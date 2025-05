Tuto hrůzu věnují Britské listy všem Čechům, kteří izraelské vraždění podporují

26. 5. 2025

čas čtení 10 minut

Foto: Pětiletá Waad prochází požárem, který usmrtil její rodinu

Dr Victoria Roseová: Všechno, co tu v tuto chvíli vidíme, souvisí se zraněními způsobenými výbuchem bomby, takže hlavně popáleniny a to v poměrně velkém procentu. Takové procento, které by normálně ve Velké Británii bylo přijato na jednotku intenzivní péče, nebo na specializované popáleninové oddělení ve Velké Británii a řešeno tam. A pak další zranění, která vidíme, jsou způsobena hlavně střepinami, které se rozletí při výbuchu bomby, a to je to, co vidíme hlavně tady v Násiru. Takže jde o traumatické amputace rukou, prstů, paží, chodidel, nohou. Jsou to ženy, děti. Je to opravdu, opravdu barbarské, co tady vidíme.

Víme, že v Gaze je v současné době 42 000 sirotků. Často máte na stole dítě. V tuto chvíli tu máme tříletého chlapce, který je popálený na 45 % a je jediným přeživším ze své rodiny.







Moderátorka, Channel 4 News, pondělí 26. května 2025: Příběh jedné holčičky o přežití v pekle Gazy. Pětiletá Waad vypráví, jak unikla izraelskému náletu, při kterém zahynulo pět jejích sourozenců a matka.

Dobrý večer, Waad a její rodina se ukrývali ve škole ve městě Gaza, když ji v jednu hodinu ráno zasáhl izraelský nálet. Izrael uvedl, že se zaměřil na teroristy, pětiletá Waad však mezi nimi nebyla. Našla cestu ven z hořící budovy, ale dva její bratři a tři sestry byli spolu s matkou zabiti. Jaká budoucnost čeká generaci traumatizovaných dětí, jako je Waad, žijících mezi mrtvými a strašlivě zraněnými v troskách území, které je Izrael i nadále odhodlán ovládat?

Izraelský útok na Gazu nejeví známky toho, že by měl polevit, a navzdory rostoucímu mezinárodnímu odsouzení a diplomatickému tlaku si série úderů v celém pásmu v úterý vyžádala desítky mrtvých, včetně téměř celé rodiny Sheikha Khalila, která se ukrývala ve škole ve městě Gaza. Naše mezinárodní redaktorka Lindsey Hilsumová nyní přináší reportáž o pozoruhodném útěku jedné malé členky této rodiny a jen upozorňujeme, že její reportáž obsahuje hned na začátku znepokojivé záběry.











Reportérka: Potácí se v plamenech pětiletá Waad Jalal Al Sheikh Khalil, pod níž se hroutí celý svět. Byla na střeše školy ve městě Gaza, kterou v jednu hodinu ráno zasáhl izraelský nálet. Škola sloužila jako úkryt, kde se mimo jiné zdržovala i Waad se svou rodinou. Izrael tvrdí, že ukrývala teroristy. Bylo nalezeno 30 těl, ale přežití je vlastním trestem. Izraelský dron nám nad hlavou skučí. A Waad sedí mezi ohořelými troskami, ohromená, šokovaná, traumatizovaná, ale až příliš si uvědomuje, co se stalo.

„Prošla jsem ohněm úplně sama.“





Ale ví, že dva její bratři a tři sestry byli zabiti.





„Spadly na ně trosky,“





„Chci vidět své sestry, být s nimi, ale jsou mrtvé. Chci být s nimi.“





Maminka.





A co její rodiče? Je její otec naživu?





A co její matka?





Ale její matka je také mrtvá. Její bratr Siraj i otec přežili, byl těžce zraněn.





53 054 tisíc mrtvých v Gaze a jedna malá holčička, která se drží za ruku svého strýce a která přišla o maminku, sestry a bratry. Byla několikrát vysídlena. Která přežila, aby žila v krajině ruin ve válce, která už trvá třetinu jejího života a hrozí, že bude trvat ještě déle, protože izraelská vláda tvrdí, že bude pokračovat v útocích na Gazu až do svého vítězství, ať už to znamená cokoli.





Izraelské obranné síly dnes zveřejnily záběry svých jednotek v Gaze, ale nikoliv záběry z leteckého útoku, který zabil Waadinu rodinu. Skutečné boje nyní vedou jen málo, protože se jim podařilo Hamás účinně oslabit. Vojáci byli vysláni, aby rozdělili Gazu na tři části a kontrolovali zbytky obyvatelstva, aby kontrolovali děti, jako je Waad, která, pokud přežije další útok, bude do konce života žít se ztrátou a žalem.





Moderátorka: Nyní se k nám Lindsay připojuje z Jeruzaléma. Lindsay.





