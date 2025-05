Spojené státy nepodpořily návrh na snížení stropu pro ruskou ropu na 45-50 dolarů za barel

28. 5. 2025

Země G7 hledají způsoby, jak zvýšit ekonomický tlak na Rusko, a omezení jeho příjmů z ropy zůstává nejdůležitějším a potenciálně mocným nástrojem. Spojené státy však s jeho uplatňováním nespěchají: Donald Trump již dříve řekl, že nechce uplatňovat sankce, aby nepodkopal šance na dosažení mírové dohody mezi Ruskem a Ukrajinou. Země G7 hledají způsoby, jak zvýšit ekonomický tlak na Rusko, a omezení jeho příjmů z ropy zůstává nejdůležitějším a potenciálně mocným nástrojem. Spojené státy však s jeho uplatňováním nespěchají: Donald Trump již dříve řekl, že nechce uplatňovat sankce, aby nepodkopal šance na dosažení mírové dohody mezi Ruskem a Ukrajinou.

Na setkání ministrů financí G7, které se konalo minulý týden, kanadské předsednictví navrhlo, aby do společného prohlášení o zpřísnění cenového stropu na prodej ruské ropy byly zahrnuty jasné formulace. Podpořili jej zástupci Evropské unie a členové skupiny G7 - Francie, Německo, Itálie a Spojené království, ale tato formulace stále nebyla do komuniké zahrnuta na žádost amerického ministra financí Scotta Bessindy. To bylo řečeno Financial Times třemi úředníky obeznámenými se schůzkou.

Země EU uvažují o snížení cenového stropu z 60 na 45 dolarů za barel, sdělili lidé obeznámení s prvními diskusemi o ustanoveních 18. balíčku sankcí. Země, které dříve nesouhlasily se zpřísněním omezení, jako je Maďarsko a Řecko, návrh stále vyhodnocují, uvedli úředníci. Agentura Reuters již dříve s odvoláním na představitele EU uvedla, že blok nabídne G7 cenový strop ve výši 50 dolarů za barel.

Komuniké G7 nakonec obsahovalo formulaci zavazující země G7, aby "pokračovaly ve zkoumání všech dostupných možností, včetně možností maximálního tlaku, jako je další posílení sankcí" v případě, že Rusko odmítne příměří "Jsme připraveni vyvinout větší tlak na Rusko z evropské strany a doufáme, že ostatní partneři budou připraveni nás následovat," řekla včera mluvčí Evropské komise Anitta Hipperová.

Americké ministerstvo financí to odmítlo komentovat. Prezident Trump však tento týden zvažuje uvalení sankcí kvůli zpožďujícím se mírovým rozhovorům a pokračujícím ruským úderům na Ukrajinu, uvedly zdroje The Wall Street Journal. Trump však podle nich může změnit názor na zvýšení sankčního tlaku na Rusko. On sám po telefonickém rozhovoru s Vladimirem Putinem řekl evropským lídrům, že neplánuje nové sankce, protože chce dát Rusku a Ukrajině příležitost přímo se dohodnout na příměří.

Ale 25. května prezident řekl, že "absolutně" zvažuje další sankce, protože Putin se "úplně zbláznil" a "zbytečně zabíjí spoustu lidí" na Ukrajině masivními raketovými útoky.

Cena ruské ropy letos na jaře klesla pod současný strop 60 dolarů za barel po poklesu kotací na světovém trhu. Podle Mezinárodní energetické agentury "průměrné ceny ruské ropy v dubnu činily 55,64 dolaru za barel a ceny všech hlavních vývozních tříd byly pod stropem 60 dolarů". To zejména umožnilo řeckým přepravním společnostem vrátit se k přepravě ruské ropy, protože její prodej za cenu pod stropem jim umožňuje využívat služeb západních pojišťovacích a finančních společností bez omezení.

Pokud západní země přistoupí k radikálnímu snížení stropu na 30 dolarů za barel, mohlo by to podle předběžných odhadů dočasně snížit ruské příjmy z ropy a plynu o 40-50 %, uvedl Vladimir Černov, analytik společnosti Freedom Finance Global. Rusko se přitom již přizpůsobilo řadě předchozích omezení a aktivně buduje nové řetězce pro export svého zboží směrem do Asie, Afriky a na Blízký východ, i když se ztrátou marží, dodává.

