Trump řekl evropským lídrům, že Putin válku na Ukrajině neukončí

23. 5. 2025

Americký prezident Donald Trump po telefonátu s Vladimirem Putinem 19. května řekl evropským lídrům, že ruský prezident neukončí válku na Ukrajině, protože věří, že ji vyhrává, řekli Wall Street Journal (WSJ) tři lidé obeznámení s touto záležitostí. Podle publikace to evropští lídři tušili, ale poprvé slyšeli potvrzení svých předpokladů z úst Trumpa. Prohlášení šéfa Bílého domu je zároveň v rozporu s jeho veřejnými prohlášeními, že Putin upřímně usiluje o mír. Americký prezident Donald Trump po telefonátu s Vladimirem Putinem 19. května řekl evropským lídrům, že ruský prezident neukončí válku na Ukrajině, protože věří, že ji vyhrává, řekli Wall Street Journal (WSJ) tři lidé obeznámení s touto záležitostí. Podle publikace to evropští lídři tušili, ale poprvé slyšeli potvrzení svých předpokladů z úst Trumpa. Prohlášení šéfa Bílého domu je zároveň v rozporu s jeho veřejnými prohlášeními, že Putin upřímně usiluje o mír.

Trump také odmítl zvýšit sankční tlak na Rusko, ačkoli den před rozhovorem s Putinem dal evropským lídrům jasně najevo, že pokud ruský prezident odstoupí od příměří, uvalí nové sankce. Místo toho Trump vyzval k pokračování jednání mezi Ruskem a Ukrajinou. Šéf Bílého domu přitom podle zdrojů New York Times řekl ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému, že bude muset s Putinem vyjednávat sám. "Tohle není moje válka. Zapletli jsme se do něčeho, do čeho jsme se neměli pouštět," řekl americký prezident.

Podle zdrojů WSJ by se nová etapa jednání mezi Ruskem a Ukrajinou mohla uskutečnit ve Vatikánu v polovině června. Trump slíbil, že k nim pošle ministra zahraničí Marca Rubia a zvláštního vyslance Keitha Kelllogga. Evropští lídři řekli americkému prezidentovi, že výsledkem schůzky by mělo být bezpodmínečné příměří. Trump se však ohradil a poznamenal, že se mu nelíbí termín "bezpodmínečné", ačkoli on sám na začátku května vyzval k "třicetidennímu bezpodmínečnému příměří". V důsledku toho mu evropští lídři ustoupili.

První přímé rozhovory mezi Ruskem a Ukrajinou po třech letech se konaly v Istanbulu 16. května. Ruská delegace vedená poradcem ruského prezidenta Vladimirem Medinským na setkání požadovala, aby se Kyjev zcela vzdal částečně okupované Luhanské, Doněcké, Záporožské a Chersonské oblasti, a také pohrozila obsazením Sumské a Charkovské oblasti, pokud tento požadavek nebude splněn. Zdroje agentury Bloomberg blízké Kremlu již dříve uvedly, že Putin věří ve schopnost ruské armády prolomit ukrajinskou obranu a do konce roku zcela obsadit čtyři regiony Ukrajiny.

