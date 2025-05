Rusko zaútočilo na Ukrajinu dalšími útoky dronů, Trump prohlásil, že Putin „zešílel“

26. 5. 2025

Nejméně šest lidí zemřelo při útoku, který Kyjev označil za největší útok dronů od zahájení plnohodnotné invaze Moskvy v únoru 2022



Moskva zahájila třetí noc po sobě masivní útoky dronů na Ukrajinu, při nichž zahynulo nejméně šest lidí. Donald Trump prolomil mlčení a vyjádřil se, že ruský prezident Vladimir Putin „zešílel“.



V noci na pondělí Rusko vypálilo rekordních 355 dronů Shahed a devět řízených střel v rámci eskalující kampaně proti ukrajinským městům a obcím. Mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ignat potvrdil, že se jedná o největší útok dronů od zahájení plnohodnotné invaze Moskvy v únoru 2022.



Zatímco americký prezident kritizoval Putina a prohlásil, že „se úplně zbláznil“, kritizoval také ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského za to, že poukázal na nečinnost USA vůči Rusku. V noci na pondělí Rusko vypálilo rekordních 355 dronů Shahed a devět řízených střel v rámci eskalující kampaně proti ukrajinským městům a obcím. Mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ignat potvrdil, že se jedná o největší útok dronů od zahájení plnohodnotné invaze Moskvy v únoru 2022.Zatímco americký prezident kritizoval Putina a prohlásil, že „se úplně zbláznil“, kritizoval také ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského za to, že poukázal na nečinnost USA vůči Rusku.





„Něco se stalo [Putinovi]. Úplně se zbláznil!“ Trump o ruském prezidentovi napsal na Truth Social. „Vždy jsem říkal, že chce celou Ukrajinu, ne jen její část, a možná se to ukazuje jako pravda, ale pokud to udělá, povede to k pádu Ruska!“



Trump také napsal, že ukrajinský vůdce „svým způsobem mluvení své zemi neprospívá. Všechno, co vyjde z jeho úst, způsobuje problémy, nelíbí se mi to a měl by s tím přestat.“



Zatímco Trump dříve v rozhovoru s novináři naznačil, že zvažuje nové sankce, v pondělí ráno nic nenasvědčovalo tomu, že by USA proti Moskvě podnikly nějaké významné kroky.



Rozsah Putinova vzdoru vůči Trumpovi po pondělním telefonátu mezi oběma lídry zmařil nejasnou strategii amerického prezidenta na ukončení války na Ukrajině, kterou Trump slíbil do 24 hodin po nástupu do úřadu.



Trump odmítl evropské výzvy k zpřísnění sankcí proti Rusku a tlak na okamžité 30denní příměří, a Putin tak odhalil bluf Washingtonu a pokračuje ve válce proti Ukrajině.



Kreml se v pondělí snažil Trumpovy výroky bagatelizovat a připsal je „emocionálnímu přetížení“, přičemž dodal, že Moskva je americkému prezidentovi „velmi vděčná“ za jeho pokračující zapojení do mírových jednání.



„Je to velmi kritický moment, který je přirozeně doprovázen emocionálním přetížením na všech stranách a emocionálními reakcemi,“ řekl novinářům v Moskvě mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.



Trumpovy výroky staví Putina do nepříjemné situace. Ruský prezident se pohybuje na tenkém ledě – zdánlivě podporuje mírové rozhovory, aby si udržel Trumpovu přízeň, a zároveň tlačí na podmínky, které by znamenaly faktickou kapitulaci Ukrajiny.



Ruská státní média Trumpovo označení Putina za „šíleného“ téměř ignorovala a místo toho selektivně zdůrazňovala jeho kritiku Zelenského.



Rusko v pátek začalo eskalovat letecké útoky na ukrajinská města a zahájilo sérii nočních úderů, při nichž byly nasazeny stovky dronů, které Ukrajince vyhnaly do protileteckých krytů, sklepů a stanic metra.



Útoky v noci na pondělí ráno přišly po dosud největším leteckém útoku války, kdy Rusko v noci na neděli bombardovalo ukrajinská města a další cíle nejméně 367 drony a raketami a zabilo nejméně 12 lidí, včetně tří dětí, v severní oblasti Žitomiru.



Rusko masivně zvýšilo domácí výrobu dronů, jako je Shahed, což znamená, že již není závislé na dodávkách z Íránu, jako tomu bylo v době, kdy byly tyto zbraně poprvé nasazeny, a zároveň vyvinulo sofistikované nové taktiky jejich použití, díky nimž se stávají stále účinnější zbraní.



Analytici se však rozcházejí v názoru, zda je těžké bombardování ukrajinských měst samostatnou taktikou, jejímž cílem je demoralizovat ukrajinskou domácí frontu, nebo zda je součástí širšího tlaku na bojišti před letním obdobím, kdy ukrajinské a západní zpravodajské služby odhadují, že Rusko hodlá pokračovat v boji po celý rok.



V neděli Zelenskyj odsoudil „mlčení Ameriky“ poté, co Rusko provedlo největší letecký útok za tři roky války, při kterém druhou noc po sobě zaútočilo masivními údery dronů a balistických raket.



„Každý takový teroristický útok Ruska je dostatečným důvodem pro nové sankce proti Rusku,“ řekl ukrajinský prezident.



Během své prezidentské kampaně Trump opakovaně tvrdil, že pokud bude zvolen, ukončí válku na Ukrajině do 24 hodin, ještě před svým inauguračním ceremoniálem.



Intenzita a frekvence útoků z tohoto víkendu však ostře kontrastovaly s Trumpovým tvrzením, že Vladimir Putin má zájem o mír.



Útoky znamenaly, že Kyjevský den – slavený poslední neděli v květnu – začal tím, že vyčerpaní lidé hledali úkryt v bunkrech, stanicích metra a sklepech.



Šéf Zelenského kanceláře Andrij Jermak napsal na Telegramu: „Bez tlaku se nic nezmění a Rusko a jeho spojenci budou jen shromažďovat síly pro podobné vraždy v západních zemích. Moskva bude bojovat, dokud bude schopna vyrábět zbraně.“







