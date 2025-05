Ostrá kritika chování Izraele z mnoha zemí světa se zintenzivňuje. (Ne v Česku)

300 významných francouzských spisovatelů požaduje sankce proti Izraeli a označení války za genocidu Palestinců



Mezi 300 signatáři otevřeného dopisu zveřejněného ve francouzském deníku Libération, který požaduje sankce proti Izraeli za jeho „genocidu“ v Gaze, jsou i francouzsky píšící spisovatelé jako Alice Zeniter, Leïla Slimani, JMG Le Clézio, Virginie Despentes a Mohamed Mbougar Sarr. Titulek dopisu zní: „Nemůžeme se již spokojit se slovem 'hrůza', dnes musíme pojmenovat 'genocidu' v Gaze“.



Pisatelé rovněž vyzývají k okamžitému příměří a propuštění zbývajících izraelských rukojmích, které Hamás drží v zajetí (předpokládá se, že jich je 58). Zde je výňatek:

Od chvíle, kdy Izrael porušil příměří, které mělo vést k ukončení války a propuštění rukojmích, se útok na Gazu obnovil se zdvojnásobenou brutalitou.



Nyní opakovaná veřejná prohlášení předních osobností, jako jsou izraelští ministři Bezalel Smotrich a Itamar Ben-Gvir, otevřeně vyjadřují genocidní záměry.



Termín „genocida“ pro popis toho, co se děje v Gaze, již není předmětem diskuse pro mnoho mezinárodních právníků a lidskoprávních organizací: Mezinárodní federaci pro lidská práva (FIDH), Amnesty International, Lékaře bez hranic, Human Rights Watch, Radu OSN pro lidská práva, zpravodaje OSN a mnoho dalších odborníků a historiků...



Naše kolektivní odpovědnost je angažovaná. My, francouzsky mluvící spisovatelé, jsme čekali příliš dlouho na to, abychom promluvili jedním hlasem. Někteří z nás již podepsali op-eds a petice, psali, hlasovali a demonstrovali. Dnes se ozýváme ve jménu naší profese - abychom se vyjádřili o své vlastní.



Šéfka EU odsoudila „odporné“ smrtící nálety Izraele na civilní objekty v Gaze



Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová během úterního telefonátu s jordánským králem Abdalláhem II. odsoudila „odpornou“ vlnu izraelských náletů na civilní objekty v Gaze, včetně útoku na školu přeměněnou v útulek.



„Rozšíření izraelských vojenských operací v Gaze, jejichž cílem je civilní infrastruktura, mimo jiné škola, která sloužila jako úkryt pro vysídlené palestinské rodiny, a zabíjení civilistů, včetně dětí, je odporné,“ uvedla von der Leyenová podle zprávy Evropské komise z tohoto telefonátu.



Podle místních zdravotníků izraelské nálety v pondělí zabily nejméně 52 lidí, z toho 31 ve škole přeměněné na úkryt, která byla zasažena ve spánku a zapálila jejich věci.





Švédsko si předvolalo izraelského velvyslance ve Stockholmu kvůli „neospravedlnitelnému“ blokování pomoci pro Gazu





Švédsko si předvolalo izraelského velvyslance ve Stockholmu kvůli „neospravedlnitelnému“ blokování pomoci Gaze.



V úterý uvedlo švédské ministerstvo zahraničních věcí ve svém prohlášení: „To, co se odehrává před našima očima, je nejhorší humanitární situace od začátku války v říjnu 2023.“



Přestože uvedlo, že Izrael má „právo se bránit“, a vyzvalo Hamás k „bezpodmínečnému a okamžitému“ propuštění izraelských rukojmích, dodalo:



Toto právo musí být uplatněno v souladu s mezinárodním právem. Způsob, jakým je nyní válka vedena, je nepřijatelný. Izrael musí dostát svým závazkům chránit civilisty a civilní infrastrukturu v souladu s mezinárodním humanitárním právem.



