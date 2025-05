Izraelské jednotky zahájily palbu, když humanitární organizace ztratila kontrolu nad distribučním centrem

28. 5. 2025

čas čtení 7 minut





Gaza Humanitarian Foundation, vybraná Izraelem, nebyla připravena na tisíce hladových Palestinců, což vedlo k opuštění pracovních míst vedoucími pracovníky



Izraelské jednotky zahájily palbu v blízkosti tisíců hladových Palestinců, když logistická skupina vybraná Izraelem k dodávkám potravin do Gazy ztratila kontrolu nad svým distribučním centrem hned druhý den své operace.



Jedenáct týdnů trvající úplná blokáda a pokračující přísná izraelská blokáda znamenají, že většina lidí v Gaze trpí zoufalým hladem. Stovky tisíc lidí prošly v úterý izraelskými vojenskými liniemi, aby se dostaly do nového distribučního centra v Rafahu. Izraelské jednotky zahájily palbu v blízkosti tisíců hladových Palestinců, když logistická skupina vybraná Izraelem k dodávkám potravin do Gazy ztratila kontrolu nad svým distribučním centrem hned druhý den své operace.Jedenáct týdnů trvající úplná blokáda a pokračující přísná izraelská blokáda znamenají, že většina lidí v Gaze trpí zoufalým hladem. Stovky tisíc lidí prošly v úterý izraelskými vojenskými liniemi, aby se dostaly do nového distribučního centra v Rafahu.





Nově zřízená Gaza Humanitarian Foundation (GHF) však nebyla na jejich příjezd připravena a zaměstnanci byli v jednu chvíli nuceni opustit svá pracoviště.



„V pozdních odpoledních hodinách byl počet lidí v SDS [bezpečném distribučním centru] tak velký, že tým GHF ustoupil, aby umožnil malému počtu Palestinců v Gaze bezpečně převzít pomoc a rozejít se,“ uvedla nadace v prohlášení.



Podle agentury Associated Press bylo slyšet střelbu z izraelských tanků a vojenský vrtulník vystřelil světlice. Z místa bylo odvezeno nejméně tři zranění Palestinci, jeden z nich krvácel z rány na noze.



Izraelská armáda uvedla, že v blízkosti areálu vystřelila „varovné výstřely“, aby obnovila kontrolu. Nebylo okamžitě jasné, zda byli mezi lidmi, kteří se snažili získat jídlo, zranění.



V úterý večer izraelský premiér Benjamin Netanjahu v projevu připustil, že během rozdávání potravin došlo k „dočasné ztrátě kontroly“, ale dodal: „Naštěstí se nám podařilo situaci znovu dostat pod kontrolu.“



Na sociálních sítích se objevily záběry, které nebylo možné okamžitě ověřit, ale zdálo se, že ukazují lidi čekající v řadách mezi drátěnými ploty. Ty byly později částečně strženy, když se lidé vrhli na otevřené pole, kde čekaly krabice.



Někteří údajně získali krabice s potravinami, které obsahovaly základní potraviny, jako cukr, mouku, těstoviny a tahini, ale většina odešla s prázdnýma rukama.



„Nebyl žádný pořádek, lidé se vrhli na jídlo, střílelo se a my jsme utekli,“ řekl agentuře AP Hosni abu Amra, který také čekal na jídlo. „Utekli jsme, aniž bychom si vzali cokoli, co by nám pomohlo přežít hlad.“



Ahmed Abu Taha, který řekl, že slyšel střelbu a viděl nad sebou izraelská vojenská letadla, uvedl: „Byl to chaos. Lidé byli v panice.“



V neděli rezignoval zakládající ředitel GHF Jake Wood s tím, že skupina nebude schopna dodávat pomoc „při současném striktním dodržování humanitárních zásad humanity, neutrality, nestrannosti a nezávislosti“.



OSN a další humanitární organizace již dříve odmítly spolupracovat s GHF s odůvodněním, že by tím ohrozily hodnoty, které jsou klíčové pro pomoc civilistům ve všech konfliktních zónách, a vystavily by riziku své týmy a příjemce pomoci v Gaze.



Varovaly také, že nově vzniklá skupina bez zkušeností nebude schopna zvládnout logistiku zásobování více než 2 milionů lidí v zdevastované bojové zóně.



