Bývalý izraelský premiér Ehud Olmert varuje, že jeho země se dopouští válečných zločinů

28. 5. 2025

čas čtení 4 minuty

„Každé dítě v Gaze je nepřítel. Musíme Gazu obsadit a osídlit, a nezůstane tam ani jedno dítě z Gazy. Jiná vítězství neexistují.“

Izraelský premiér z let 2006 až 2009 říká, že palestinské oběti dosahují „monstrózních rozměrů“ a Netanjahu vede „zločinecký gang“

Bývalý izraelský premiér Ehud Olmert prohlásil, že Izrael se v Gaze dopouští válečných zločinů a že „jsou zabíjeni tisíce nevinných Palestinců i mnoho izraelských vojáků“.



Olmert, který byl dvanáctým izraelským premiérem v letech 2006 až 2009, napsal v komentáři pro izraelský deník a web Haaretz, že „izraelská vláda v současné době vede válku bez účelu, bez cílů, bez jasného plánu a bez šance na úspěch".



Dodal: „Od svého vzniku nikdy stát Izrael nevedl takovou válku... Zločinecký gang vedený Benjaminem Netanjahuem vytvořil v této oblasti precedens, který nemá v izraelské historii obdoby.



Bývalý izraelský premiér a bývalý člen strany Likud, stejné strany jako Netanjahu, napsal, že “zbytečné oběti mezi palestinským obyvatelstvem„ dosáhly v posledních týdnech “monstrózních rozměrů".



„Nedávné operace v Gaze nemají nic společného s legitimními válečnými cíli,“ napsal. „Jedná se nyní o soukromou politickou válku. Jejím bezprostředním výsledkem je proměna Gazy v oblast humanitární katastrofy.“



Olmert uvedl, že často tvrdil, že Izrael se v Gaze nedopouští válečných zločinů, a s přesvědčením prohlásil, že „v žádném případě žádný vládní úředník nedal rozkaz k bezohlednému útočení na civilisty v Gaze“.



V posledních týdnech však „již není schopen tak činit“, uvedl. „To, co nyní v Gaze děláme, je válka ničení: bezohledné, neomezené, kruté a zločinné zabíjení civilistů. Je to výsledek vládní politiky – vědomé, zlé, zákeřné a nezodpovědné.“



„Ano, Izrael se dopouští válečných zločinů,“ uzavřel.



V rozhovoru pro BBC minulý týden Olmert popsal pokračující konflikt jako „válku bez účelu – válku bez šance dosáhnout čehokoli, co by mohlo zachránit životy rukojmích“.



Jeho komentáře pro britskou televizi vyvolaly v Izraeli bouřlivou reakci. Krajně pravicové strany odsoudily jeho slova, která následovala po vyjádření předsedy Demokratické strany Jaira Golana, bývalého zástupce náčelníka generálního štáru izraelské armády, který pro národní televizi Kan řekl, že „rozumná země nebojuje proti civilistům, nezabíjí děti pro zábavu a nestaví si za cíl vyhnat obyvatelstvo“.



Izraelský ministr zahraničí Gideon Sa'ar obvinil Olmerta a Golana z „aktivní účasti na diplomatické kampani, propagandistické válce a právní válce proti státu Izrael a IDF“.



Ministr školství Yoav Kisch uvedl, že Olmert a Golan se připojili k „radikálně levicovému sboru, který na mezinárodní scéně hanobí Izrael“.



„Zatímco vojáci IDF riskují své životy v boji proti vražedným teroristům, kteří usilují o naši likvidaci, on se rozhodl podněcovat a vrazit jim nůž do zad,“ řekl Kisch.



Ministryně pro sociální rovnost May Golan obvinila Olmerta z „plivání do tváře“ izraelským vojákům. „Abych byla přesná, v Gaze jsou nevinní lidé – 58,“ řekla s odkazem na izraelské rukojmí držené na tomto území.



Některá izraelská média interpretovala Olmertovy výroky jako reakci na pobouření krajní pravice nad obnovením pomoci Gaze a na pobuřující rétoriku několika izraelských politiků.



Krajně pravicový ministr financí Bezalel Smotrich řekl, že Izrael „ničí vše, co v pásmu Gazy zbylo“ a že „armáda nenechává kámen na kameni“. Prohlásil: „Dobýváme, čistíme a zůstáváme v Gaze, dokud nebude Hamas zničen.“



Smotrich řekl, že IDF ‚konečně‘ zaměřuje civilní infrastrukturu Hamasu. „Eliminujeme ministry, byrokraty, finančníky – všechny, kdo drží civilní vládu Hamasu.“



22. května izraelský politik Moshe Feiglin řekl televiznímu kanálu Channel 14: „Nepřítelem není Hamás, ani vojenské křídlo Hamásu.“ Feiglin je bývalý člen izraelského parlamentu.





„Každé dítě v Gaze je nepřítel. Musíme Gazu obsadit a osídlit, a nezůstane tam ani jedno dítě z Gazy. Jiná vítězství neexistují.“





Zdroj v angličtině ZDE

