Nové zpravodajské informace naznačují, že Izrael připravuje možný útok na íránská jaderná zařízení, říkají američtí představitelé

23. 5. 2025

USA získaly nové zpravodajské informace, které naznačují, že Izrael se připravuje na útok na íránská jaderná zařízení, i když Trumpova administrativa usiluje o diplomatickou dohodu s Teheránem, řeklo CNN několik amerických představitelů obeznámených s nejnovějšími zpravodajskými informacemi. USA získaly nové zpravodajské informace, které naznačují, že Izrael se připravuje na útok na íránská jaderná zařízení, i když Trumpova administrativa usiluje o diplomatickou dohodu s Teheránem, řeklo CNN několik amerických představitelů obeznámených s nejnovějšími zpravodajskými informacemi.

Takový útok by byl nestoudným rozchodem s prezidentem Donaldem Trumpem, uvedli američtí představitelé. Mohlo by to také riskovat vyvolání širšího regionálního konfliktu na Blízkém východě – čemuž se USA snaží vyhnout od doby, kdy válka v Gaze vyvolala napětí na začátku roku 2023, píší Jim Sciutto, Katie Bo Lillis a Natasha Bertrand.

Představitelé varují, že není jasné, zda izraelští lídři učinili konečné rozhodnutí, a že ve skutečnosti existuje v americké vládě hluboká neshoda ohledně pravděpodobnosti, že Izrael nakonec bude jednat. Zda a jak Izrael udeří, bude pravděpodobně záviset na tom, co si myslí o amerických jednáních s Teheránem o jeho jaderném programu.

Ale "pravděpodobnost izraelského útoku na íránské jaderné zařízení se v posledních měsících výrazně zvýšila," řekl další člověk obeznámený s americkými zpravodajskými službami v této záležitosti. "A vyhlídka na Trumpem vyjednanou americko-íránskou dohodu, která neodstraní všechen íránský uran, zvyšuje pravděpodobnost útoku."

Zvýšené obavy pramení nejen z veřejných a soukromých zpráv od vysokých izraelských představitelů, že zvažují takový krok, ale také ze zachycené izraelské komunikace a pozorování izraelských vojenských pohybů, které by mohly naznačovat bezprostřední útok, uvedlo několik zdrojů obeznámených se zpravodajskými službami.

Mezi vojenskými přípravami, které USA pozorovaly, je přesun letecké munice a dokončení leteckého cvičení, uvedly dva zdroje.

Ale ty samé indikátory by také mohly být jednoduše tím, že se Izrael snaží tlačit na Írán, aby se vzdal klíčových principů svého jaderného programu tím, že signalizuje důsledky, pokud tak neučiní – což podtrhuje neustále se měnící složitosti, kterými se Bílý dům pohybuje.

CNN požádala Radu národní bezpečnosti a úřad izraelského premiéra o komentář. Izraelské velvyslanectví ve Washingtonu to nekomentovalo.

Trump veřejně pohrozil vojenskou akcí proti Íránu, pokud selžou snahy jeho administrativy vyjednat novou jadernou dohodu, která by omezila nebo eliminovala jaderný program Teheránu. Trump však také stanovil limit, jak dlouho se USA budou angažovat v diplomatickém úsilí.

V dopise íránskému nejvyššímu vůdci ajatolláhu Alímu Chameneímu v polovině března Trump stanovil šedesátidenní lhůtu pro úspěch těchto snah, uvedl zdroj obeznámený s komunikací. Nyní uplynulo více než 60 dní od doručení tohoto dopisu a 38 dní od zahájení prvního kola rozhovorů.

Vysoce postavený západní diplomat, který se s prezidentem setkal začátkem tohoto měsíce, řekl, že Trump sdělil, že USA dají těmto jednáním jen týdny na to, aby uspěly, než se uchýlí k vojenským úderům. Prozatím je však politika Bílého domu politikou diplomacie.

To postavilo Izrael "mezi dva ohně", řekl Jonathan Panikoff, bývalý vysoký zpravodajský důstojník specializující se na region. Premiér Benjamin Netanjahu je pod tlakem, aby se vyhnul americko-íránské dohodě, kterou Izrael nepovažuje za uspokojivou, a zároveň aby si neznepřátelil Trumpa – který se již s izraelským premiérem rozešel v klíčových bezpečnostních otázkách v regionu.

