Texas schválil návrh zákona, který požaduje vyvěšení Desatera ve všech třídách veřejných škol

27. 5. 2025 / Fabiano Golgo

Texasští zákonodárci odhlasovali, že se vrátí do starověku (asi 1300 let před naším letopočtem) a doslova přenesou materiál z doby kamenné do školních tříd 21. století - budou požadovat, aby bylo Desatero vyvěšeno ve všech třídách veřejných škol. Zákonodárci si totiž usmysleli, že to, co chybí ve třídách nejvíc, nejsou kvalitní učitelé, funkční záchody nebo studenti, kteří nekoukají nonstop do TikToku - ale Desatero přikázání. Ano, to Desatero. Co bylo jednou vytesané do kamene, teď bude vytištěné na plakátu ve formátu A2. Protože, jak všichni víme, nic nenaučí dnešní mládež lépe zlomky než příkaz: „Nesesmilníš.“



Tahle morální výzdoba nebude jen tak ledajaká. Ne. To je zákon. Plakát, minimálně 40x50 cm, musí viset ve všech školních třídách. Pevně, viditelně a nejlépe bez poskvrny. A pozor: žádné překlady, žádná španělština, žádné emoji. Pouze oficiální anglická verze, schválená legislativou. Nejlépe velkým písmem. Verdana, písmo Páně. Zatímco zákonodárci tvrdí, že text bude sloužit jako „morální kompas“, studenti z generace Z se ptají, zda je kompas dodáván s Bluetooth. Nebo alespoň QR kódem.





Poslankyně Candy Noble, jejíž jméno zní jako značka levné svíčky z Tesca, prohlásila, že Amerika by byla lepší, kdyby všichni dodržovali Boží zákon. Fajn. Ale dovolím si dotaz: který přesně? Ten o nezávidění sousedovic osla? Protože podle statistik mají děti v Texasu častěji iPhone než osla. A popravdě, ten osel by se choval na Instagramu asi líp než většina jeho uživatelů.



Představte si typického texaského teenagera. Tři testy, dvě krize identity, baterka na mobilu 9 %. Zvedne hlavu a čte: „Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha.“ Zamrká. „To jako OMG už nesmím psát?“ Jiná studentka šeptá: „Cizoložství? To jako když mi kluk lajkuje fotky mojí kámošky?“ A někde vzadu se ozve kluk, který se ptá, jestli to znamená, že už nesmí krást bráchovi chipsy z batohu.



Jinak řečeno, Desatero je pro ně asi stejně relevantní jako fax v tutoriálu na TikTok. Ale koho zajímá relevance? Tady jde o výzdobu. Posvátný interiér. Vedle plakátu s kočkou visící z větve s nápisem „Vydrž!“ bude teď viset i nápis „Nebudeš mít jiného Boha mimo mne.“



Ten vtip není v tom, že by Desatero bylo špatné. Vůbec ne. Je krásné, jako když vás babička nutí pít mátový čaj a vy víte, že to myslí dobře. Ale přilepit ho na stěnu a myslet si, že to napraví morálku, to je jako položit si permanentku do posilovny na ledničku a čekat, že zhubnete.



Samozřejmě je tu taková maličkost zvaná první dodatek americké ústavy, který říká, že stát nesmí preferovat jedno náboženství před druhým. Spojené státy nebyly založeny jako teokracie, ale jako sekulární republika - i když formovaná náboženskými idejemi. První dodatek ústavy zakotvuje jak „svobodné vyznávání“ náboženství, tak zákaz státu náboženství „ustanovovat“. Právě tuto ústavní zeď texaský zákon porušuje.



Pro studenty, kteří jsou židé, muslimové, hinduisté, ateisté - nebo prostě nejsou evangelikálními protestanty - je poselství jednoznačné: morální základ vašeho vzdělání není váš.



Amen. Nebo co se teď říká.

