velká Británie pozastavila jednání o obchodní dohodě s Izraelem. Ministr pro Blízký východ Hamish Falconer uvedl, že Velká Británie je rovněž proti „rostoucímu násilí a zastrašování“ ze strany izraelských osadníků na Západním břehu.



Podle agentury PA Swinney řekl:



Vítám výzvy Velké Británie, Francie, Kanady a mnoha dalších zemí, které odsuzují zintenzivnění izraelské vojenské operace v Gaze a blokování přístupu humanitární pomoci. Izraelské kroky a rétorika jsou hluboce znepokojivé.



Skotská vláda důsledně a otevřeně vyzývá k okamžitému a trvalému příměří, propuštění rukojmích, neomezenému přístupu humanitární pomoci, dodržování rozhodnutí mezinárodních soudů a ukončení licencovaného vývozu zbraní do Izraele. A samozřejmě k řešení spočívajícímu ve dvou státech, uznání státu Palestina, aby Izraelci a Palestinci mohli žít vedle sebe v míru.



Historie tvrdě odsoudí ty, kteří brání dodávkám potravin a léků těm, kteří je nejvíce potřebují.





Velká Británie slíbila humanitární pomoc Gaze ve výši 4 miliony liber





„Neschopnost izraelské vlády umožnit humanitárním pracovníkům plný přístup je odporná. Do Gazy projíždí příliš málo nákladních vozidel,“ uvedla britská ministryně pro rozvoj Jenny Chapmanová.



Dodala:



Velká Británie má jasno – Izrael nedosáhne bezpečnosti prodlužováním utrpení palestinského lidu.



Velká Británie v úterý pozastavila jednání o volném obchodu s Izraelem kvůli jeho nové ofenzivě v Gaze a ministr zahraničí David Lammy vyzval k ukončení blokády pomoci.



Britský Červený kříž obdrží nový balíček pomoci a doručí jej prostřednictvím Palestinské společnosti Červeného půlměsíce, uvedla Velká Británie.





Německý kancléř Friedrich Merz je velmi znepokojen humanitární situací v Gaze a je v úzkém kontaktu s dalšími evropskými zeměmi, aby své obavy sdělil izraelské vládě, uvedl ve středu jeho mluvčí Stefan Kornelius.



„Pro německou vládu je vždy důležité udržovat otevřené komunikační kanály s izraelskou vládou a mít možnost přímo vyjádřit své stanovisko,“ dodal na pravidelné tiskové konferenci vlády.



Čtyři europoslanci strany Fine Gael, kteří v reakci na zoufalou humanitární situaci v Gaze vyzvali EU k okamžitému pozastavení obchodní a kooperační dohody s Izraelem, požádali EU, aby využila „všechny své diplomatické páky“ k prosazení okamžitého příměří a ukončení blokády pomoci.



Seán Kelly, Regina Doherty, Maria Walsh a Nina Carberry uvedli, že rozhodnutí z tohoto týdne o přezkoumání dohody je správné, ale mělo být přijato již dávno a že by se dalo udělat více:



Spolu s naší stranou Fine Gael již dlouho voláme po úplném přezkoumání obchodu a spolupráce EU s Izraelem kvůli nepřiměřeným krokům této země v Palestině. Vzhledem k válečným zločinům, jako je umělé vyhladovění obyčejných lidí v Gaze, požadujeme okamžité pozastavení dohody o přidružení mezi EU a Izraelem.



Potraviny nelze používat jako válečnou zbraň. V Gaze hladoví děti, ženy a muži. Gaza je nyní domovem největšího počtu dětí s amputovanými končetinami na světě. Humanitární pomoc musí okamžitě dorazit k těm, kteří ji potřebují.



Plně odsuzujeme činy teroristické skupiny Hamás a naléhavě žádáme o bezpečný návrat všech dosud zadržovaných rukojmí, ale obyčejní Palestinci by neměli být kolektivně trestáni za zločiny teroristické skupiny.



I tento týden jsme byli svědky protestů statečných Palestinců, kteří požadovali, aby Hamás vzdal kontrolu nad Gazou. Příliš dlouho jsou nevinní lidé chyceni v křížové palbě a trpí nepředstavitelnou bolestí, útrapami a ztrátami. To by neměl akceptovat nikdo.



Irsko stálo téměř osamoceno, když jsme poprvé požadovali přijetí opatření v Gaze, nyní se EU konečně přidává. Toto přezkoumání dohody o přidružení s Izraelem se nestalo náhodou. Stalo se tak proto, že jsme na tom trvali, vytrvali a vedli jsme to.



Přezkum oznámený EU tento týden je vítaným krokem správným směrem. EU by však měla využít veškerého svého diplomatického vlivu k prosazení okamžitého humanitárního příměří a ukončení blokády pomoci. Trvalý mír v této oblasti bude možný pouze tehdy, budou-li dodržována lidská práva a mezinárodní právo.





Tři ministři odpovědní za vývoz zbraní do Izraele byli předvoláni parlamentním výborem dohlížejícím na vývoz Spojeného království, aby vysvětlili možné mezery v předpisech.



Liam Byrne, předseda výboru pro obchod, nařídil ministru obchodu Douglasovi Alexanderovi a příslušným ministrům zahraničního a obranného ministerstva, aby poskytli urgentní vysvětlení.



Poslanci se obávají, že zbrojní společnosti mohou využívat částečný charakter zákazu vývozu zbraní, který Spojené království zavedlo loni v září, k zasílání zbraní do Izraele pro použití v Gaze, což je v rozporu se závazkem ministrů.



