Česká republika: Bez omluvy

Jako by se to stalo ze dne na den. A hotovo. To je všechno. Kdo nese odpovědnost za to, že ještě dnes, v do očí bijícím utrpení, je tady takové množství lidí schopno, stejně jako členové Knessetu, vnímat palestinské děti jako dědičné teroristy, kteří si nezaslouží ani léky na bolest způsobenou tím, že jim šrapnel IDF armády amputuje končetiny. Že se aktivně hlásí k myšlenkám Velkého Izraele. Otevřeně mluví a ospravedlňují etnickou čistku a zpochybňují mezinárodní právo, na kterém je, mimochodem, přímo závislá i bezpečnost naší malé země.