"Nakonec bude izraelské rozhodování založeno na amerických politických rozhodnutích a akcích a na tom, jaké dohody prezident Trump s Íránem uzavře nebo neuzavře," řekl Panikoff, který dodal, že nevěří, že by Netanjahu byl ochoten riskovat úplné rozbití vztahů s USA tím, že by zahájil útok bez alespoň tichého souhlasu USA.

Írán je nejslabší za poslední desetiletí

Írán je ve své nejslabší vojenské pozici za poslední desetiletí poté, co Izrael v říjnu bombardoval jeho zařízení na výrobu raket a protivzdušnou obranu, v kombinaci s ekonomikou oslabenou sankcemi a izraelským decimováním nejmocnějších regionálních proxies. Izrael, říkají američtí představitelé, vidí okno příležitosti.

USA zintenzivňují sběr zpravodajských informací, aby byly připraveny pomoci, pokud se izraelští lídři rozhodnou zaútočit, řekl CNN jeden vysoký americký představitel. Ale zdroj obeznámený s myšlením Trumpovy administrativy řekl CNN, že je nepravděpodobné, že by USA v tuto chvíli pomohly Izraeli provést útoky na íránská jaderná zařízení, pokud nedojde k nějaké velké provokaci ze strany Teheránu.

Izrael nemá kapacitu zničit íránský jaderný program bez americké pomoci, včetně doplňování paliva za letu a bomb potřebných k proniknutí do zařízení hluboko pod zemí, což je potřeba, která se také odráží v předchozích zprávách amerických zpravodajských služeb, podle zdroje obeznámeného s touto záležitostí.

Izraelský zdroj řekl CNN, že Izrael by byl připraven provést vojenskou akci na vlastní pěst, pokud by USA vyjednaly to, co tento zdroj popsal jako "špatnou dohodu" s Íránem, kterou Izrael nemůže akceptovat.

"Myslím, že je pravděpodobnější, že udeří, aby se pokusili dosáhnout rozpadu dohody, pokud si myslí, že se Trump spokojí se 'špatnou dohodou'," řekla další osoba obeznámená s americkými zpravodajskými službami. "Izraelci se nestyděli nám to signalizovat... jak veřejně, tak soukromě."

Hodnocení amerických zpravodajských služeb z února naznačovalo, že Izrael by mohl použít buď vojenská letadla, nebo rakety dlouhého doletu, aby využil zhoršených schopností íránské protivzdušné obrany, uvedla CNN dříve.

Stejné hodnocení však také popisuje, jak by takové údery jen minimálně zbrzdily íránský jaderný program a nebyly by všelékem.

"Je to pro Netanjahua skutečná výzva," řekl Panikoff.

Prozatím se americké rozhovory s Íránem zasekly na požadavku, aby Teherán neobohacoval uran, což je proces, který může umožnit zbrojení, ale který je také nezbytný k výrobě jaderné energie pro civilní účely.

Zvláštní vyslanec Steve Witkoff, který vede americkou delegaci, řekl o víkendu ABC News, že Washington "nemůže povolit ani 1 % kapacity obohacování" podle dohody. "Dodali jsme Íráncům návrh, o kterém si myslíme, že něco z toho řeší, aniž bychom je nerespektovali," řekl.

Chameneí v úterý řekl, že neočekává, že jednání se Spojenými státy o jaderném programu Teheránu "dospějí k závěru", a označil americký požadavek, aby Írán neobohacoval uran, za "velkou chybu". Írán trvá na tom, že má právo na obohacování podle Smlouvy OSN o nešíření jaderných zbraní a říká, že se tohoto práva za žádných okolností nevzdá.

Další kolo rozhovorů by se podle Witkoffa mohlo uskutečnit tento týden v Evropě. Jak USA, tak Írán předložily návrhy, ale po více než měsíci rozhovorů zprostředkovaných Ománem neexistuje žádný aktuální americký návrh s Trumpovým podpisem, uvedly zdroje.

Americké zpravodajské služby v únoru vydaly varování, že Izrael se letos pravděpodobně pokusí zaútočit na zařízení klíčová pro íránský jaderný program, uvedla CNN dříve.

"Izraelský postoj byl důsledný, že vojenská možnost je jedinou možností, jak zastavit íránský vojenský jaderný program," poznamenal jeden americký představitel.

Zdroj v angličtině: ZDE

