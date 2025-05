Proč izraelští představitelé obviňují ze střelby ve Washingtonu Francii, Kanadu a Velkou Británii?

28. 5. 2025

Izraelští lídři reagovali na zabití dvou zaměstnanců izraelského velvyslanectví ve Washingtonu DC tím, že obvinili evropské vlády z rozdmýchávání antisemitské a protiizraelské nenávisti. Tyto komentáře zdůrazňují rostoucí diplomatickou izolaci země, která zahajuje nový útok na zdevastované pásmo Gazy. Izraelští lídři reagovali na zabití dvou zaměstnanců izraelského velvyslanectví ve Washingtonu DC tím, že obvinili evropské vlády z rozdmýchávání antisemitské a protiizraelské nenávisti. Tyto komentáře zdůrazňují rostoucí diplomatickou izolaci země, která zahajuje nový útok na zdevastované pásmo Gazy.

Po smrtelné střelbě na dva zaměstnance izraelského velvyslanectví ve Washingtonu DC ve středu večer izraelský ministr zahraničí Gideon Saar rychle svalil vinu na ty, které považoval za zodpovědné za zabíjení: Na evropské lídry.

"Existuje přímá linka spojující antisemitské a protiizraelské podněcování k této vraždě," řekl. "Toto podněcování je také prováděno lídry a úředníky mnoha zemí a mezinárodních organizací, zejména z Evropy."

Izraelská vláda se ocitla tváří v tvář bezprecedentní kritice ze strany některých svých nejvěrnějších evropských podporovatelů, když zahájila masivní pozemní útok v Pásmu Gazy, které Izrael téměř na tři měsíce odřízl od veškeré humanitární pomoci. Tlak donutil Izrael povolit omezenou pomoc do enklávy, i když vydal nové příkazy k evakuaci pro sever Pásma.

Mluvčí IDF dříve v květnu řekl, že operace nazvaná "Gideonovy vozy" bude mít za následek "vysídlení většiny populace" z palestinského území.

Yair Wallach, profesor izraelských studií na SOAS, University of London, řekl, že rostoucí diplomatická izolace země částečně odráží zoufalou humanitární situaci v Gaze.

"Během minulého týdne jsme byli svědky demonstrace, že když se objeví konsensus, že je stíhán válečný zločin, najednou uvidíte mnoho lidí, kteří se připojí a budou souhlasit s politikou, která by byla před rokem a půl nemyslitelná," řekl.

Právě tato kritika, řekl Saar, přispěla k atmosféře protiizraelských nálad, která přímo vedla ke smrti dvou zaměstnanců.

Dva zaměstnanci velvyslanectví, identifikovaní jako Yaron Lischinsky a Sara Lynn Milgrim, byli zastřeleni, když odcházeli z Židovského muzea hlavního města. Svědci uvedli, že jednatřicetiletý Elias Rodriguez, který byl obviněn z vraždy páru, křičel "Svobodná Palestina!", když ho policie přišla zatknout.

Saarova prohlášení brzy zopakoval premiér Benjamin Netanjahu, který obvinil Francii, Kanadu a Velkou Británii zejména z "povzbuzení Hamásu" svou společnou výzvou, aby Izrael zastavil probíhající tažení v Gaze a umožnil humanitární pomoci vstoupit na zdevastované území.

Prohlášení, které vyzvalo palestinskou militantní skupinu Hamás, aby propustila všechny rukojmí, také odsoudilo veřejné komentáře krajně pravicových ministrů kabinetu, kteří slibovali "dobýt" a "vyčistit" Gazu, a hrozilo sankcemi proti nelegálním izraelským osadám na okupovaném Západním břehu Jordánu.

"Protože vydáním svého požadavku – plného hrozby sankcí proti Izraeli, proti Izraeli, nikoli proti Hamásu – tito tři lídři v podstatě řekli, že chtějí, aby Hamás zůstal u moci," uvedl v prohlášení zveřejněném na sociálních sítích. "Jste na špatné straně lidstva a jste na špatné straně historie."

Představitelé těchto tří zemí Netanjahuovo prohlášení důrazně odmítli, přičemž francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot řekl, že tyto poznámky byly "absurdní a pomlouvačné". Zdůraznil, že Paříž je "neochvějně oddána bezpečnosti Izraele". Všechny tři země označily Hamás za teroristickou skupinu.

Izrael udržuje blokádu zničené enklávy od začátku března a odmítá povolit vstup potravin, přístřeší a zdravotnického materiálu do pásma, protože obnovuje svůj vojenský útok. OSN varovala, že 14 000 podvyživených dětí v pobřežní enklávě čelí reálnému riziku smrti hladem do konce roku.

Více než 53 000 Palestinců, většinou žen a dětí, bylo údajně zabito izraelskými vojáky od teroristických útoků Hamasu a jeho spojenců ze 7. října, uvedlo ministerstvo zdravotnictví v Gaze.

Rostoucí diplomatické napětí odráží to, co se zdá být jakýmsi bodem zlomu mezi Izraelem a řadou jeho někdejších podporovatelů v Evropě a na širším Západě.

Evropská unie oznámila, že s ohledem na zhoršující se situaci v Gaze přezkoumá svou asociační dohodu s Izraelem, přičemž Spojené království také pozastavilo jednání o dohodě o volném obchodu s Izraelem.

A zatímco hlavní podporovatel Izraele, USA, zatím nebyl ochoten propůjčit svůj hlas tomuto chóru, administrativa prezidenta Donalda Trumpa udělala jen málo, aby od tohoto odsouzení odradila.

Wallach řekl, že Trumpovo rozhodnutí nesetkat se s Netanjahuem během nedávné cesty po Blízkém východě pravděpodobně odráží pocit rostoucí netrpělivosti ve Washingtonu s neústupností izraelské vlády.

Trumpův zvláštní vyslanec pro Blízký východ Steve Witkoff, který vyjednával přímo s vedením Hamásu, místo aby jednal přes prostředníky používané v předchozích kolech vyjednávání, údajně tlačil na Izrael a militantní skupinu, aby přijaly aktualizovaný návrh příměří.

"Myslím, že důvodem, proč jsme nyní svědky tohoto druhu intervence, je to, že lidé čekali na Trumpovu návštěvu v regionu, pokud by to umožnilo nějaký druh příměří," řekl Wallach. "A pak, když se to nestalo a když existuje reálné riziko vyhladovění a objevují se obrázky, uvědomili si – řekl bych, že docela opožděně – že potřebují silnější reakci," řekl.

Wallach řekl, že si myslí, že zabití dvou mladých zaměstnanců velvyslanectví v USA pravděpodobně nezmění rovnici pro kritiky Izraele.

"Zda by USA změnily taktiku – jsem si jistý, že by se v administrativě našli lidé, kteří by po tom volali, ale nemyslím si to. Myslím, že zájmy USA, jak je chápe vláda, je... dostat situaci pod kontrolu."

"Takže pochybuji, že to pro USA vyvolá obrat o 180 stupňů – i když to samozřejmě říkám s upozorněním, že je to Trump a mohl by se probudit a rozhodnout o něčem jiném."

