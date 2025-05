Rusko: Ministerstvo zahraničí oznámilo, že je třeba odstavit Zelenského od moci, aby podepsalo memorandum o ukončení války

23. 5. 2025

čas čtení 2 minuty

Ukrajinský lid by si měl zvolit nového prezidenta místo Volodymyra Zelenského, aby Moskva podepsala s Kyjevem memorandum o budoucím míru, řekl Maxim Musichin, ředitel právního odboru ruského ministerstva zahraničí. "Je důležité, čí podpis (na dokumentech), protože nyní jejich současný "vůdce" již dávno ztratil dokonce i vnitřní legitimitu, nemluvě o vnější legitimitě. V souladu s tím mohou nastat problémy s platností jakékoli smlouvy, kterou taková osoba podepíše," řekl Musichin agentuře TASS. Dodal také, že šéf Nejvyšší rady má "určitou pravomoc podepisovat" mezinárodní dokumenty, ale nemusí mu to být dovoleno.

Ruský prezident Vladimir Putin navrhl podepsat memorandum o budoucím míru s Ukrajinou. Učinil tak po telefonickém rozhovoru s americkým prezidentem Donaldem Trumpem 19. května, kdy odmítl okamžitě ukončit nepřátelské akce. Předpokládá se, že v dokumentu budou uvedeny zásady urovnání, časový rámec pro uzavření mírové dohody, jakož i podmínky pro případné příměří. Zelenskyj řekl, že Kyjev počká na ruskou verzi memoranda. Kreml zároveň zdůraznil, že pro přípravu dokumentu "neexistují a nemohou být lhůty". Předtím Putin opakovaně zpochybňoval legitimitu Zelenského na základě toho, že jeho prezidentské funkční období formálně vypršelo v květnu 2024, ale kvůli stannému právu je prodlouženo až do příštích voleb.

Na konci března Putin navrhl zavést na Ukrajině dočasné řízení pod záštitou OSN a západních zemí. Poznamenal, že to podle jeho názoru umožní "přivést k moci schopnou vládu, která se těší důvěře lidu", s níž by bylo možné podepsat mírovou smlouvu. To rozzuřilo Trumpa, který pohrozil uvalením nových sankcí, pokud Putin brzy nepodepíše příměří. Od té doby se však postoj amerického prezidenta změnil: Po rozhovoru z 19. května Trump podle zdrojů Wall Street Journal řekl evropským lídrům, že Putin válku neukončí, protože věří, že na bojišti vyhrává. Trump také Zelenskému řekl, že nyní musí vyjednat mír s Putinem sám, a odmítl uvalit sankce na Rusko.

Zdroj v ruštině: ZDE