Švédská ministryně zahraničí Maria Malmer Stenergardová uvedla, že Izrael musí umožnit okamžitý přístup humanitární pomoci do Gazy.





Irsko schválilo návrh zákona, který má omezit obchod s nelegálními izraelskými osadami



Irsko se posunulo o krok blíže k zákazu dovozu z okupovaných palestinských území a vyzvalo ostatní členy EU, aby jej následovali.



Irská vláda v úterý schválila návrh legislativy, která má omezit obchod s nelegálními izraelskými osadami, což je do značné míry symbolická, ale potenciálně významná iniciativa, která má vyvinout tlak na Izrael v souvislosti s politikou v Gaze a na Západním břehu Jordánu.



„Doufám, že když dnes tato malá země v Evropě učiní rozhodnutí a stane se jednou z prvních zemí, a pravděpodobně první zemí v západním světě, která zváží legislativu v tomto prostoru, doufám, že to inspiruje další evropské země, aby se k nám přidaly,“ řekl novinářům ministr zahraničí Simon Harris.

Simon Harris uvedl, že je jasné, že v Gaze dochází k páchání válečných zločinů.



Návrh legislativy má příští měsíc posoudit parlamentní výbor.



Frances Blacková, nezávislá senátorka, která v roce 2018 předložila návrh zákona o okupovaných územích, uvedla, že úterní krok je vítaný a opožděný. „Je hrozné, že to stálo tolik utrpení, než jsme se dostali až sem, a nemůžeme si dovolit ztrácet další čas.“



Obchod je v kompetenci EU, ale státy jej mohou za výjimečných okolností omezit. Irsko svůj krok opírá o loňský rozsudek mezinárodního soudního dvora, podle něhož by země měly „podniknout kroky k zamezení obchodních nebo investičních vztahů, které napomáhají udržování nezákonné situace vytvořené Izraelem na okupovaných palestinských územích“.



Švédská ministryně zahraničí Maria Malmer Stenergardová uvedla, že „Izrael má povinnost chránit civilisty“.



Dodala: „Velmi jasně jsme vyjádřili náš požadavek, že izraelská vláda musí umožnit okamžitý přístup humanitární pomoci, aby se zmírnilo utrpení a smrt v Gaze. Je to naprosto nepřijatelná situace.“



Současnou situaci v Gaze označila za „hrozný vývoj, kdy lidé doslova umírají hlady“.



Sama se jednání s izraelským velvyslancem nezúčastnila a nechtěla komentovat, jak velvyslanec reagoval.









OSN sděluje, že si není jistá, kolik pomoci bylo do Gazy dopraveno logistickou skupinou podporovanou Izraelem.









