Charitonov: Ukrajina musí uznat Čínu za spoluagresora

23. 5. 2025

Artur Charitonov, předseda nevládní organizace Liberálně demokratická liga Ukrajiny, řekl rádiu NV, jak čínská propaganda vykresluje Ukrajinu a mírové rozhovory, jak Čína ovlivňuje průběh války a proč čínský vůdce Si Ťin-pching nemá zájem ji ukončit.

China Daily, známá hlásná trouba propagandy Komunistické strany Číny, nedávno zveřejnila analýzu po rusko-ukrajinských rozhovorech v Istanbulu. Zajímavé je, že se nezmínila o takzvaných "legitimních zájmech" Ruska – což je fráze, která se od roku 2022 často objevovala v prohlášeních čínského ministerstva zahraničí. Ani neobviňovala Spojené státy nebo NATO, jak to učinila dříve, s odkazem na údajné provokace Západu. Místo toho vyjádřil podporu rozhovorům iniciovaným Tureckem, nikoli ruským diktátorem Vladimirem Putinem. Měli bychom to vnímat jako posun v čínské rétorice nebo přístupu?

Ne, neměli bychom. Musíme pochopit, že čínská propaganda je flexibilní ze své podstaty. Denně se přizpůsobuje, ale její jádro zůstává hluboce protiukrajinské, antidemokratické a jednoznačně proruské.

Zejména v médiích jako je China Daily nebo Global Times často najdete ruské přispěvatele. Existuje řada dohod o spolupráci mezi ruskými a čínskými propagandistickými institucemi – nebo takzvanými mediálními organizacemi, abychom byli přesnější.

Takže bych žádný z těchto posunů nebral vážně, zejména pokud jde o to, co se píše o mírových rozhovorech. Jejich pozice se mění každý druhý den. Právě dnes zveřejnili nový článek o rozhovorech mezi Trumpem a Putinem – vágní a nekonzistentní, stejně jako zprávy z čínského ministerstva zahraničí.

Na čem skutečně záleží – čemu musíme věnovat pozornost – jsou fakta. Plná podpora Číny Rusku zůstává nezmenšená. Je důležité pochopit, že Si Ťin-pching, stejně jako před třemi lety, mohl ukončit tuto válku jediným telefonátem. Ale neudělá to – protože je a vždy byl klíčovým garantem totální ruské invaze.

To je jasné. To je nepopiratelné. A to je něco, co musí mít každý Ukrajinec na paměti: Čína je v této válce plnoprávným spojencem Ruska.

Ale jaká je motivace za touto rétorickou flexibilitou, kterou jste zmínil? Co ovlivňuje tyto posuny v čínské propagandě? Co je cílem změny definic a rámcování?

Čínská propaganda funguje velmi zvláštním způsobem. Na jedné straně je zaměřena na podkopávání demokracií. Na druhé straně se zaměřuje na takzvaný globální jih, kde se Čína i Rusko snaží prezentovat jako síly dobra a zbytek světa jako zlo. Jsou aktivní v jihovýchodní Asii, Africe a Latinské Americe – a jsou úspěšní. Tyto země se spoléhají téměř výhradně na čínskou propagandu jako na svůj hlavní zdroj takzvaných důvěryhodných informací.

Takže čínská propagandistická mašinérie neustále chrlí různé příběhy. Dobrým příkladem byla situace kolem 9. května, kdy ve svých médiích publikovali několik článků denně. Někteří byli měkčí, jiní nestydatě revizionističtí, obviňovali Západ ze všeho a vyjadřovali bezpodmínečnou podporu Rusku.

Potřebují vychrlit velký objem obsahu. Není to jen jeden článek denně – někdy se objeví i redakční články, od extrémně agresivních až po relativně mírné. Ale když si je přečtete pozorně, všechno je to namířeno proti Ukrajině a demokracii.

Některé veřejné diskuse naznačují, že Čína může být nespokojena s chováním Ruska nebo dokonce frustrována. Vidíte nějakou možnost, že by Rusko jednalo nezávisle na Číně – alespoň na taktické úrovni?

To je to, co chce (americký prezident) Donald Trump – aby Rusko začalo rozhodovat nezávisle na Číně. Širší strategií Bílého domu je vytrhnout Rusko z náruče Pekingu. Trump věří, že Čína vyhrála válku tím, že absorbovala Rusko – jeho státnost, jeho zdroje a jeho vojenskou základnu v místech, jako je Arktida.

Jasně jsme to viděli během této přehlídky – Si tam seděl jako de facto nejvyšší vůdce Ruska.

Pokud by Čína skutečně chtěla skutečná jednání, uskutečnila by se a válka by skončila. Ale to nevidíme. Místo toho vidíme, že Rusko pokračuje v prosazování své agendy.

Takže ne, není čas mluvit o tom, že Peking je připraven ukončit válku. Čína opět prosazuje svůj vlastní "mírový plán" – nedávno ho vytáhla v Brazílii a Si ho prosazoval během setkání s latinskoamerickými lídry v Pekingu. A to je rozsah všeho.

Kolem samotného plánu je stále mnoho nejasností. V Si Ťin-pchingově ideálním světě by k němu každý přicházel vyjednávat a prosit. Ale kdo přesně? Ne Ukrajina – Si se nikdy nezajímal o Ukrajinu jako o národ. Chce Donalda Trumpa.

Pokud jde o Ukrajinu, Čína neuznává naši suverenitu ani naši státnost. Si Ťin-pchingovy ruce jsou nasáklé ukrajinskou krví.

