Šéf skupiny pro pomoc v Gaze, kterou podporují USA, rezignoval a prohlásil, že se nevzdá svých „zásad

27. 5. 2025

Jake Wood odstoupil poté, co Humanitární nadace pro Gazu čelila kritice OSN a dalších skupin poskytujících pomoc



Šéf soukromé humanitární organizace podporované USA, která má za úkol distribuovat pomoc v Gaze podle plánu iniciovaného Izraelem, v neděli rezignoval s tím, že tato operace nemůže plnit své poslání způsobem, který by dodržoval „humanitární zásady“.

Výkonný ředitel Jake Wood oznámil svou rezignaci v prohlášení Humanitární nadace pro Gazu (GHF), což vneslo do budoucnosti operace novou nejistotu.



Nadace, která od února sídlí v Ženevě, slíbila, že během prvních 90 dnů své činnosti rozdělí 300 milionů jídel. Organizace spojených národů a tradiční humanitární agentury však již uvedly, že s ní nebudou spolupracovat, protože se obávají, že porušuje „základní humanitární zásady“ a porušuje mezinárodní právo.



Tento krok přichází v době, kdy Izrael v posledních dnech zintenzivnil svou leteckou kampaň v Gaze. Podle místních zdravotníků izraelské údery v pondělí zabily v pásmu Gazy nejméně 46 lidí, z toho 31 ve škole přeměněné na přístřešek, která byla zasažena, když lidé spali, a zapálily jejich věci.



Při úderu na školu ve čtvrti Daraj ve městě Gaza bylo také zraněno více než 55 lidí, uvedl Fahmy Awad, vedoucí pohotovostní služby ministerstva. Mezi mrtvými je podle něj i otec a jeho pět dětí.



Awad uvedl, že škola byla třikrát zasažena, zatímco lidé spali, a jejich věci vzplály. Na záběrech, které kolují po internetu, je vidět, jak se záchranáři snaží uhasit požár a vylovit ohořelé ostatky.



Armáda uvedla, že se zaměřila na velitelské a kontrolní středisko militantů uvnitř školy, které Hamás a Islámský džihád používaly ke shromažďování zpravodajských informací pro útoky. Izrael viní z úmrtí civilistů Hamás, protože prý operuje v obytných oblastech.



V neděli izraelské útoky zabily dalších nejméně 38 lidí, uvedli zdravotníci na palestinském území, čímž se počet obětí za víkend zvýšil na více než 100.



Novou ofenzívu, která přichází poté, co izraelský premiér Benjamin Netanjahu v březnu ukončil příměří s Hamásem, odsoudilo několik evropských představitelů, kteří obvinili Izrael z vyhladovění milionů civilistů, jimž hrozí hladomor.



Netanjahu prohlásil, že jeho plány, aby pomoc dodávaly soukromé americké společnosti, jako je GHF, zabrání humanitární krizi, přestože humanitární agentury a mnohé vlády tvrdí, že taková krize již existuje.



GHF se objevila v době, kdy se zvyšuje mezinárodní tlak na Izrael, protože v Gaze se šíří podvýživa, varovali zdravotníci a humanitární pracovníci na zdevastovaném palestinském území, kde v posledních dnech zemřely hladem desítky dětí.



„Před dvěma měsíci jsem byl osloven, abych vedl úsilí GHF, protože mám zkušenosti s humanitárními operacemi,“ uvedl Wood v prohlášení.



„Stejně jako mnoho dalších lidí na celém světě jsem byl zděšen a zdrcen hladovou krizí v Gaze a jako vedoucí humanitární pracovník jsem byl nucen udělat vše, co je v mých silách, abych pomohl zmírnit utrpení.“



Wood zdůraznil, že je „hrdý na práci, na kterou jsem dohlížel, včetně vypracování pragmatického plánu, který by mohl nasytit hladovějící lidi, řešit bezpečnostní obavy z odklonu a doplnit práci dlouholetých nevládních organizací v Gaze“.



Podle jeho slov se však ukázalo, že „není možné tento plán realizovat a zároveň přísně dodržovat humanitární zásady lidskosti, neutrality, nestrannosti a nezávislosti, kterých se nevzdám“.



Správní rada nadace ve svém prohlášení uvedla, že je Woodovým odchodem zklamána, ale slíbila, že se nenechá odradit od snahy oslovit v příštích týdnech všechny obyvatele enklávy.



„Naše nákladní auta jsou naložena a připravena vyrazit,“ uvedla nadace a dodala, že GHF zahájí od pondělí přímé dodávky pomoci do Gazy, aby se do konce týdne dostala k více než milionu Palestinců.



Mluvčí amerického ministerstva zahraničí uvedl, že humanitární nadace Gaza Humanitarian Foundation i nadále podporuje své plány na brzké zahájení dodávek pomoci.



Navzdory rostoucímu mezinárodnímu tlaku, který Izrael přiměl ke zrušení blokády dodávek pomoci tváří v tvář varování před hrozícím hladomorem, Netanjahu minulý týden prohlásil, že Izrael bude kontrolovat celou Gazu.



Wood vyzval Izrael, aby „výrazně rozšířil poskytování pomoci do Gazy prostřednictvím všech mechanismů“, a zároveň naléhavě vyzval „všechny zúčastněné strany, aby pokračovaly v hledání nových inovativních metod dodávek pomoci, a to bez prodlení, odklonu nebo diskriminace“.



Představitelé OSN uvedli, že plány nadace na distribuci pomoci by pouze podnítily nucené přesídlování Palestinců a další násilí.



Tento plán, který měl být zahájen do konce května, byl iniciován Izraelem a zahrnuje soukromé společnosti - namísto OSN a humanitárních skupin, které se palestinskou pomocí zabývají již desítky let -, které dopravují pomoc do Gazy na omezený počet takzvaných bezpečných distribučních míst, která by se podle Izraele měla nacházet na jihu Gazy.



Hlavy domácností by měly pro své rodiny shromáždit krabice o hmotnosti až 20 kg s několikadenní zásobou potravin a základních hygienických potřeb, jako je mýdlo. Neexistuje žádné opatření pro ty, kteří jsou příliš nemocní nebo oslabení hladomorem, aby s těžkým nákladem překonávali dlouhé vzdálenosti zničenou krajinou Gazy.



„Z toho, co jsme pochopili, by plán zvýšil pokračující utrpení dětí a rodin v pásmu Gazy,“ uvedl začátkem tohoto měsíce mluvčí dětského fondu OSN Jonathan Crickx.





„Jak má matka čtyř dětí, která přišla o manžela, odnést 20 kg do svého provizorního stanu, vzdáleného někdy i několik kilometrů?“ dodal. Crickx řekl. „Nejzranitelnější lidé, včetně starších osob, osob se zdravotním postižením, nemocných a zraněných a sirotků, budou čelit obrovským problémům, aby se dostali k pomoci.“







Zdroj v angličtině ZDE