Bývalý izraelský premiér Ehud Olmert napsal v izraelských novinách Haaretz silný názorový článek, ve kterém uvedl, že Izrael páchá v Gaze válečné zločiny a provádí „nerozlišující, bezmezné, kruté a zločinné zabíjení“ palestinských civilistů.Olmert uvedl, že v průběhu minulého roku veřejně odmítl obvinění z genocidy a válečných zločinů vznášená na adresu Izraele, a tvrdil, že ačkoli „docházelo k nadměrnému zabíjení“, izraelská vláda nevydala „rozkaz k nevybíravému zasahování gazanských civilistů“. V posledních týdnech se však jeho názor změnil. Olmert, který byl premiérem v letech 2006-2009, v článku pro Haaretz napsal:Humanitární nadace pro Gazu tvrdí, že na místa v Gaze byly dodány nákladní automobily s potravinami, ale humanitární agentura OSN uvádí, že neví, zda byla nějaká pomoc distribuovánaLogistická skupina podporovaná Izraelem uvedla, že operace v Gaze byly zahájeny poté, co její ředitel odstoupil.Humanitární agentura OSN Ocha a Unrwa, agentura OSN pro palestinské uprchlíky, však dnes na tiskovém brífinku v Ženevě uvedly, že nevědí, zda byla nějaká pomoc skutečně distribuována.„Nemáme žádné informace,“ řekla mluvčí Unrwy Juliette Touma.„Víme, co je potřeba, víme, co chybí, a jsme velmi, velmi daleko od toho denního cíle.„Potřeba je minimálně 500-600 kamionů, které by měly jet do Gazy, naložené zásobami. Nejen potraviny, ale také léky, zdravotnický materiál, vakcíny pro děti, palivo, voda a další základní věci pro přežití lidí.“Před ničivou izraelskou blokádou, která byla na pomoc uvalena počátkem března, přivážela OSN lidem na mnoha místech území životně důležité humanitární zásoby.Nyní byla blokáda zmírněna (na krajně nedostatečnou úroveň) v důsledku politického tlaku Netanjahuovy vlády, agentury OSN a hlavní humanitární skupiny odmítly spolupracovat s GHF kvůli obavám, že porušuje „základní humanitární zásady“ a porušuje mezinárodní právo.Izraelská generální prokurátorka prohlásila, že nominace generálmajora Davida Ziniho Benjaminem Netanjahuem na post šéfa Šin Bet, izraelské vnitřní bezpečnostní služby, je „nezákonná“.Stalo se tak poté, co Nejvyšší soud shledal Netanjahuův krok odvolat odcházejícího šéfa Šin Bet Ronena Bara nezákonným.V dopise izraelskému premiérovi, který v úterý získala tisková agentura Agence France-Presse (AFP), generální prokurátorka Gali Baharav Miara upozornila na nedávná „soudní rozhodnutí týkající se ukončení mandátu ředitele Šin Bet“ a uvedl:Vaše rozhodnutí týkající se generálmajora (Davida) Ziniho, učiněné v situaci střetu zájmů a v rozporu se závěry rozsudku i platnými soudními směrnicemi, je nelegitimní a nezákonné.Minulou středu vydal izraelský Nejvyšší soud rozhodnutí, že Netanjahuovo propuštění Bara bylo učiněno „nezákonně“ a že izraelský vůdce byl ve střetu zájmů kvůli probíhajícímu vyšetřování Šin Bet, které se týkalo jeho blízkých spolupracovníků.Od 7. října 2023 bylo při izraelských útocích na Gazu zabito nejméně 54 056 Palestinců a 123 129 jich bylo zraněno, uvedlo v úterním prohlášení ministerstvo zdravotnictví Gazy.Jen za posledních 24 hodin bylo zabito nejméně 79 Palestinců a 163 dalších bylo zraněno, uvedlo ministerstvo (tato statistika nezahrnuje nemocnice v severní části guvernorátu Gaza kvůli „obtížné dostupnosti“, dodalo v příspěvku na Telegramu).„Této modality se z uvedených důvodů neúčastníme. Odvádí to pozornost od toho, co je skutečně potřeba,“ řekl Laerke.OSN uvedla, že Izrael se snaží použít potraviny jako zbraň a že nový systém dodávek podporovaný USA nebude účinný a odporuje humanitárním zásadám.Každoroční pochod, který platí a podporuje jeruzalémská vláda, je oslavou dobytí a okupace východního Jeruzaléma a jeho svatých míst Izraelem ve válce v roce 1967. Izraelský zábor není mezinárodně uznáván.Jeruzalémská samospráva propaguje akci známou jako pochod s vlajkami jako „slavnostní průvod“, který je součástí širšího programu akcí oslavujících „osvobození“ města.Pochod je již několik let poznamenán rasismem a útoky na Palestince a předchází mu násilná kampaň ve Starém městě, která v podstatě uzavírá oblasti s většinovou palestinskou populací, zejména v muslimské čtvrti.Jemenští povstalci Húsíové pravidelně podnikají útoky, které jsou podle nich odpovědí na izraelský útok na Gazu.