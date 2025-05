Tisíce Izraelců se připojily k násilnému rasistickému pochodu muslimskou čtvrtí Jeruzaléma

27. 5. 2025

čas čtení 5 minut



Státem podporovaný pochod k oslavě státního svátku ochromil život Palestinců ve Starém městě, oslavoval izraelskou okupaci východního Jeruzaléma v roce 1967



Tisíce Izraelců se připojily k pochodu financovanému státem muslimskou čtvrtí Starého města v Jeruzalémě, kde velké skupiny skandovaly rasistické slogany jako „Gaza je naše“, „smrt Arabům“ a „ať shoří jejich vesnice“.



Tento každoroční pochod, financovaný a propagovaný jeruzalémskou městskou správou, oslavuje dobytí a okupaci východního Jeruzaléma a jeho svatých míst Izraelem ve válce v roce 1967. Izraelská okupace není mezinárodně uznána.



Jeruzalémská městská správa propaguje tuto akci, známou jako pochod s vlajkami, jako „slavnostní průvod“, který je součástí širšího programu akcí oslavujících „osvobození“ města.



Pochod je již léta poznamenán rasismem a útoky na Palestince a předchází mu kampaň násilí ve Starém městě, která fakticky uzavře oblasti s palestinskou většinou, zejména v muslimské čtvrti.



Od pondělního poledne malé skupiny mladých izraelských mužů napadaly a obtěžovaly obchodníky a kolemjdoucí ve městě, plivaly na ženy v hidžábech, kradly v kavárnách, vyplenily knihkupectví a násilím vnikly do nejméně jednoho domu. Tisíce Izraelců se připojily k pochodu financovanému státem muslimskou čtvrtí Starého města v Jeruzalémě, kde velké skupiny skandovaly rasistické slogany jako „Gaza je naše“, „smrt Arabům“ a „ať shoří jejich vesnice“.Tento každoroční pochod, financovaný a propagovaný jeruzalémskou městskou správou, oslavuje dobytí a okupaci východního Jeruzaléma a jeho svatých míst Izraelem ve válce v roce 1967. Izraelská okupace není mezinárodně uznána.





„Zavřete, nebo vás nemůžu ochránit,“ řekl policista majiteli kavárny Raymondovi Himovi, když protestoval proti teenagerům v náboženském sionistickém oděvu, kteří kradli nápoje. V pondělí byly obchody většinou zavřené už v 13:00, o několik hodin dříve než v předchozích letech, a obyvatelé se zabarikádovali ve svých domovech.



Aviv Tatarsky, výzkumník neziskové organizace Ir Amim, která se zasazuje o spravedlivé Jeruzalém, řekl: „Lidé přicházejí o své živobytí a cítí se ve svém okolí nebezpečně. Symbolicky to vysílá zprávu: ‚Tady nepatříte, tohle místo patří nám.‘“



Od poledne skupiny židovských mužů uvnitř města skandovaly rasistické pokřiky, včetně „ať shoří jejich vesnice“, „Mohammed je mrtvý“ a „smrt Arabům“.



Tyto slogany převzaly větší skupiny převážně mužů, které začaly přicházet v pozdních odpoledních hodinách. Ženy se k Západní zdi přiblížily v samostatném pochodu, který je z náboženských důvodů z velké části rozdělen podle pohlaví.



Jedna velká skupina, která dorazila k Damašské bráně, skandovala „Gaza je naše“ a nesla velký transparent s nápisem „Jeruzalém 1967, Gaza 2025“, čímž fakticky vyhrožovala úplnou vojenskou anexí pásma, která by tak odrážela dobytí východního Jeruzaléma.



Na dalším transparentu bylo napsáno „bez Nakby není vítězství“, což odkazuje na násilné vyhnání asi 700 000 Palestinců při vzniku státu Izrael v roce 1948.



Průvod koordinuje nezisková organizace „Am K'Lavi“, jejíž jedinou činností je organizování pochodu v den vlajky. Předsedá jí Baruch Kahane, syn Meira Kahaneho, židovského rabína a zastánce nadřazenosti židovského národa, který založil stranu Kach. Ta byla v 80. letech v Izraeli zakázána na základě protiteroristických zákonů a dnes je z ní krajně pravicové hnutí.



Někteří účastníci pochodu měli trička se symbolem strany, zaťatou pěstí v Davidově hvězdě. Jiní měli trička s názvy svých středních škol, které zorganizovaly skupinové výlety na pochod.



Navzdory násilné historii pochodu byla policejní přítomnost ve Starém městě relativně malá a policisté neudělali téměř nic pro ochranu mnoha Palestinců, kteří se stali terčem násilí.



Aktivisté ze skupiny Standing Together, kteří stáli jako lidské štíty před útočníky a byli chráněni pouze fialovými vestami označujícími je jako členy skupiny, byli často jedinou překážkou bránící eskalaci násilí.



Mezi davem, který se kolem západu slunce shromáždil ve Starém městě, byl i krajně pravicový ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir. Ten předtím podnikl provokativní návštěvu mešity al-Aksá, kde Izrael oficiálně zakazuje židovským věřícím vykonávat náboženské rituály.



Premiér Benjamin Netanjahu uspořádal zasedání vlády v Silwanu v okupovaném východním Jeruzalémě. Izraelská média informovala, že ignoroval varování bezpečnostní služby Šin Bet, že se jedná o provokativní krok.



Pochod s vlajkami je již považován za násilný a hluboce provokativní projev židovské kontroly nad Jeruzalémem, který v minulosti vyvolal širší konflikt. Násilí při stejné události pomohlo v roce 2021 vyvolat jedenáctidenní válku mezi Izraelem a Hamasem.



Danny Seidemann, izraelský právník specializující se na geopolitiku Jeruzaléma, popsal zasedání Netanjahuovy vlády jako politickou „pyrománii“.



„Hřeben jižně od hradeb Starého města, doslova ve stínu Starého města, je skutečně místem biblického Jeruzaléma. Je to ale také současná palestinská čtvrť,“ řekl Seidemann.





„Minulost je zneužívána biblicky motivovanými osadníky k vysídlení Palestinců, demolici jejich domovů a obnovení jejich vize obnoveného pseudo-starověkého Izraele. Právě na tomto místě, nejspornějším a nejnestabilnějším v Jeruzalémě, se Netanjahu rozhodl ‚oslavovat‘.“





Zdroj v angličtině ZDE

1