Zmínil jste se o té moskevské přehlídce. Bylo velmi jasné, kdo je kdo. Putin zdravil členy delegace jednoho po druhém – přicházeli ve stálém proudu, jako průvod. Pak nastala pauza. Ruská státní média si dala záležet na tom, aby ukázala, že Si Ťin-pching přijel odděleně, když ho Putin přijal sám. Myslíte si, že tento okamžik byl navržen tak, aby vyslal zprávu, možná americkému prezidentovi?

Rozhodně. Z pohledu Si Ťin-pchinga to byl záměr. Když se Trump poprvé ujal úřadu a začal se pokoušet vrazit klín mezi Čínu a Rusko, Si vyčkával. Čekal až do letošního 9. května – a když dorazil, ukázal, že se nic nezměnilo: Rusko je pod kontrolou Číny. Si Ťin-pching je nejvyšším vládcem Ruska.

Je důležité zdůraznit běžnou chybu ukrajinské analýzy: přeceňování ruské síly. Oslavujeme Putina, předpokládáme, že je všemocný, myslíme si, že Rusko může udělat cokoli. Ale pravdou je, že dnes Rusko nemůže dělat nic bez Číny. Bez Pekingu by Rusko bylo ekonomicky a finančně rozdrceno sankcemi.

Ale tato černá díra, známá jako ČLR, poskytla Rusku plnospektrální podporu. Právě teď je 90 % ruských zbraní závislých na součástkách dodávaných Čínou nebo přes ni – čínská mikroelektronika, 56 % jejich obráběcích strojů – vše nezbytné pro ruskou válečnou mašinérii. Obchod mezi těmito dvěma zeměmi roste.

Nyní máme k dispozici čerstvá data, která tuto prohlubující se spolupráci potvrzují. Čína nakupuje více ruské energie. A zatímco lidé mluví o tom, že Rusko údajně drží Severní Koreu v šachu, ve skutečnosti čínský obchod se Severní Koreou roste. Celý projekt vojenského zapojení KLDR – dal mu zelenou Si Ťin-pching, zprostředkoval ho Si Ťin-pching. To není Rusko, které jedná samo.

Takže je důležité neudělat tu chybu, že se budeme domnívat, že Rusko je suverénním hráčem v této válce. Přinejmenším od roku 2022 je vlastníkem tohoto procesu, jeho příjemcem, sponzorem a nyní i jeho vládcem Čína.

Evropští ministři zahraničí – mezi nimi německý Johann Wadephul a polský Radosław Sikorski – se nedávno setkali se svým čínským protějškem Wangem I. Čínská strana zopakovala svou podporu "spravedlivému míru". Věří evropské země, že mohou přesvědčit Peking? Nebo je to čistě symbolické?

Každá zodpovědná evropská země – nemluvím o [maďarském premiérovi Viktoru] Orbánovi nebo [slovenském premiérovi Robertu] Ficovi – dává při jednání s Pekingem jasně najevo: nebudou žádné strategické dohody, žádné vylepšené vztahy s Čínou, dokud Peking bude podporovat největší válku na evropské půdě od 2. světové války.

Toto poselství bylo mnohokrát opakováno. Každý rozumný evropský ministr zahraničí říká Číňanům přímo toto: ať už máte jakékoli naděje ve vztazích s Evropou – jsou mimo stůl, dokud bude tato rusko-čínská válka pokračovat. Evropská komise to nyní prakticky opakuje každý týden – že Čína je klíčovým faktorem prodlužujícím válku. Dalo by se dokonce říci, že je to důvod, proč válka pokračuje – nejen proto, že to chce Rusko, ale protože to Čína umožňuje.

To je něco, co si myslím, že stále není plně pochopeno na strukturální úrovni na Ukrajině – ale je to chápáno v Evropě a ve Spojených státech. Loňský summit NATO to odrážel.

Samozřejmě, že Čína chce stále rozvíjet své ekonomické vazby s Evropou, hledat trhliny v evropské demokracii, podkopávat ekonomiky nebo používat celní války k nahrazení amerického trhu. To vše však naráží na stejnou překážku – válku na Ukrajině.

A to není vše. Evropa vyvíjí protičínské strategie, které odrážejí strategie Spojených států. Ukrajina to musí pochopit, když směřuje k integraci do EU. Nemůžete očekávat, že se budete angažovat s Čínou, jako by se nic nedělo – pokud nechcete skončit jako Orbán.

Před několika dny polský ministr zahraničí řekl, že Čína by mohla být tím, kdo udrží na uzdě vůdce Kremlu Vladimira Putina. Nazval Rusko "ekonomickým vazalem" Číny. Je to jen konstatování faktu, nebo by to mohlo být interpretováno jako výzva k akci?

Peking přesně ví, co dělá. Vlastní Rusko. Sikorski jednoduše konstatoval to, co je zřejmé.

V jeho poznámkách bych teď příliš nečetl, zejména vzhledem k tomu, co se děje v Polsku s nadcházející prezidentskou kampaní. Jeho prohlášení však odráží realitu.

Napříč všemi oblastmi – od evropských diplomatů po jejich americké protějšky a širší demokratický svět – existuje rostoucí konsensus, že to, co se děje, je řízeno Čínou. Ekonomicky, finančně, logisticky – Čína umožňuje Rusku vést tuto válku. Bílý dům to chápe velmi jasně. Hrají jen širší hru a snaží se odtáhnout Rusko z čínské oběžné dráhy.

To je kontext za Trumpovými znepokojivými prohlášeními po Putinově telefonátu. Chce podpořit ruskou autonomii – aby Moskva mohla rozhodovat nezávisle na Pekingu. Protože Čína, opět, nechce, aby tato válka skončila. Kdyby se to stalo, už by to skončilo.

Skutečnost, že se tak nestalo – a zpoždění pokračují – ukazuje, že Si Ťin-pching je zcela spokojen s tím, co Rusko dělá. On je financuje, zásobuje a udržuje.

Zdroj v angličtině: ZDE

