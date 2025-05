Spojené království musí uvalit sankce na Izrael, aby splnilo své právní závazky, požaduje více než 800 britských právníků

27. 5. 2025

„Všechny státy, včetně Spojeného království, jsou ze zákona povinny přijmout veškerá přiměřená opatření v rámci svých pravomocí, aby zabránily genocidě a potrestaly ji, zajistily dodržování mezinárodního humanitárního práva a ukončily porušování [práva na sebeurčení]. Dosavadní kroky Spojeného království tyto standardy nesplňují... Neschopnost mezinárodního společenství dodržovat mezinárodní právo ve vztahu k okupovanému palestinskému území přispívá ke zhoršování mezinárodního klimatu bezpráví a beztrestnosti a ohrožuje samotný mezinárodní právní systém. Vaše vláda musí jednat nyní, než bude příliš pozdě.“ Platí to i pro Českou republiku.



Dopis britskému premiérovi podepsaný mimo jiné bývalými soudci Nejvyššího soudu varuje, že nečinnost ohrozí mezinárodní právní systém



Spojené království musí uvalit sankce na izraelskou vládu a její ministry a také zvážit vyloučení Izraele z OSN, aby splnilo své „základní mezinárodní právní závazky“, uvedlo více než 800 právníků, akademiků a bývalých vysokých soudců, včetně bývalých soudců Nejvyššího soudu.



V dopise britskému premiérovi vítají společné prohlášení Keira Starmera z minulého týdne s lídry Francie a Kanady, v němž varovali, že jsou připraveni přijmout „konkrétní opatření“ proti Izraeli. Vyzývají ho však, aby jednal bezodkladně, protože „je nutné přijmout naléhavá a rozhodná opatření, aby se zabránilo zničení palestinského obyvatelstva v Gaze“. Platí to i pro Českou republiku.Spojené království musí uvalit sankce na izraelskou vládu a její ministry a také zvážit vyloučení Izraele z OSN, aby splnilo své „základní mezinárodní právní závazky“, uvedlo více než 800 právníků, akademiků a bývalých vysokých soudců, včetně bývalých soudců Nejvyššího soudu.V dopise britskému premiérovi vítají společné prohlášení Keira Starmera z minulého týdne s lídry Francie a Kanady, v němž varovali, že jsou připraveni přijmout „konkrétní opatření“ proti Izraeli. Vyzývají ho však, aby jednal bezodkladně, protože „je nutné přijmout naléhavá a rozhodná opatření, aby se zabránilo zničení palestinského obyvatelstva v Gaze“.





Signatáři, mezi nimiž jsou bývalí soudci Nejvyššího soudu lord Sumption a lord Wilson, soudci odvolacího soudu a více než 70 královských advokátů, poukazují na to, že v Palestině dochází k válečným zločinům, zločinům proti lidskosti a závažným porušování mezinárodního humanitárního práva.



Existuje stále více důkazů o genocidě, která je buď páchána, nebo je jí přinejmenším obyvatelstvo vážně ohroženo, uvádí se v dopise, který poukazuje na nedávné výroky izraelského ministra financí Bezalela Smotricha, který řekl, že izraelská armáda „vyhladí“ to, co zbývá z palestinské Gazy.



Signatáři Starmerovi sdělují: „Všechny státy, včetně Spojeného království, jsou ze zákona povinny přijmout veškerá přiměřená opatření v rámci svých pravomocí, aby zabránily genocidě a potrestaly ji, zajistily dodržování mezinárodního humanitárního práva a ukončily porušování [práva na sebeurčení]. Dosavadní kroky Spojeného království tyto standardy nesplňují... Neschopnost mezinárodního společenství dodržovat mezinárodní právo ve vztahu k okupovanému palestinskému území přispívá ke zhoršování mezinárodního klimatu bezpráví a beztrestnosti a ohrožuje samotný mezinárodní právní systém. Vaše vláda musí jednat nyní, než bude příliš pozdě.“



Britský ministr zahraničí David Lammy minulý týden oznámil pozastavení jednání o nové dohodě o volném obchodu s Izraelem, ale dvoustránkový dopis, podložený 35stránkovým právním memorandem, uvádí, že Lammy musí jít dále a rychleji, a to přezkoumáním stávajících obchodních vazeb, pozastavením plánu na užší partnerství mezi Spojeným královstvím a Izraelem do roku 2030 a uvalením obchodních sankcí.



