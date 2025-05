Trump přepadl jihoafrického prezidenta videem a falešnými tvrzeními o rasismu proti bělochům

22. 5. 2025

Cyril Ramaphosa reaguje na výhrůžné gesto v Oválné pracovně a nehorázné tvrzení o genocidě bělochů výzvou k zachování klidu



Donald Trump přepadl jihoafrického prezidenta Cyrila Ramaphosu a pustil mu video, o kterém falešně tvrdil, že dokazuje genocidu bělochů v rámci „opačného apartheidu“.



Tento zastrašující trik ve středu vyvolal nejnapjatější setkání v Oválné pracovně od února, kdy Trump šikanoval Volodymyra Zelenského. Ramaphosa, který dříve prohlásil, že do Washingtonu přijel „resetovat“ vztahy mezi oběma zeměmi, však na provokaci nepřistoupil a navrhl, aby o tom „mluvili velmi klidně“.



V zemi je vysoká míra vražd a drtivá většina obětí jsou černoši.



Setkání v Bílém domě, které začalo v přátelské atmosféře a zahrnovalo i žertovné poznámky o golfu, nabralo náhlý obrat, když Ramaphosa Trumpovi řekl, že Afrikánci nejsou terčem genocidy.



Trump odpověděl: „Máme tisíce příběhů, které o tom vypovídají,“ a poté nařídil svým spolupracovníkům: „Ztlumte světla a pusťte tohle.“



Ramaphosa, sedící vedle Trumpa před krbem, se usmál a otočil se k velké televizní obrazovce, zatímco Trumpův miliardářský spojenec Elon Musk, JD Vance, ministr obrany Pete Hegseth a diplomaté a novináři z obou zemí přihlíželi.



Video obsahovalo záběry bývalého jihoafrického prezidenta Jacoba Zumy a radikálního opozičního politika Julia Malemy, jak zpívají bojovou píseň z dob apartheidu s názvem „Kill the Boer“ (Zabijte Bury), což znamená farmář nebo Afrikánec, zatímco jejich příznivci tančili.



Ramaphosa tiše, ale rozhodně protestoval a poukázal na to, že názory vyjádřené ve videu nejsou vládní politikou.



Byly tam také záběry, které podle Trumpa ukazovaly hroby více než tisíce bílých farmářů, označené bílými kříži. Ramaphosa, který většinou seděl bez výrazu a občas natahoval krk, aby se podíval, řekl, že to neviděl a že by rád zjistil, o jaké místo se jedná.



Trump poté vytáhl několik novinových článků, které podle něj pocházely z posledních několika dní a informovaly o vraždách v Jižní Africe. Přečetl některé titulky a komentoval je slovy: „Smrt, smrt, smrt, hrozná smrt.“



Ramaphosa uznal, že v Jižní Africe dochází k trestné činnosti, a řekl, že většina obětí jsou černoši. Trump ho přerušil a řekl: „Farmáři nejsou černoši.“



Konspirační teorie o genocidě bílých je již dlouho základem rasistické krajní pravice a v posledních letech ji zesílil Musk a pravicová mediální osobnost Tucker Carlson.



Trump se k tomuto tématu během středečního televizního setkání neustále vracel. Řekl: „Teď řeknu, apartheid: hrozné. To byla největší hrozba. O tom se pořád psalo. Tohle je tak trochu opak apartheidu. O tom, co se děje teď, se nikdy nepsalo. Nikdo o tom neví. Víme jen to, že nás zaplavují lidi, bílí farmáři z Jižní Afriky, a to je velký problém.“





Dodal: „Jsou to bílí farmáři a utíkají z Jižní Afriky, což je velmi smutné. Doufám ale, že nám to někdo vysvětlí, protože vím, že to nechcete.“





Jihoafrická republika je jednou z nejvíce nerovných společností na světě. Bílí lidé tvoří 7 % populace země, ale vlastní nejméně polovinu jihoafrické půdy. Jsou také ekonomicky lépe situovaní téměř ve všech ohledech.







Zdroj v angličtině ZDE

Ramaphosa však zachoval vyrovnaný tón a poznamenal: „Nelson Mandela nás naučil, že kdykoli nastanou problémy, lidé se musí posadit k jednacímu stolu a promluvit si o nich. A přesně o tom bychom také rádi mluvili.“Setkání se konalo několik dní poté, co do USA přicestovalo asi 50 Afrikánců, aby přijali Trumpovu nabídku „útočiště“. Trump tuto nabídku učinil navzdory tomu, že USA v rámci tvrdého postupu proti imigraci zastavily příjezd žadatelů o azyl z většiny ostatních zemí světa.Vztahy mezi oběma zeměmi jsou na nejnižší úrovni od konce apartheidu v roce 1994. USA odsoudily Jihoafrickou republiku za to, že před Mezinárodním soudním dvorem obvinila Izrael z genocidy v Gaze, snížily jí pomoc, oznámily 31% cla a vyhostily jihoafrického velvyslance za kritiku Trumpova hnutí Make America Great Again (MAGA).Největším jablkem sváru je však jihoafrický zákon o vyvlastnění půdy podepsaný v lednu, jehož cílem je napravit historické nerovnosti způsobené vládou bílé menšiny. Ramaphosa popřel, že by zákon byl použit k svévolnému zabavování půdy vlastněné bílými, a trvá na tom, že všichni Jihoafričané jsou chráněni ústavou.Trump však nepravdivě tvrdil: „Vy jim dovolíte zabrat půdu – a když ji zabírají, zabijí bílé farmáře, a když zabijí bílé farmáře, nic se jim nestane. ... Berete lidem jejich půdu a tito lidé jsou v mnoha případech popravováni. Jsou popravováni a náhodou jsou bílí.“Ramaphosa přijel do Bílého domu s ministrem zemědělství Johnem Steenhuisenem, který je běloch, dvěma nejlepšími jihoafrickými golfisty, Erniem Elsem a Retiefem Goosenem, a nejbohatším člověkem v zemi, Johannem Rupertem, ve snaze získat si přízeň prezidenta, který miluje golf. Všichni se během schůzky v Oválné pracovně vyjádřili a zdálo se, že Trump je přijal dobře.Rupert řekl, že Jihoafrická republika potřebuje technologickou pomoc, aby zastavila úmrtí v zemi, která podle něj netýkají pouze bílých farmářů, ale všech obyvatel. „Máme příliš mnoho úmrtí... Nejde jen o bílé farmáře, týká se to všech a potřebujeme technologickou pomoc. Potřebujeme Starlink na každé malé policejní stanici. Potřebujeme drony,“ řekl Rupert.Jihoafrická republika údajně nabídne Muskovi, který se v této zemi narodil, dohodu o provozování jeho satelitní internetové sítě Starlink v zemi. Šéf Tesly a SpaceX obvinil Pretorii z „otevřeně rasistických“ zákonů, čímž narážel na politiku posilování postavení černochů po apartheidu, která je považována za překážku pro udělení licence pro Starlink.