Ve svém dopise Byrne vyjadřuje znepokojení nad statistikami zveřejněnými v pátek, které ukazují, že ve čtvrtém čtvrtletí roku 2024 – po zavedení částečného zákazu vývozu zbraní do Izraele ze strany labouristů – britská vláda přesto schválila licence na vojenské vybavení pro Izrael v hodnotě 127,6 milionu liber. Podle organizace Campaign against the Arms Trade je to více než celková částka za roky 2020–2023.



Když se v úterý v dolní sněmovně na tyto údaje zeptala nezávislá labouristická poslankyně Zarah Sultana, ministr zahraničí David Lammy uvedl, že tyto údaje nezná, a obvinil ji ze senzacechtivosti. Poslancům ujistil, že „do Izraele se nedostávají zbraně, které by mohly být použity v Gaze“.



Nejnovější údaje však ukazují, že vláda schválila licence na vojenské zboží s konečným uživatelem v Izraeli v hodnotě více než 61 milionů liber. Zahrnuly licence na zboží zahrnující zaměřovací systémy, munici a součásti vojenských letadel.



Ve svém dopise Byrne poukazuje na to, že ministři poslancům ujistili, že zákaz se vztahuje na „vybavení, které podle našeho posouzení slouží v současném konfliktu v Gaze, jako jsou důležité součásti vojenských letadel, včetně stíhacích letadel, vrtulníků a dronů, jakož i položky, které usnadňují zaměřování pozemních cílů“.





Izrael stále blokuje pomoc pro Gazu navzdory slibu, že zruší obléhání konstatuje OSN





Izrael povoluje „směšně nedostatečné“ množství pomoci do Gazy: Lékaři bez hranic (MSF)





Skupina pro pomoc tvrdí, že dodávky jsou jen „kouřovou clonou, která má předstírat konec obléhání“.

„Rozhodnutí izraelských úřadů vpustit do Gazy po měsících neprodyšného obléhání směšně nedostatečné množství pomoci signalizuje jejich záměr vyhnout se obvinění, že lidé v Gaze hladoví, zatímco ve skutečnosti je udržují sotva naživu,“ uvedla koordinátorka pro mimořádné situace Lékařů bez hranic ve městě Chán Júnis na jihu Gazy Pascale Coissardová.



Papež Lev XIV: Situace v Gaze je „ještě znepokojivější a smutnější“.



Papež Lev XIV. ve středu vyzval Izrael, aby po týdnech blokády obnovil povolování vstupu humanitární pomoci do pásma Gazy, a označil situaci na palestinském území za „ještě více znepokojující a smutnou“.



„Obnovuji svou výzvu, aby byl umožněn vstup spravedlivé humanitární pomoci a aby bylo ukončeno nepřátelství, jehož vysokou cenu platí děti, staří lidé a nemocní,“ řekl nedávno zvolený papež během své týdenní generální audience na Svatopetrském náměstí.

Nebylo bezprostředně jasné, kdy bude pomoc SAE do Gazy odeslána.







Al-Džazíra informuje, že izraelské bezpečnostní síly od včerejšího večera zadržely při raziích na celém Izraelem okupovaném Západním břehu 20 osob. Citovala palestinskou vězeňskou společnost. Al-Džazíra má od vlády Benjamina Netanjahua zákaz působit na území Izraele.





Nemocnice v Gaze uvádějí, že izraelské údery v noci a ve středu zabily nejméně 45 lidí, včetně několika žen a týdenního kojence, informuje agentura Associated Press.Palestinská tisková agentura Wafa informovala o „úmrtí nejméně osmi civilistů a zranění desítek dalších při izraelském leteckém útoku na autobusové nádraží Džabalia ve čtvrti Daraj ve městě Gaza“.Uvedla, že izraelské síly „vyhodily do povětří obytné budovy východně od Džabálie“.Lékaři bez hranic (MSF) uvedli, že objem pomoci, který Izrael začal pouštět do Gazy, není ani zdaleka dostatečný pro 2,4 milionu obyvatel, a označili jej za „kouřovou clonu, která má předstírat, že obléhání skončilo“, informuje agentura France-Presse (AFP).„Jsme svědky skutečně alarmující úrovně nedostatku potravin,“ říká Reem Alreqeb, ředitel programu SOS dětských vesniček v Palestině v Gaze. Alreqeb dodává:Naše vlastní zásoby potravin byly vyčerpány a vzhledem k tomu, že hlavní poskytovatelé humanitární pomoci, jako je WFP (Světový potravinový program) a WCK (World Central Kitchen), nejsou schopni fungovat, zůstávají rodiny hladové a beznadějné.Přestěhovali jsme se do al-Mawasi, protože to byla jedna z mála zbývajících oblastí, která byla považována za relativně bezpečnou.Nyní sem pod tlakem přicházejí další tisíce lidí a podmínky se den ode dne zhoršují.SOS dětské vesničky uvedly, že jejich pracovníci hlásí, že krizi prohloubil nedostatek vody. Pitná voda se do táborů dodává jen jednou týdně, zatímco voda pro domácnost se čerpá z jediné studny za použití tenčících se zásob paliva, uvedli.„Hygienické a hygienické podmínky v táborech se rychle zhoršují, což zvyšuje riziko propuknutí nemocí. Palivo, kterého je už tak nedostatek, se nyní používá také na vaření, svícení a přepravu nezbytného personálu a zásob,“ uvedla organizace SOS dětské vesničky, která působí v Gaze a na Západním břehu Jordánu od roku 1968.„Pomoc bude v počáteční fázi řešit potravinové potřeby přibližně 15 000 civilistů v pásmu Gazy,“ uvádí se v něm podle agentury AFP (Agence France-Presse).