Právní experti Lammyho vyzývají, aby okamžitě uvalil sankce na izraelské ministry a vysoké představitele izraelských obranných sil, které obviňují z podněcování genocidy a podpory a sponzorování nelegálních osad. Poukazují na to, že dosud byly finanční sankce a zákazy cestování omezeny na jednotlivé osadníky, osadnické základny a osadnické organizace.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu již dříve uvedl: „Obvinění Izraele z genocidy je nejen nepravdivé, ale také pobuřující a slušní lidé na celém světě by ho měli odmítnout.“



Dopis, který podepsali také bývalí soudci odvolacího soudu Sir Stephen Sedley, Sir Anthony Hooper a Sir Alan Moses, bývalý předseda advokátní komory Anglie a Walesu (Matthias Kelly KC) a advokátní komory Severního Irska (Brian Fee KC), uvádí, že Izrael je odpovědný za „bezprecedentní útok na Organizaci spojených národů“.



Poukazuje na to, že Izrael zakázal palestinským uprchlíkům přístup k agentuře OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA), kterou nazývá „páteří pomoci“ palestinskému lidu, a to na okupovaném území, a na „útoky na budovy, majetek a personál OSN“. Tyto činy údajně „překračují rámec ojedinělých porušení. Jedná se o širší výzvu samotnému systému Charty OSN“.





V souladu s tím signatáři uvádějí, že jako stálý člen Rady bezpečnosti OSN by Spojené království mělo zvážit zahájení řízení o pozastavení členství Izraele v OSN.





V předchozím dopise, který členové britské právnické obce zaslali loni, se uvádí, že Spojené království porušuje mezinárodní právo tím, že pokračuje ve vyzbrojování Izraele. Prodej zbraní není v nejnovějším dopise zmíněn, protože tato otázka čeká na rozhodnutí londýnského vrchního soudu po podání žaloby.



Zdroj v angličtině Zdroj v angličtině ZDE

Moses uvedl: „My ve Spojeném království nemůžeme očekávat mír, pokud nesplníme své závazky podle mezinárodního práva. To je to, co znamená dodržování zásad právního státu. Je zbytečné, aby vláda prohlašovala, že dodržuje zásady právního státu, pokud pak neudělá nic, aby to prokázala.“Profesor Guy Goodwin-Gill, signatář a emeritní člen All Souls College na Oxfordské univerzitě, uvedl: „Nyní je čas, aby Spojené království prokázalo svůj závazek k dodržování právního státu a k budoucnosti, v níž budou Palestinci moci svobodně uplatňovat své právo na sebeurčení. Nikdo nesmí být pronásledován, vysídlován, etnicky čisti, ničen a zabíjen ve svém domově, ve škole, v nemocnici, na farmě nebo ve vesnici. Nikdo by neměl být uprchlíkem ve své vlastní zemi.“Lammyho dosud nejostřejší vystoupení proti Izraeli přišlo uprostřed rozhořčení nad izraelským odmítnutím vpustit tisíce nákladních vozů s humanitární pomocí k hladovějícím Palestincům. Ačkoli byla 11týdenní blokáda oficiálně zrušena, dopis uvádí, že omezená pomoc, která je povolena, „zůstává vážně nedostatečná k řešení rozvíjející se humanitární katastrofy“.Od 7. října 2023, kdy útok Hamásu na jižní Izrael zabil 1 200 lidí, bylo při izraelské ofenzivě v Gaze zabito více než 53 000 Palestinců. Podle zdravotnických úředníků zabil izraelský útok v pondělí brzy ráno 36 lidí ve škole, která sloužila jako úkryt, zatímco lidé uvnitř spali.V pondělí se k mezinárodnímu odsouzení připojil také jeden z nejvěrnějších spojenců Izraele, Německo, jehož kancléř Friedrich Merz uvedl, že škody způsobené civilistům „již nelze ospravedlnit bojem proti terorismu Hamásu“.Aby splnilo své právní závazky, je ve dopise Spojené království rovněž vyzváno, aby zajistilo okamžité, bezpodmínečné a trvalé příměří v Gaze, obnovení pomoci a zrušení izraelského zákazu činnosti agentury UNRWA. Nakonec se v dopise uvádí, že Spojené království by mělo potvrdit, že realizuje zatykače Mezinárodního trestního soudu na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a jeho bývalého ministra obrany Yoava Gallanta.Dopis zvyšuje tlak na Starmera, aby jednal ve stejném týdnu, kdy má generální prokurátor Lord Hermer KC přednést výroční přednášku think tanku výzkumného ústavu Rusi na téma „stav mezinárodního řádu založeného na pravidlech“.Mnoho labouristických a konzervativních poslanců již uvedlo, že pozastavení jednání o dohodě o volném obchodu zdaleka nestačí.