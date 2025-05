Izrael se schovává za děti a pražský magistrát mu v tom pomáhá

Nelze se jí divit. Je opravdu nepřijatelné, aby se ve veřejném prostoru uprostřed Prahy konala velkolepá sebeprezentace státu, který vzhledem k veřejně deklarovaným úmyslům svých představitelů zřejmě páchá genocidu, a na jehož premiéra byl vydán mezinárodní zatykač pro válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. Jak potvrdilo stanovisko Mezinárodního soudního dvora z loňského července, Izrael palestinské území okupuje nelegálně; soud vyzval mezinárodní společenství k tomu, aby tuto okupaci nepodporovaly.

Zástupci iniciativ prosazující spravedlivý mír v Palestině protestovali u vchodu na festival již v letech 2022 a 2023, a informovali tak návštěvníky o tom, co se v Palestině děje. I letos byla oznámena podobná demonstrace. Vzápětí ale Magistrát Hlavního města Prahy stanovil svolavateli podmínky: demonstrující se musí držet vzdálenosti sto metrů od oplocení festivalu a musí stát mimo veškeré přistupové komunikace. Ze vzdálenosti sta metrů ale nelze smysluplně konat demonstraci, jejímž účelem má být připomenout návštevníkům akce násilné zločiny, které Izrael páchá, a chránit tak životy a další práva Palestinců.

Magistrát tvrdí, že festival cílí na rodiče s dětmi (byť na programu jsou i akce a besedy pro dospělé, některé – jako například beseda s reportérem Jakubem Szántó - tematizující násilí) a že některá sdělení demonstrace by mohla být pro dětské návštěvníky nevhodná. Argumentuje nedávným nálezem Ústavního soudu z 5.5.2025 (sp. zn. II ÚS164/15), podle kterého „právo každého prezentovat své názory (včetně pobuřujících) je postaveno naroveň obecnému zájmu na tom, aby děti a mladiství nepřijímali sdělení pro ně nevhodná"

V případě citovaného nálezu ÚS ale šlo o protest proti potratům v blízkosti školy. Nedělní demonstrace se od toho případu podstatně líší:

● v případě protipotratového protestu šlo o drastické fotky, které měly být hlavní formou sdělení. Magistrát mohl stanovit v případě protestu proti akci Izrael na Vltavě podmínku, že demonstrující nesmí držet fotky zmrzačených či vyhladovělých dětí. Nic takového ale nestanovil.

● protipotratový protest se konal u školy, do které a ze které děti chodit musí. Na akci Izrael na Vltavě rodiče ale vezmou své děti zcela dobrovolně a je třeba, aby počítali s tím, že děti budou cestou tam vystaveny jinému pohledu na izraelský stát, než ten, který akce hodlá zřejmě propagovat.

Svolavatel tak v zastoupení advokáta dal rozhodnutí Magistrátu k soudu s požadavkem, aby se demonstrace mohla konat bez uvedených podmínek. Text žaloby rozporuje charakterizování akce Magistrátem jako primárně kulturní akce pro rodiny s dětmi. „Není pravdou, že by shromáždění vnášelo do izraelské akce jakýsi cizí prvek političnosti a války. Hodlá vnést do izraelské akce jiný pohled na izraelskou politiku a na izraelskou armádu, než jaký izraelská akce svým účastníkům předkládá. Děti účastnící se akce tedy nebudou mít před sebou jen izraelský sebepropagační pohled na izraelský stát a na izraelskou armádu, nýbrž budou konfrontovány i s palestinským pohledem na tento izraelský stát a jeho armádu,“ stojí v textu žaloby.

Navíc Magistrát zcela opomenul při vážení zájmů na ochranu dětí proti zájmu na svobodě shromažďování vzít v potaz účel shromáždění – snahu chránit životy a další práva Palestinců před izraelským násilím. „Shromáždění není samoúčelné, nýbrž má za cíl donutit Izrael k ukončení nebo alespoň ke zmírnění jeho násilí vůči Palestincům. Proti zájmům dětí účastnících se izraelské akce, aby nebyly rušeny při nedělním (nejen) kulturním programu, je tak třeba postavit zájem dětí palestinských v Gaze, které jsou právě teď bombardovány, je jim upíráno jídlo a Izrael i jim jasně sděluje, že jeho cílem je vyhnat je z Gazy,“ píše se v žalobě.

Ne naším jménem! – Za spravedlivý mír na Blízkém východě

V Praze 24. května 2025