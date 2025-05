Kdepak ty sankce jsou…

22. 5. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

Kde mohou být? Budeme si muset nějaké vylhat. Tvrďák Trump, v jehož silnou emocionální reakci proti Putinovi bylo vkládáno na stránkách médií tak mnoho naděje, se opět osvědčil. Vidíte ty sankce? Vidíte to okamžité (opravdu okamžité!) jednání Ruska a Ukrajiny o míru?

Kdy že mělo začít platit to třicetidenní příměří? Minulé pondělí? Hrozila tzv. Evropa Rusku sankcemi, pokud se tak nestane? A stalo se něco? Nic. Pamatuje si někdo na převratný telefonát Trump-Putin, který vstoupí do dějin? Co se dohodlo? Nic. Tedy okamžité jednání. Opravdu okamžité. Tedy nic. Jen prolhaná mediální pěna.

Vzpomínáte si na to dojemné setkání Trump-Zelenskyj ve Vatikánu? Fotografie obletěly svět. Psalo se, plesalo se, že Trump konečně začíná chápat. Ostatně svěřil se údajně s tím, jak je z Putina frustrovaný. Řekl prý, že Putin chce celou Ukrajinu. Konečně to pochopil! A co? Nic. Proč by měl něco dělat? Chce zničit EU, NATO, demokracii.





Vždyť je to logické. Útok davu na Kongres je podle Trumpa den lásky. Kanada a Grónsko jsou předmětem vyhrožování a budování sféry vlivu. Když Kanada patří USA, komu asi má patřit Ukrajina nebo my?





Krajní pravice typu Orbán nebo AfD je pro Trumpa nebo Vance fajn. Jak by asi vypadala Evropa, kdyby tyhle strany skutečně vládly? Jak bude vypadat NaTO, prosadí-li se vydírání pětiprocentními výdaji? Začneme se hádat a nenávidět mezi sebou? A komu to celé slouží. Putinovi. Pořád nevidíte tu mozaiku, jak to zapadá celé dohromady?





Nejdůležitější otázka je ale tato, a nikdo si ji vlastně veřejně neklade: co bude s Ukrajinou v létě a na podzim? Obnoví Trump pomoc, vojenskou i ekonomickou, této zemi aspoň na úrovni Bidenovy administrativy? A co když ne? Podle mě je téměř jisté, že to neudělá. Vlastně celý ten mediální cirkus Trump vyvolává hlavně proto, aby si mohl umýt ruce, že udělal pro Ukrajinu už dost. Ať se dohodnou. Samozřejmě na kapitulaci.

