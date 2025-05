Kreml se Trumpovi otevřeně směje a celý svět by se mu měl smát

26. 5. 2025 / Boris Cvek

V Kremlu se Trumpovi smějí, prý je emocionálně přetížen. Právem se mu smějí. Celý svět by se mu měl smát. Co asi tak bude následovat? Sankce? Věří tomu někdo? Ale vraťme se k tomu, co Trump zatím vůči Putinovi předvedl.

Putin prý chce mír. Pořád to opakoval a asi opakovat bude, tedy Trump. To, že Trump dnes tvrdí, že se Putin zbláznil, protože vraždí na Ukrajině, nic neznamená. Putin vraždí každý den. Trump tvrdil už i to, že vraždění dětí byl omyl, později prosil už Vovu, ať s tím vražděním přestane. Všechno veřejně, všechno pro matení veřejnosti a novinářů a analytiků. Volal si s Putinem a tvrdil, že Ukrajina a Rusko budou okamžitě jednat. Co řekne za měsíc za dva? Že je Putin Sněhurka? A analytici začnou zkoumat trpaslíky?

Dnes americký prezident říká, že se Putin zbláznil. To neví, že Rusko napadlo Ukrajinu, neví o Buči a Mariupolu? Opravdu ne? Neví o tom, že Putin chce celou Ukrajinu a na mír zvysoka kašle? Co může asi tak Trump udělat dalšího? Svěřit se na své síti s tím, že má průjem?

Věřil by někdo tomu, jak nízko může klesnout americký prezident? Make America Great Again! Nikdy nebyly Spojené státy tak odporně ponížené, tak bezmocné, tak hloupé jako dnes. Co bude dále? Kdy bude všem jasné, jak odporné je to, co Trump dělá, kdy si jeho slova (o činech nemá smysl mluvit, ty prostě nejsou) dáme tváří v tvář s vražděním na Ukrajině?

Trump samozřejmě velmi dobře ví, jaká je realita, ale chce si prostě s Putinem dělit svět a spoléhá na to, že dokáže co nejvíce oddálit mediálními vystoupeními odkrytí toho, oč v celé té ohavné hře skutečně jde. Zavádí jej to do stále fraškovitější situace, ale zatím se mu daří mást velkou část veřejnosti, expertů a novinářů a budit zcela absurdní analýzy, komentáře, naděje.

Občas ale už zazní nějaký ten realismus. A víte, proč mi záleží na realismu? Protože mi záleží na životech nevinných lidí, na svobodě a demokracii. Pokud jde o realismus, vysoce jsem ocenil vyjádření pana Romancova v Radiožurnálu, že je velmi nepravděpodobné, že by Spojené státy zaváděly Grahamovy drtivé sankce, které míří zejména proti Indii a Číně, v situaci, kdy s Čínou pracně uzavřely smír v celní válce. Podle mě jsou Grahamovy sankce jen další pokus o matení veřejnosti. A Kreml se jen směje a směje se stále více.

