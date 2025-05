Tvrzení Izraele, že „Hamas krade pomoc“, je zjevná lež. Zde je důvod

27. 5. 2025

Tvrzení Izraele, že Hamás „krade pomoc“, je tak absurdní, že by mu žádný seriózní novinář ani politik neměl věnovat pozornost – přesto se však v reportážích o Gaze neustále objevuje, píše Jonathan Cook.

Jak vím, že tvrzení Izraele je naprosto bezcenné? Z tohoto prostého důvodu:



Izrael má flotilu sledovacích dronů, které neustále krouží nad malým pásem země, kterým je Gaza, a sledují každý centimetr území. Hučení, které slyšíte pokaždé, když sledujete rozhovor s někým z Gazy, pochází z jednoho z těchto dronů. Jsou to izraelské oči na enklávě. Pokud jste v Gaze, je to jako byste byli permanentně v televizi



Skutečnost, že neposkytl žádné záběry dokazující krádež humanitární pomoci Hamásem – rabování nákladních vozů s pomocí nebo pašování bojovníků do skladů s pomocí – je dostatečným důkazem, že si toto tvrzení jednoduše vymyslel, aby ospravedlnil své plány vyhladovět obyvatele Gazy k smrti měsíční blokádou pomoci nebo je donutit uprchnout do sousedního Sinaje, podle toho, co nastane dříve.



Bez své dezinformační kampaně o „krádežích pomoci Hamásem“ by Izrael věděl, že odpor veřejnosti k jeho hladovění rychle poroste a západní vlády by měly ještě větší potíže udržet opozici pod kontrolou.



Existuje samozřejmě mnoho dalších důvodů, proč odmítnout izraelské lži o „krádežích pomoci Hamásem“. Nejen proto, že všechny charitativní a humanitární organizace působící v Gaze tvrdí, že Hamás pomoc nekrade.



Ale také proto, že kdyby to bojovníci Hamásu dělali, okrádali by své vlastní rodiny: své děti a prarodiče, kteří jsou vůči izraelské hladomorné kampani mnohem zranitelnější než oni sami. Myšlenka, že Hamás krade pomoc, dává smysl pouze rasistickému evropskému koloniálnímu myšlení, v němž jsou bojovníci Hamásu vnímáni jako strašáci lhostejní k smrti svých vlastních dětí, manželek a rodičů.



To, co se nepochybně děje, je, že Izrael umožňuje nejmocnějším rozvětveným rodinám v Gaze – často zločineckým rodinám s rozsáhlými soukromými zbrojními arzenály – rabovat pomoc. To se stalo vážným problémem poté, co Izrael (v rozporu s mezinárodním právem) zlikvidoval civilní policejní síly v Gaze a nezanechal nikoho, kdo by udržoval veřejný pořádek.



Když všichni hladoví, nejmocnější rodiny mobilizují své síly, aby si přivlastnily nespravedlivý podíl na pomoci. To byl zcela předvídatelný výsledek izraelské politiky zničit všechny instituce v Gaze, včetně nemocnic, vládních úřadů a policejních stanic, pod falešnou záminkou, že patří „Hamásu“.



Důkazy naznačují, že Izrael povzbuzuje tyto zločinecké rodiny, aby rabovaly pomoc, právě aby ospravedlnil rozbití stávajícího systému pomoci, který vzhledem ke katastrofálním podmínkám v Gaze funguje pozoruhodně dobře, a nahradil jej svým vlastním militarizovaným, zcela nedostatečným systémem „distribuce pomoci“, který je navržen pouze k tomu, aby nahnal Palestince do nejjižnějšího cípu Gazy, kde budou připraveni k vyhnání na Sinaj.



Žádný novinář by neměl opakovat průhlednou dezinformaci Izraele. To by znamenalo spolupracovat na šíření lží, které ospravedlňují genocidu. Západní média to však dělají již více než rok a půl. Staly se zcela necitlivými ke své vlastní aktivní spolupráci na genocidě.

