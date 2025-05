Jak jsme to zase tomu zelenému šílenství natřeli

22. 5. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

Já myslel, že země jako Švédsko a Dánsko už dávno zplundroval green deal, Brusel a vysoké daně. Nebo že by ne? To zelené šílenství tam přece řádí ukrutně. Copak všichni z těch zemí už dávno neutekli kvůli těm daním? Kvůli tomu socialismu?

A ejhle! Podle Indexu prosperity a finančního zdraví v roce 2022 byly na prvních dvou místech… Švédsko a Dánsko. V roce 2023… Švédsko a Dánsko. Skandál! V roce 2024… Švédsko a Dánsko. Tam přece má být Česko se všemi svými experty, jaderkami, poradci, skvělými politiky! Zásadovými, pevnými, hodnotově vyrýsovanými.

Ajaj. Spadli jsme z 13. na 16. místo v celkovém hodnocení dvaceti sedmi zemí. Podle titulku Hospodářských novin směřujeme k Balkánu. Já vím, to je jenom takový levicový plátek. Nechejme plátek plátkem a podívejme se zpátky na ten Index. O šest míst dolů na 16. místo jsme spadli v oblasti digitalizace a infrastruktury! Petr Fiala to jistě prohlásí za vysoce rozumný, extrémně rozumný výsledek vlády. Byla a je to přece priorita. Hlavně nám to pomůže k německým mzdám a obraně proti Putinovi.





O dvě místa dolů na 22. místo jsme spadli v podnikatelském prostředí. Hlavně ne ta prokletá Skandinávie, to u nás to jen bují ten byznys. Green deal je zničil, ale my se zničit nedáme. Stav ekonomiky: o dvě místa dolů na 14. místo. Kvalita trhu práce o dvě místa dolů na 18. místo. Ve stavu životního prostředí jsme na krásném 22. místě a v úrovni bydlení ještě o jedno místo níže. Co bychom si mohli více přát? Zvládáme to i bez digitalizace! A až se zbavíme green dealu, budeme to tu mít krásné jako v Rusku.





Ale teď vážně. Ano, vládě se podařilo postoupit nahoru o tři místa na 9. místo v kategorii finanční zdraví. Mohli jsme na tom být jistě ještě lépe, kdyby vládní strany místo ždímání chudých zdanily vysokopříjmové a bohaté. Jedničkou jsme v oblasti zdraví a bezpečnosti. Otázkou je, jak dlouho to vydrží, když v jiných klíčových oblastech jsme na tom tak katastrofálně. Až budeme bydlet v zemljankách, to budeme zdraví jako řípa!







Zdroj:

https://archiv.hn.cz/c1-67736420-o-krok-bliz-k-balkanu-cesko-se-na-zebricku-prosperity-sesouva-data-ukazuji-v-cem-se-mu-nedari-a-v-cem-naopak-muze-jit-prikladem





1