Nebezpečné scény z úterý potvrdily mnoho z těchto obav. GHF uvedla, že její rozhodnutí opustit distribuční centrum „bylo učiněno v souladu s protokolem GHF, aby se zabránilo obětem na životech“.



Scény zoufalých davů spěchajících pro pomoc byly ‚srdcervoucí‘, uvedl mluvčí OSN Stéphane Dujarric, zejména proto, že OSN a její partneři mají „podrobný, principiální a operativně spolehlivý plán“ pro dodání pomoci.



Množství potravin, které v současné době do Gazy dorazí, nestačí k nasycení obyvatel, dodal. „Nadále zdůrazňujeme, že k odvrácení hladomoru a uspokojení potřeb všech civilistů, ať se nacházejí kdekoli, je nezbytné významné rozšíření humanitárních operací.“



Izrael se snaží nahradit humanitární organizace, které do Gazy dodávají pomoc. Dlouhodobě tvrdí, aniž by předložil důkazy, že Hamás narušuje zásobovací sítě, aby z pomoci profitoval.



GHF využívá ozbrojené bezpečnostní agentury k dodávkám potravin do areálů střežených izraelskou armádou. Nadace přiznala, že tato metoda vylučuje některé z nejzranitelnějších obyvatel Gazy, protože pouze ti, kteří jsou schopni ujít dlouhé vzdálenosti a nést těžké krabice s potravinami, budou moci tímto způsobem nakrmit své rodiny.



A navzdory snahám o kontrolu potravin a dalších dodávek do Gazy se izraelské obranné síly řádně nepřipravily na distribuci pomoci a „plánovaly řídit obyvatelstvo pomocí střelby“, řekl bezpečnostní zdroj deníku Haaretz.



„Zacházeli s tím jako s rutinní situací, kdy do bojové zóny vstupují podezřelí, ale nemůžete řídit obyvatelstvo takového rozsahu střelbou, pokud chcete, aby se cítilo bezpečně při vstupu do oblastí, které jste otevřeli,“ řekl deníku.



Zdroj uvedl, že původní záměr armády řídit dav pomocí střelby naznačuje, že „nepřemýšleli a neplánovali“ použití jiných prostředků, jako je například ohrazení oblasti.



GHF uvedla, že do úterý rozdala 8 000 krabic s potravinami, což podle jejích výpočtů stačí na půl týdne pro 44 000 lidí. To je pouze 2 % obyvatel Gazy. Nadace uvedla, že během týdne bude dodávky zvyšovat.



Fotografie sdílené na sociálních sítích, které zřejmě ukazovaly obsah krabic, ale nebylo možné je okamžitě ověřit, naznačovaly, že se jedná o skromné jídlo, převážně rýži, těstoviny a mouku s několika plechovkami fazolí a zeleniny pocházející z Izraele.



GHF nezveřejnila, kdo její činnost financuje, ačkoli na prvních fotografiích byly vidět krabice s logy tří malých humanitárních organizací, které mají zkušenosti s prací v Gaze. Žádná z nich neodpověděla na otázky týkající se jejich spolupráce s GHF, ale i kdyby se rozhodly s touto organizací dlouhodobě spolupracovat, nemají kapacitu pokrýt celkovou potřebu.



„Bez ohledu na to, zda GHF funguje nebo ne, víme z desítek let zkušeností a téměř 600 dnů, které jsme strávili reakcí na tuto katastrofu v Gaze, že tento hanebný pokus o militarizaci pomoci nebude fungovat,“ uvedla Bushra Khalidi, vedoucí politiky Oxfamu na okupovaném palestinském území.



„I za nejlepších podmínek neexistuje logistická společnost, která by dokázala přes noc nakrmit 2,1 milionu lidí. Humanitární pomoc není jen o rozdávání balíčků s jídlem hladovějícím lidem, ale o zajištění prostředků k přežití.“



Izraelské síly ovládly většinu Gazy od ukončení příměří v březnu a podle tamních zdravotnických úřadů při těžkých útocích zabily téměř 4 000 Palestinců.





Celkový počet obětí izraelských útoků v Gaze nyní přesáhl 54 000, z nichž většina jsou civilisté. Izrael zahájil válku poté, co při přeshraničních útocích Hamásu 7. října 2023 zahynulo asi 1 200 lidí, z nichž většina byli civilisté, a 250 bylo zajato.





Zdroj v angličtině ZDE

0