Reportérka: Kathy, takový kontrast je vidět v Gaze a tady v Jeruzalémě, dnes večer jsem u Damašské brány, vchodu do Starého města o pár metrů dál, uvnitř se pravicoví židé, desetitisíce lidí modlí a tančí u Západní zdi. To proto, že dnes je Den Jeruzaléma, kdy oslavují zabrání arabského východního Jeruzaléma na konci války v roce 1967, teď tančili a křičeli „Smrt Arabům“. A „1967- Jeruzalém v našich rukou. 2025 - Gaza v našich rukou“. Takže vidíte, jak zdejší pravičáci dělají paralely mezi oběma situacemi. Během dne se pravicový ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir vydal do starého města a k mešitě Al Aksa, třetímu nejposvátnějšímu místu islámu. Takže když tam jde izraelský židovský politik, je to provokace, provedená záměrně. Už se to stalo dříve. Nejznámější byl Ariel Šaron v roce 2000. Když tam byl, modlil se za vítězství v Gaze. A právě tito krajně pravicoví ministři momentálně ovládají izraelskou vládu, a proto válka pokračuje, i když mnozí vojenští experti tvrdí, že k ní už není žádný vojenský důvod. A proto jsme svědky tragédií, jako je dnes ta rodiny Khalilovic a té mé holčičky, kterou jste viděli v mé reportáži.





Moderátorka: Hovořila jsem s doktorkou Victorií Roseovou, chiruržkou pracující v Násirově nemocnici v Gaze, a začala jsem tím, že jsem se jí zeptala na druhy zranění, která vidí u dětí, které ošetřuje.





Dr Victoria Roseová: Všechno, co tu v tuto chvíli vidíme, souvisí se zraněními způsobenými výbuchem bomby, takže hlavně popáleniny a to v poměrně velkém procentu. Takové procento, které by normálně ve Velké Británii bylo přijato na jednotku intenzivní péče, nebo na specializované popáleninové oddělení ve Velké Británii a řešeno tam. A pak další zranění, která vidíme, jsou způsobena hlavně střepinami, které se rozletí při výbuchu bomby, a to je to, co vidíme hlavně tady v Násiru. Takže jde o traumatické amputace rukou, prstů, paží, chodidel, nohou.





Moderátorka: Takže opravdu nejstrašnější utrpení.





Dr Victoria Roseová: Ano, věci, které byste nikdy, nikdy neviděli v žádné jiné situaci. A ten objem je opravdu ohromující. Je to nepřetržité. Jsou to ženy, děti. Je to opravdu, opravdu barbarské, co tady vidíme.





Moderátorka: A samozřejmě pracujete, jak jsem pochopila, ve stejné nemocnici, kde pracují lékaři Hamdi a Alla, jejichž 9 dětí bylo v pátek zabito a sám Hamdi byl zraněn. Musí být velmi těžké to zvládat.





Dr Victoria Roseová: Pro celou nemocnici to byl opravdový šok, protože oba byli tak známí a pro ostatní zaměstnance to bylo opravdu zničující, když viděli, jak je téměř celá rodina vyhlazena. Ale musím říct, že to, co se jim stalo, není nic neobvyklého. Odhaduje se, že v tuto chvíli bylo z evidence obyvatel vymazáno asi 2300 rodin, celé rodiny. Víme, že v Gaze je v současné době 42 000 sirotků. A myslím, že to je pro náš tým nejtěžší věc, se kterou se musí vypořádat. Často máte na stole dítě. V tuto chvíli tu máme tříletého chlapce, který je popálený na 45 % a je jediným přeživším ze své rodiny.





Moderátorka: V kontextu hrůz, které jste právě popsala, je zřejmé, že pomoc je nezbytná. Pokud vím, od zrušení blokády se do Gazy dostalo méně než 500 kamionů s pomocí. Vidíte, že by už něco z toho prošlo?





Dr Victoria Roseová: Neviděli jsme žádnou dodávku nezbytného vybavení, které potřebujeme, a teď, když už je nemůžeme vyrábět a opravovat, nám dochází základní vybavení, a jakmile nám dojde, pokud nedostaneme žádné zásoby, nebudeme schopni pokračovat v operacích.





Moderátorka: Kolem organizace, kterou podporují USA a Izrael a která má zajistit, aby pomoc dodávaly soukromé firmy, se vedla velká polemika a šéf této organizace nyní skončil. Vítáte jeho rozhodnutí? Byl ten plán neuskutečnitelný?





Dr Victoria Roseová: Smekám před ním, že odešel. Nechápu, proč byla soukromá firma přizvána k práci, kterou od začátku války perfektně vykonává OSN a Světová zdravotnická organizace.,





Moderátorka: Izrael tvrdí, že tento plán zabrání humanitární krizi.





Dr Victoria Roseová: Potravinová pomoc se bude rozdávat jen na určitých místech a pro přístup na tato místa musíte předložit palestinský průkaz totožnosti a biometrické údaje, a to je problém, který Palestinci mají, a potraviny vám nedají, pak vás pustí do oblasti, abyste si mohli vzít pomoc, a domnívají se, že je to způsob, jak je prosadit do menší části Gazy.





Moderátorka: Objevily se zprávy, že Hamás souhlasil s příměřím. návrh. Izrael jej však odmítl. Z toho, kde sedíte, usuzuji, že dohoda nemůže přijít dost brzy.









Dr Victoria Roseová: Nemůže přijít dost brzy. Myslím tím z nejrůznějších důvodů. Jak jsem řekl, dochází nám zásoby, abychom mohli pokračovat, ale navíc jsme teď 1,5 kilometru od místa bojů. Takže pokud budeme evakuováni, ti pacienti zemřou. Takže je opravdu zásadní, abychom teď dosáhli příměří.

-1

525

„Miluju mámu tak silně jako nebe, země a hvězdy.“Děkuji vám mnohokrát.